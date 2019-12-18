Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Армении создали Комитет свободы Кочаряна
Сформируют очередную "небесную сотню"? Политолог рассекретил типичных ...
Украинский политолог: Зеленский не может сказать «идите нафиг, ваше предложение ...
Газовая алчность Киева грозит новым Чернобылем
Главная / В России

Выступление Дмитрия Медведева в Госдуме 18 декабря 2019 года: прямая онлайн-трансляция

18 декабря 2019, 16:39  •  48 • В России

18 декабря Госдума завершит осеннюю сессию. Итоги её работы подведёт председатель Госдумы Вячеслав Володин. Участие в ней также примет премьер-министр России Дмитрий Медведев.

- На заключительное заседание Госдумы планируется, что придет председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев, это стало хорошей традицией, - рассказал журналистам Иван Мельников, первый вице-спикер Госдумы.

Мельников также добавил, что большинство тех законопроектов, которые рассматриваются в нижней палате, поступают от правительства.

Пресс-служба кабмина подтвердила планы о присутствии Дмитрия Медведева на заключительном пленарном заседании осенней сессии Госдумы 18 декабря, которое станет седьмым для нынешнего седьмого созыва.

На собрании уже прошли выступления руководителей думских фракций и обсудили в третьем чтении более 30 законопроектов.

Дмитрий Медведев на завершении осенней сессии Госдумы.18 декабря Дмитрий Медведев примет участие в заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной думы Федерального собрания РФ

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



48
Источник
Похожие новости
17 декабря 2019, 17:54
Экипаж бомбардировщика повторил подвиг посадки в кукурузном поле
17 декабря 2019, 22:39
Здоровье в процентах: жители Москвы заявили о массовом лишении детей инвалидности
17 декабря 2019, 19:24
«Я благодарен судьям»: на Ставрополье оправдали полицейских, которых могли подставить крышевавшие проституток коллеги
18 декабря 2019, 11:39
«Напряжённость на линии соприкосновения»: Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
17 декабря 2019, 22:39
«Благодаря грамотным действиям экипажа»: в Астраханской области бомбардировщик Ту-22 аварийно сел на грунт
17 декабря 2019, 17:54
Обыкновенный популизм: Эксперт оценил слова Сенцова о желании крымчан вернуться на Украину
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 декабря 2019, 08:39
"Занавес": Витязева лаконично оценила беззубый пост Зеленского о беспорядка...
18 декабря 2019, 08:39
"Как там с реакцией правозащитников и стран ЕС?": Захарова задала неудобные...
18 декабря 2019, 02:09
Киев сливает Яценюка и Турчинова? Экс-премьера Украины и бывшего спикера Рады оставил...
18 декабря 2019, 08:39
"Получается, в Киеве был переворот?": Украинский политолог "прозрел&qu...
18 декабря 2019, 02:09
Страна обрекла себя на гибель: Зеленскому указали на безвыходные проблемы
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 декабря 2019, 12:24
Украинцев изгнали из Гонконга, на очереди Белоруссия
16 декабря 2019, 07:54
"Отказались взлетать": В США пассажирку самолёта заставили снять майку из-за надписи
15 декабря 2019, 05:54
Президенты-грубияны: Кто не умеет держать себя в руках
17 декабря 2019, 09:54
Наступление на WADA и шансы на победу
12 декабря 2019, 16:09
"Потому что вчера Зеленский сорвался": Американской журналистке объяснили, почему Трамп выбрал Лаврова
16 декабря 2019, 07:54
"Глядишь, на Хоккайдо сойдёмся": В России вернули бумерангом идею Японии забрать все Курилы
17 декабря 2019, 03:09
Лазейка в законе: в Госдуме отметили мягкое наказание отставного генерала, чей сын причастен к смертельному ДТП с детьми
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.