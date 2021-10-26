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Высылка дипломатов из Турции отменяется: Эрдоган простил послов США и Канады

26 октября 2021, 05:55  •  76 • Политика
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил не высылать дипломатов десяти западных стран после того, как те заявили об уважении турецких законов.
Послы десяти государств числе которых США, Канада, Германия и Франция, официально заявили о том, что уважают турецкие законы. Ранее представители этих стран пытались воздействовать на ход судебного процесса над правозащитником Османом Кавалой. По этой причине Эрдоган заявил, что дипломаты будут объявлены персонами нон грата.
После ответных заявлений послов, президент Турции сменил гнев на милость и передумал высылать представителей западных держав. При этом он подчеркнул, что турецкое правосудие не зависит ни от одной их мировых стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкие СМИ.
Эрдоган заметил, что послы иностранных государств должны проявлять уважение к Турции и тщательнее обдумывать собственные заявления.

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