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Выступал за снятие санкций с России: В скандале с бывшим вице-канцлером Австрии нашли немецкий след
23 мая 2019, 03:54 • 45 • Политика
В скандале с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе нашли немецкий след. Предполагаемыми организаторами "политического убийства", как сам Штрахе назвал эти события, могли быть адвокат из Вены и некий посредник из Германии. При этом отмечается, что бывший вице-канцлер ратовал за снятие санкций с России и налаживание диалога с Москвой.
Напомним: за считанные дни до выборов в Европарламент в немецких СМИ появились разоблачительные материалы о Штрахе. Он якобы встречался с некоей гражданкой России и обсуждал с ней возможность повлиять на итоги выборов.
Одновременно с этим в публикациях откровенно указывалось, что встреча была подготовлена изначально для последующей огласки. При этом Штрахе и его партия выступали за отмену санкций против РФ и за диалог с российской стороной. Сам политик после разразившегося скандала назвал это политическим убийством и подал в отставку.
Сейчас же выяснилось, что за скандалом могут стоять адвокат из Вены и посредник из Германии. Как пишет РИА Новости, об этом заявил доверенное лицо Штрахе Йоханн Гуденус в беседе с изданием Kurier.
Изначально упомянутый адвокат занимался сделкой по продаже охотничьих угодий Штрахе. Их пожелала купить некая "племянница латвийских олигархов", которую позже в СМИ назовут гражданкой РФ. Сделка обсуждалась в течение нескольких встреч, включая последнюю - на Ибице. При этом покупательницу также сопровождал "старый друг", некий Юлиан Талер из Мюнхена. В итоге, говорит Гуденус, Штрахе просто оказался втянут в нелицеприятную историю этими людьми.
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