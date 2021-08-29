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Выступление русского бойца на "АрМИ-2021" завершилось возгласами восхищения
29 августа 2021, 19:05 • 147 • Политика
Выступление русского бойца на Армейских международных играх ("АрМИ-2021") завершилось возгласами восхищения. Он оказался единственным, кто смог сбить высокоскоростную китайскую ракету TY-300D.
Зенитчик из России оказался единственным на конкурсе "Чистое небо" в рамках Армейских международных игр, кто смог сбить высокоскоростную китайскую ракету TY-300D.
Представители Минобороны разместили соответствующий ролик на своём YouTube-канале. На нём можно увидеть, как военнослужащий прибывает на огневую позицию и ударяет по мишени из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла-С".
Снаряд в ходе полёта достигал высоты около 1,5 тыс. метров. На видео также можно услышать возгласы восхищения очевидцев после ликвидации цели.
Наряду с участниками из России в играх также принимают участие военнослужащие из КНР, Египта, Узбекистана, Белоруссии и Венесуэлы.
Русская команда выступает на бронеавтомобилях "Тайфун-ПВО" производства России. Они оснащены ПЗРК "Игла-С", а также автоматами АК-12 и пулемётами "Корд".
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