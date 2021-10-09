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Высылка дипломатов заставила Захарову иронизировать: "США сами себе аплодируют"

09 октября 2021, 01:30  •  88 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала лишение аккредитации восьми сотрудников постоянного представительства нашей страны при НАТО и высылку русских дипломатов. Решения Запада заставили её иронизировать. "США сами себе аплодируют", - произнесла Захарова.
Ранее стало известно о решении генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга прервать аккредитацию восьми сотрудников постпредства России при альянсе в Брюсселе. МИД России был проинформирован об этом 6 октября. Следовательно, русская миссия при НАТО с 31 октября сократится вдвое.
"Мы понимаем, что Соединённые Штаты в НАТО играют не просто главную роль, а и режиссируют всё, и играют сами же, и, по-моему, сами себе уже начали аплодировать", - произнесла Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
Она считает, что нового витка высылки дипломатов ждать не стоит, потому что не завершился ещё предыдущий. Хорошо прослеживается и агрессивные заявления со стороны Запада, и воинствующая риторика, и безосновательные обвинения, и практические шаги, которые предпринимаются, в числе прочего, в отношении русских дипломатов и диппредставительств России.
"Удивляет, честно говоря, другое: в эту риторику и практические шаги они каким-то образом умудряются вкраплять заявления с призывами к сотрудничеству и обвинения российской стороны в нежелании сотрудничать", - добавила официальный представитель МИД.
Она напомнила, что совсем недавно НАТО заявило о намерении активизировать сотрудничество с Россией, в том числе и по линии постпредства. Запад заявил, что ожидает назначения постоянного представителя при Североатлантическом альянсе, то есть возвращения к тому статусу, который был ранее. И буквально сразу же было сделано заявление о сокращении вдвое состава постпредства.
Накануне в официальном комментарии Захарова пообещала, что Россия при проработке ответных мер будет ориентироваться на продемонстрированную НАТО неготовность взаимодействовать.

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