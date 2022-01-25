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Выступление Вассермана в Госдуме стало ответом на все претензии Украины
25 января 2022, 22:10 • 322 • Политика
Публицист, эрудит, депутат Госдумы Анатолий Вассерман выступил перед коллегами. Его слова с трибуны стали ответом на все претензии Украины.
Вассерман прочитал небольшую лекцию об украинцах и украинском языке. Вышло познавательно и очень концептуально.
Депутат привёл очень простое и понятное сравнение, которое стало ответом на все претензии Украины.
"Украинский синтаксис остаётся в пределах общерусской нормы, значит, это диалект. А что словарь сочинили новый, так ведь блатная феня тоже мало кому понятна. Но это же не повод считать уголовников отдельным народом", - произнёс Анатолий Вассерман.
Ранее Анатолий Вассерман заявил, что война Украины с Россией, если она начнётся, продлится четыре дня. По его мнению, в обозримом будущем будет много мелких войн, из которых одной станет украинская.
Депутат предположил, что первой нападёт именно Украина. Причём сделает она это приблизительно конце июля – начале августа 2022 года.
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