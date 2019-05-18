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Выступала на восьмом месяце, чтоб не потерять контракт: Американские атлетки обвинили Nike в прессинге беременных

18 мая 2019, 06:54  •  32 • В мире
Американские атлетки через прессу обвинили спортивную компанию Nike в настоящем прессинге беременных женщин. К примеру, одна из сотрудничавших с ними спортсменок призналась, что вынуждена была выступать на восьмом месяце беременности, чтобы не потерять контракт с Nike.
По словам девушек, компания жестко наказывала тех из них, кто беременел за время сотрудничества с ними. Будущих мам просто прекращали спонсировать, разрывая с ними контракты.
Как сообщает канал Sky News, одной из попавших под такой прессинг оказалась бегунья Джоанн Пейви - чемпионка Европы в беге на 10 тысяч метров и участница Олимпийских игр. Она рассказала, что едва забеременела, как Nike разорвали с ней контракт.
Американская бегунья Алисия Монтан вообще выступила на соревнованиях, будучи на восьмом месяце беременности. Этот "подвиг" стал мировой сенсацией, но его истинные мотивы раскрылись гораздо позже. Монтан пошла на это ради сохранения контракта со спортивной компанией.
Атлетка заявила, что "Nike нарушает утверждения, которые проповедует", пишет газета "Версия". Речь идет о слогане "Просто сделай это" и других мотиваторах, к которым часто прибегает компания в рекламе.
На фоне разразившегося скандала компания заявила, что на данный момент политика спонсорства претерпела изменения, и "Nike гордится тем, что спонсирует тысячи спортсменок" При этом в компании заметили, что у них принято, что соглашения с атлетами включают в себя обязательства по выполнению контрактов. Представитель фирмы подчеркнул, что в 2018 году подход компании к контрактам был стандартизирован, и ни одна из спонсируемых спортсменок не подверглась санкциям по причине беременности.

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