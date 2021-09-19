Вытер о ноги о французов: Байден подтолкнул мир к новому глобальному конфликту

Джо Байден. Фото: Oliver Contreras/www.globallookpress.com

Появление новой державы с атомным подводным флотом лишь усугубляет положение

Новость о трехстороннем военном альянсе Соединенных Штатов, Британии и Австралии стала одним из главных событий прошедшей недели. В медиа пестрят заголовками о "ноже в спину Франции", вонзенном союзниками Парижа. Отзыв французских послов из Вашинтона и Канберры стал беспрецедентным явлением.

Как считает политолог Владимир Корнилов, появление седьмой страны, у которой будет в распоряжении атомный подводный флот, вовсе не поспособствует снижению напряженности в Тихом океане. Дело знаменательно не только циничным поведением представителей западных государств, но и тем, что по архитектуре мировой безопасности будет нанесен сокрушительный удар.

"Похоже, американцы, вновь разрушающие архитектуру глобальной безопасности, еще не осознали, что это и нож в спину им самим. Даже Афганистан в этом смысле их ничему не научил", – пишет политолог.



Как указал эксперт, Белый дом толкнул на эту авантюру Бориса Джонсона, а также его австралийского коллегу Скотта Морринсона. А интересы ближайших соратников по НАТО были начисто проигнорированы. Система глобальной безопасности оказалась под угрозой.

Британские журналисты вовсю издеваются над Францией и Макроном. В частности, раскрываются любопытные детали сделки, совершенной под носом у основных союзников Соединенных Штатов: предварительные соглашения обсудили еще на полях G7 в Корнуолле. Пока в соседнем кабинете сидел Макрон, Байден, Джонсон и Моррисон лишали втайне Францию контракта, заключая новое соглашение. А сразу после саммита австралийский премьер полетел во Францию, чтобы лично подтвердить Макрону приверженность достигнутому соглашению по строительству подлодок.

По словам сенатора Алексея Пушкова, участники трехстороннего партнерства по AUKUS обеспечили НАТО катастрофу, проигнорировав интересы союзников.