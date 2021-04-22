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Выступление Макрона на саммите по климату "перебили" Путиным

22 апреля 2021, 19:55  •  46 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Сети уже обсуждают вторжение "русских хакеров"
22 апреля проходит организованный американским государством саммит по климату. Мероприятие не обошлось без курьезов. Так, во время записанного заранее выступления французского лидера Эммануэля Макрона в эфир внезапно вывели президента России Владимира Путина.
Таким образом, изображение первого лица российского государства появилось на экране раньше времени. Международное сообщество могло полюбоваться прекрасным видом нашего президента в то время, пока лидер французов продолжал озвучивать свою речь.
Техническая оплошность вызвала бурное обсуждение в интернет-пространстве. Некоторые с юмором заговорили о вездесущих русских киберпреступниках.
"Ну да, провокация. Хотели поймать Путина за чем-то неприглядном", "Мальчику показали, что он занимает время больших уважаемых людей", "Ну, и правильно. Что там умного мог сказать француз. Вот наш может... И сказку рассказать и красную линию провести", "Соскучились и ждали, когда Макрон уйдет наконец из эфира", "Русские хакеры и там рулят", "Петров и Боширов сработали!", – остроумничают читатели РИА "Новости".
В входе своего выступления Владимир Путин подчеркнул, что Россия разделяет озабоченность мирового сообщества по поводу изменения климатических условий на планете. Российский лидер призвал игроков международной арены объединить усилия с тем, чтобы сохранить планету для будущих поколений. Именно от действий крупных держав зависит судьба Земли.

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