Высылкой журналистки Бойко на Украину ей подпишут ″смертный приговор″, уверен Коротченко

Ранее в Сети появилось сообщение о внезапном исчезновении украинской активистки Елены Бойко в Москве. За ней, как рассказала ее дочь, пришел участковый, но с тех пор женщина на связь не выходила. К поискам украинской коллеги, известной своей оппозиционной позицией к Киеву, подключились и российские журналисты. В соцсетях считали, что к делу об исчезновении причастны сотрудники СБУ. Позже выяснилось, что Бойко находится в центре для иммигрантов и ждет выдворения из страны.

Главный редактор журнала Национальная оборона, директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко уверен, что высылкой журналистке подпишут ″фактически смертный приговор″.

″Высылка политэмигранта Елены Бойко на Украину - это фактически смертный приговор для нее″, - заявил Коротченко в Twitter, взывая сразу к Совету по правам человека, Совету Федерации, Общественному совету при МВД РФ и правозащитникам.

Высылка политэмигранта Елены Бойко на Украину - это фактически смертный приговор для неё. Что же это делается, а? Где наш Совет по правам человека? Где Совет Федерации? Где Общественный совет при МВД РФ? Где правозащитники? — Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 12 декабря 2018 г.