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"Вытащите меня отсюда!": в Берлине по запросу США арестовали русского музыканта

08 июня 2020, 09:00  •  26 • Политика
Фото: Jan Huebner/Lakomski via www.ima/www.globallookpress.com
В помощь Денису Казначееву создали петицию
Русского диджея Дениса Казначеева, который переехал работать в Европу, арестовали в Берлине. Это было сделано по запросу США. Мольба о помощи появилась на странице музыканта в "Фейсбук".
"Шуметь! Я здесь невиновен. Пожалуйста, вытащи меня отсюда! Всем, мне нужна ваша помощь! Пожалуйста, помогите мне!" – так начинается Дениса Казначеева пост в соцсети.
Также в публикации написано, именем русского музыканта воспользовались преступники для прикрытия. Чтобы поддержать диджея, активисты (скорее всего, близкий круг Дениса) создали петицию. Это даст шанс на то, что парня освободят под залог и "ужасная ошибка" не воплотится в жизнь.
"Этим мы намерены прекратить его безжалостную экстрадицию в США, где правовые системы показали десятилетие за десятилетием, что будут разбиты, коррумпированы и несправедливы", – указано в "Фейсбук".
О Денисе Казначееве известно, что он родился в России, позже перебрался на ПМЖ в Берлин. Именно там его и арестовали неделю назад представители немецкой полиции от имени Министерства юстиции США. Музыканта обвинили в отмывании денег, также в США потребовали скорейшей экстрадиции Дениса, уточняет "Царьград".

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