Выступление русского бойца на "АрМИ-2021" завершилось возгласами восхищения

Выступление русского бойца на Армейских международных играх ("АрМИ-2021") завершилось возгласами восхищения. Он оказался единственным, кто смог сбить высокоскоростную китайскую ракету TY-300D.

Зенитчик из России оказался единственным на конкурсе "Чистое небо" в рамках Армейских международных игр, кто смог сбить высокоскоростную китайскую ракету TY-300D.

Представители Минобороны разместили соответствующий ролик на своём YouTube-канале. На нём можно увидеть, как военнослужащий прибывает на огневую позицию и ударяет по мишени из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла-С".

Снаряд в ходе полёта достигал высоты около 1,5 тыс. метров. На видео также можно услышать возгласы восхищения очевидцев после ликвидации цели.

Наряду с участниками из России в играх также принимают участие военнослужащие из КНР, Египта, Узбекистана, Белоруссии и Венесуэлы.

Русская команда выступает на бронеавтомобилях "Тайфун-ПВО" производства России. Они оснащены ПЗРК "Игла-С", а также автоматами АК-12 и пулемётами "Корд".