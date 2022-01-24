Выступая на встрече со служащими внешней разведки, Владимир Зеленский заговорил о скором начале войны

Вот цитата Зеленского без купюр: «Уверен, пришло время переходить к наступательным действиям в отстаивании наших национальных интересов». «Наши граждане едины в том, чтобы вернуть наши территории». Таким образом, Зеленский провозгласил курс на военное решение проблемы Донбасса, а, может, и Крыма. И, если время переходить в наступление, в самом деле, как считает Зеленский, пришло, то в ближайшие дни может начаться эскалация напряжённости – вплоть до перехода к активной фазе боевых действий.

Сюжет: Украинский кризис

Собственно, контекст, в котором прозвучало заявление президента Украины о переходе в наступление, вполне подходящий и даже созвучный. Румыния объявила о готовности принимать беженцев из Украины – в случае начала войны. США, Британия и Австралия эвакуируют семьи своих дипломатов из Киева. В ЕС объявили о том, что в случае «российской агрессии» Киев получит 1,2 миллиарда евро в качестве безвозмездной помощи – за такие деньжищи Зеленский, пожалуй, и впрямь начнёт наступление со дня на день. И хотя Зеленский так и не уточнил, что он понимает под переходом к наступательным действиям, командующий силами ООС на Донбассе Александр Павлюк поддержал президента. Мол, нам и правда пора начинать наступление, тем паче, что на Украине, по словам Павлюка, «есть 500 тысяч человек, готовых «рвать российских агрессоров голыми руками» (это цитата из интервью Павлюка британской The Times).

Сегодня в Киеве пройдёт заседание Совбеза – помимо отъёма у Евгения Мураева его телеканала «НАШ» (раз представился такой случай, почему бы не лишить вероятного сменщика Зеленского его популярного актива?!), обсуждаться будет переход к наступательным действиям на Донбассе. План, представленный Павлюком, прост и решителен – разделить народные республики, вклинившись между ними ударными подразделениями ВСУ, а затем, взяв в кольцо блокады, удавить. Как полагает Павлюк, Россия не решится прийти на выручку народным республикам. А уж как будет на самом деле, узнаем в ближайшие дни – раз стратег и тактик Зеленский считает, что для наступления нынче самое время.