«Выступили на одном уровне»: как прошли дебаты кандидатов на пост вице-президента США

Претенденты на пост вице-президента США Майк Пенс и Камала Харрис встретились на предвыборных дебатах в Солт-Лейк-Сити. Кандидаты затронули целый спектр острых для американского общества тем — от протестов против полицейского насилия до борьбы с пандемией коронавируса. Эксперты отмечают, что оба политика «выглядели достойно», особенно в свете недавней дискуссии между Дональдом Трампом и Джо Байденом, которая изобиловала взаимными оскорблениями. При этом аналитики считают, что дебаты между Пенсом и Харрис имеют «минимальное значение», поскольку кандидаты лишь представили давно известные аргументы обеих сторон, не сказав ничего нового.

Кандидаты на должность вице-президента США Майк Пенс и Камала Харрис провели дебаты в Солт-Лейк-Сити, в Университете штата Юта. Дискуссия, модератором которой стала глава вашингтонского бюро газеты USA Today Сьюзен Пейдж, прошла в условиях усиленных санитарных мер на фоне сообщений о вспышке COVID-19 в Белом доме.

Пенса и Харрис разделяло расстояние в 3,6 м, по требованию кандидата в вице-президенты от Демпартии между оппонентами также был установлен щит из плексигласа.

Прошедшие дебаты уже прокомментировали кандидаты на пост президента США Дональд Трамп и Джо Байден.

«Камала Харрис, сегодня мы все гордимся тобой», — написал в Twitter Байден.

Действующий американский лидер, в свою очередь, высоко оценил выступление Пенса, раскритиковав при этом Харрис.

Mike Pence is doing GREAT! She is a gaffe machine. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2020

«Майк Пенс справляется отлично! Она [Камала Харрис] делает ошибку за ошибкой», — подчеркнул Трамп.

На скамейке запасных

Напомним, действующий вице-президент США Майк Пенс в августе принял номинацию Республиканской партии в качестве кандидата на этот пост на грядущих выборах.

Со своей стороны, демократы выдвинули на эту должность сенатора от штата Калифорния, 55-летнюю Камалу Харрис. В 2019 году Харрис конкурировала с Джо Байденом и другими однопартийцами за право участвовать в президентских выборах от Демпартии. При этом она жёстко критиковала Байдена, обвиняя его в связях со сторонниками идей расовой сегрегации. Впоследствии Харрис выбыла из гонки, сославшись на финансовые затруднения.

Белый дом

globallookpress.com

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Майк Пенс пришёл в большую политику в 2000 году — тогда он был избран в Палату представителей от штата Индиана. Пенс, известный своими правоконсервативными взглядами, был конгрессменом на протяжении 12 лет. Именно ему принадлежат инициативы, ограничивающие иностранцев в праве работать в США. Политик также поддерживал американское вторжение в Ирак, голосовал против закрытия тюрьмы в Гуантанамо и активно критиковал курс администрации Обамы на «перезагрузку» отношений с Россией. Став губернатором Индианы в 2012-м, Пенс провёл наиболее масштабное сокращение налогов в истории штата.

Главная функция вице-президента США — заменить главу государства в случае его смерти, невозможности исполнять президентские обязанности или досрочной отставки. В американской истории уже были случаи, когда людям, занимавшим эту должность, приходилось брать на себя полномочия главы Белого дома. Также вице-президентство порой выступает как политический трамплин для реализации президентских амбиций. К примеру, Джо Байден занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы.

Кроме того, вице-президент выступает как доверенное лицо главы государства и разъясняет его курс законодательной власти и обществу.

При этом, как отмечают политологи, роли американских вице-президентов в истории страны были довольно разноплановыми.

«В одном случае вице-президенты играли чисто декоративную, формальную роль, в другом — действительно принимали участие в управлении государством. Например, вице-президент Буша-младшего Дик Чейни считался «серым кардиналом», который принимал важнейшие решения. Если говорить о Харрис и Пенсе, то у них пока разный политический вес. Пенс — опытный политик, а Харрис только вступила на этот путь», — сказал в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«Классические дебаты»

Американские СМИ и эксперты отмечают, что дебаты Камалы Харрис и Майка Пенса прошли в более спокойной атмосфере, чем дискуссия кандидатов на президентский пост.

«Эти дебаты прошли более цивилизованно в отличие от предыдущих, в ходе которых Байден и Трамп оскорбляли и унижали друг друга. Видимо, Пенс и Харрис учли этот опыт и больше говорили о политике. Их встреча напоминала классические политические дебаты, а не бои без правил», — отметил в комментарии RT президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

В ходе дебатов Пенс и Харрис затронули наиболее острые темы американской политической повестки, в том числе и недавние протесты против полицейского произвола.

Пациент с коронавирусной инфекцией в калифорнийской больнице

Reuters

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Так, Камала Харрис осудила убийство полицейскими Бреонны Тейлор и Джорджа Флойда.

«Мы никогда не будем потворствовать насилию, но мы всегда должны бороться за ценности, которыми дорожим. Как бывший прокурор, я знаю, о чём говорю. Плохие полицейские вредят хорошим полицейским», — подчеркнула она.

В свою очередь, Пенс заявил, что хотя он и сочувствует семье Тейлор, он всё же доверяет американской судебной системе. Политик не согласился с тем, что со стороны сотрудников правоохранительных органов отмечается предвзятое отношение к меньшинствам, и выразил однозначную поддержку полиции.

«Я хочу, чтобы все, кто каждый день облачается в форму сил правопорядка, знали: президент Трамп и я на вашей стороне. Мы не должны выбирать между поддержкой правоохранительных органов, общественной безопасностью и поддержкой наших афроамериканских соседей», — уверен действующий вице-президент.

Кандидаты также поспорили из-за истории с налоговой декларацией Дональда Трампа, который отказывается публиковать налоговые данные по своим компаниям. Однако недавно газета The New York Times получила от анонимных источников материалы, из которых следовало, что в последние годы компании Трампа делали ничтожно маленькие налоговые отчисления, получая налоговые вычеты в связи с отсутствием прибыли.

Камала Харрис отметила, что в отличие от Трампа, Байден не скрывает информацию о своих финансах. В свою очередь, Пенс заявил, что победа Байдена грозит ростом фискальной нагрузки, поскольку он намерен увеличить налоги.

Американские СМИ обратили особое внимание на тот факт, что оба кандидата уклонились от прямых ответов на некоторые вопросы. Так, Харрис не комментировать планы демократов относительно Верховного суда.

Майк Пенс, в свою очередь, не стал отвечать на вопрос модератора о том, что он будет делать, если выборы выиграет Байден, а Трамп откажется мирно передавать президентские полномочия.

«Что ж, Сьюзан, прежде всего хочу сказать, что уверен в нашей победе на этих выборах», — заявил Пенс.

Президентские выборы 2016 года

Reuters

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Затронули кандидаты и тему пандемии, унёсшей уже свыше 200 тыс. жизней американцев. Харрис раскритиковала Трампа, возложив на него ответственность за происходящее.

«Американский народ стал свидетелем величайшей неудачи президентской администрации в истории нашей страны», — сказала Харрис, комментируя ситуацию с коронавирусом.

Майк Пенс парировал этот выпад, заявив о том, что без тех мер, которые предпринял президент, смертей могло бы быть ещё больше. Также Пенс обвинил Байдена в том, что тот якобы позаимствовал идеи команды Трампа для своего плана действий.

«Правда в том, что, если вчитаться в план Байдена, вы увидите, что он ужасно похож на то, что президент Трамп, я и наша рабочая группа делали всё это время. Немного смахивает на плагиат, а Джо Байден кое-что в этом понимает», — заявил Пенс.

Политики не обошли вниманием и российскую тематику. Так, кандидат от Демпартии заявила, что Дональд Трамп якобы верит Владимиру Путину, а не американскому разведсообществу в вопросах «российского вмешательства» в выборы 2016 года. Также она напомнила о появившейся в СМИ истории о том, что Россия якобы платила афганским талибам за атаки на американских военных, а Трамп ничего не предпринимал по этому поводу. При этом официальные ведомства эту информацию не подтверждали.

«Имеют минимальное значение»

Эксперты отмечают, что оба кандидата выступили «на очень достойном уровне», воздержавшись от взаимных выпадов и оскорблений. Однако назвать сенсационной прошедшую дискуссию тоже нельзя — по большому счёту, кандидаты изложили давние аргументы республиканцев и демократов по наиболее значимым проблемам.

Протесты против полицейского насилия и расизма в США

AFP

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«Кандидаты выступили на одном уровне. Пенс в данном случае держался достойно, не допускал оскорблений по отношению к Харрис, а сконцентрировался на критике Байдена. Он показал, что является опытным политиком», — считает Эдуард Лозанский.

Похожей точки зрения придерживается и Юрий Рогулёв.

«Ни один из кандидатов не провалился на дебатах. Пенс имеет большой политический опыт, а Харрис, как бывший прокурор, тоже привыкла выступать на публике. Однако в целом эти дебаты имеют минимальное значение. По существу ничего нового сказано не было, а аргументы обеих сторон давно известны. Дебаты интересны, когда идёт живое обсуждение. Но в этом году они больше напоминают формальный ритуал», — подытожил эксперт.