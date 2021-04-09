Высылка дипломатов –это подготовка к войне в Донбассе: Американист просчитал шаги США

Американист связал возможную высылку российских дипломатов из США с обострением в Донбассе. "Этот шаг американских властей может указывать на намерение Белого дома решить "донбасский вопрос" силовым методом", - считает он.

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность высылки российских дипломатов и введения новых санкций в ответ на взломы и вмешательство в выборы, которые Белый дом приписывает России. Политолог-американист Владимир Васильев считает, что это указывает на намерение Белого дома решить "донбасский вопрос" силовым методом.

Эксперт отмечает, что во внешней политике наблюдается явный тренд на ухудшение отношений между Россией и США. Российский посол уже отозван из Вашингтона, а американскому представителю в Москве могут указать на дверь в самое ближайшее время. И из-за того, что политика Байдена носит хаотичный характер, нельзя исключать даже самые маловероятные сценарии развития дальнейших событий.

Подобного рода меры могут быть связаны с обострением ситуации на Украине, в Донбассе. Под видом дипломатических каналов, США берут курс на силовое решение донбасской проблемы,

- комментирует американист планы Белого дома по высылке российских дипломатов в беседе с Nation News.

Он добавил, что украинский вопрос давно является одним из камней преткновения в отношениях Москвы и Вашингтона. Американист указывает, что США с 2018 года целенаправленно устраивают различные дипломатические скандалы, пытаясь подпитывать антироссийские настроения в Европе. И Россия не оставит подобные действия без ответа, уверен эксперт.