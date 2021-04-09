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Высылка дипломатов –это подготовка к войне в Донбассе: Американист просчитал шаги США
09 апреля 2021, 05:35 • 35 • Политика
Американист связал возможную высылку российских дипломатов из США с обострением в Донбассе. "Этот шаг американских властей может указывать на намерение Белого дома решить "донбасский вопрос" силовым методом", - считает он.
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность высылки российских дипломатов и введения новых санкций в ответ на взломы и вмешательство в выборы, которые Белый дом приписывает России. Политолог-американист Владимир Васильев считает, что это указывает на намерение Белого дома решить "донбасский вопрос" силовым методом.
Эксперт отмечает, что во внешней политике наблюдается явный тренд на ухудшение отношений между Россией и США. Российский посол уже отозван из Вашингтона, а американскому представителю в Москве могут указать на дверь в самое ближайшее время. И из-за того, что политика Байдена носит хаотичный характер, нельзя исключать даже самые маловероятные сценарии развития дальнейших событий.
- комментирует американист планы Белого дома по высылке российских дипломатов в беседе с Nation News.
Он добавил, что украинский вопрос давно является одним из камней преткновения в отношениях Москвы и Вашингтона. Американист указывает, что США с 2018 года целенаправленно устраивают различные дипломатические скандалы, пытаясь подпитывать антироссийские настроения в Европе. И Россия не оставит подобные действия без ответа, уверен эксперт.
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