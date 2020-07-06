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Выступающим за мир украинцам радикалы пригрозили смертью

06 июля 2020, 21:00  •  93 • Политика
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Националисты Незалежной собрались физически ликвидировать тех соотечественников, кто выступает за окончание войны в Донбассе
Украинский радикал, экс-лидер запрещенной в РФ экстремистской группировки "Правый сектор" Дмитрий Ярош выступил с угрозой в адрес депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ильи Кивы, создавшего движение "Патриоты", цель которого – добиваться прекращения вооруженного конфликта в Донбассе. Националист пригрозил его участников "перестрелять".
Пан Ярош считает, что новое движение создано российскими спецслужбами и оно является фальшивым.
"Это просто враги. Я почему говорю "перестрелять" – потому что это же никакая не политика, а просто государственный мятеж, и его надо очень жестко подавлять", – заявил экстремист изданию "Обозреватель".
Кива не заставил себя долго ждать с ответным словом. Он сказал Ярошу, что совсем его не боится и готов защищаться, а если станет необходимо, то и нападать. Кива подчеркнул, что подобные угрозы делают его сторонников лишь более сплоченными.
"За то время, которое я провел на войне, и в этом отчасти есть и твоя заслуга, я научился достаточно крепко держать в руках оружие", – сказал Ярошу представитель ОПЗЖ через свой "Фейсбук".
Напомним, 15 июня Кива объявил о создании движения "Патриоты – За жизнь". Оппозиционный депутат сообщил, что новая структура будет бороться с "хаосом" в стране, выступает за прекращение войны в Донбассе и намерена навести порядок в Незалежной.

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