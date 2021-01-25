|
Выступление Путина на Давосском экономическом форуме будет публичным
25 января 2021, 19:00 • 178 • Политика
Выступление президента России Владимира Путина на Давосском экономическом форуме будет публичным. Об этом 25 января рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Выступление точно будет публичным. Дискуссии обычно в Давосе проходят в закрытом формате», — сообщил он «РИА Новости».
О том, что Путин выступит на Давосском форуме, стало известно накануне.
«Давосская неделя» должна пройти в дистанционном режиме с 25 по 29 января. Встреча будет посвящена теме «Великая перезагрузка». Участие в дискуссии примут главы государств и правительств, политики и ученые, лидеры мирового бизнеса из десятков стран.
Всемирный экономический форум (ВЭФ), который традиционно проходит зимой в Давосе, перенесли из-за пандемии коронавируса. В этом году он пройдет в Швейцарии с 18 по 21 мая.
В последний раз Путин приезжал на форум в 2011 году, в 2009 году он участвовал в ВЭФ как глава российского правительства.
Ежегодно даже после ухудшения отношений с Западом и введения санкций Россия отправляет в Давос представительную делегацию во главе с вице-премьерами, высокопоставленными чиновниками, руководителям госбанков и госкомпаний.
Исключением стали 2019 год, когда главой делегации стал министр экономики Максим Орешкин, и 2020 год, когда в России перед форумом поменялось правительство и Орешкин также участвовал в сессии ВЭФ, но уже не будучи министром и еще не в должности помощника президента РФ.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
178
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 января 2021, 16:00
|
21 января 2021, 21:30
|
21 января 2021, 07:45
|
20 января 2021, 09:45
|
24 января 2021, 15:30
|
24 января 2021, 11:50
|
20 января 2021, 13:25