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Выступление Путина на форуме в Давосе запланировано на 27 января

26 января 2021, 17:55  •  89 • Политика
Президент России Владимир Путин в среду, 27 января, выступит на сессии онлайн-форума «Давосская повестка дня–2021», организованного Всемирным экономическим форумом (ВЭФ). Об этом 26 января сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Это будет завтра в середине дня. Мы ориентируемся на 14:00», — сказал Песков.
Накануне Песков сообщал, что выступление Путина на Давосском экономическом форуме будет публичным.
«Давосская неделя» должна пройти в дистанционном режиме с 25 по 29 января. Встреча будет посвящена теме «Великая перезагрузка». Участие в дискуссии примут главы государств и правительств, политики и ученые, лидеры мирового бизнеса из десятков стран.
Всемирный экономический форум, который традиционно проходит зимой в Давосе, перенесли из-за пандемии коронавируса. В этом году он пройдет в Швейцарии с 18 по 21 мая.
В последний раз Путин приезжал на форум в 2011 году, в 2009 году он участвовал в ВЭФ как глава российского правительства.
Ежегодно даже после ухудшения отношений с Западом и введения санкций Россия отправляет в Давос представительную делегацию во главе с вице-премьерами, высокопоставленными чиновниками, руководителям госбанков и госкомпаний.
Исключением стали 2019 год, когда главой делегации стал министр экономики Максим Орешкин, и 2020 год, когда в России перед форумом поменялось правительство и Орешкин также участвовал в сессии ВЭФ, но уже не будучи министром и еще не в должности помощника президента РФ.

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