Выступления солидарности с американскими чернокожими захватывают Францию

Во Франции в четырёх городах – Руане, Страсбурге, Каене и Клемон-Ферране – прошли акции протеста против полицейского произвола и расизма в знак поддержки чернокожих демонстрантов в США.

В каждом городе на улицы вышли от тысячи до 3,5 тысячи человек. При этом в Руане звучали требования довести до конца расследование смерти Виссама Ель Ямни, погибшего от рук полиции при невыясненных обстоятельствах в 2012 году. Полиция применила слезоточивый газ. В руках протестующие держали плакаты «Стоп расизму», «Прекратите убивать темнокожих людей», «Во Франции каждый день – чёрный, потому что можно умереть из-за цвета кожи».

В соцсетях распространяются призывы провести такие же акции в Париже, Нанте, Лилле, Марселе и Бордо. Полиция уже запретила акцию в Париже, которая должна была состояться у посольства США; это была бы вторая антирасистская акция в столице Франции за последние дни. Первая прошла 2 июня под лозунгом «Джордж Флойд, Адама Траоре – без справедливости не будет мира» в память об Адама Траоре, чернокожем французском гражданине, убитом полицейскими в 2016 году. Акция собрала более 20 тыс. человек и закончилась стычками с полицией.

Сестра погибшего Асса Траоре учредила организацию «Справедливость и правда для Адама Траоре», чтобы доказать, что её брат погиб от удушающего приёма, применённого полицейскими. Расследование смерти Траоре тянется уже четыре года. Во время протестов в Париже Асса призывала «приподнять завесу над фактами расизма в стране, где полиция действует как мафия - с полной безнаказанностью».

Французские власти инициировали ряд расследований в отношении полицейских, действовавших жёстко во время разгона демонстраций «жёлтых жилетов» в 2018-2019 годах.

Из-за политического и социального давления французские полицейские стали чаще сводить счёты с жизнью. В 2019 г. наложили на себя руки 59 правоохранителей. Это на 60% больше, чем годом ранее. Только в январе 2020 г. добровольно ушли из жизни трое полицейских.

Чтобы не стать фигурантами уголовного дела, французские полицейские опасаются ввязываться в жёсткое противостояние с демонстрантами.