Выступал за снятие санкций с России: В скандале с бывшим вице-канцлером Австрии нашли немецкий след

Напомним: за считанные дни до выборов в Европарламент в немецких СМИ появились разоблачительные материалы о Штрахе. Он якобы встречался с некоей гражданкой России и обсуждал с ней возможность повлиять на итоги выборов.

Одновременно с этим в публикациях откровенно указывалось, что встреча была подготовлена изначально для последующей огласки. При этом Штрахе и его партия выступали за отмену санкций против РФ и за диалог с российской стороной. Сам политик после разразившегося скандала назвал это политическим убийством и подал в отставку.

Сейчас же выяснилось, что за скандалом могут стоять адвокат из Вены и посредник из Германии. Как пишет РИА Новости, об этом заявил доверенное лицо Штрахе Йоханн Гуденус в беседе с изданием Kurier.

Изначально упомянутый адвокат занимался сделкой по продаже охотничьих угодий Штрахе. Их пожелала купить некая "племянница латвийских олигархов", которую позже в СМИ назовут гражданкой РФ. Сделка обсуждалась в течение нескольких встреч, включая последнюю - на Ибице. При этом покупательницу также сопровождал "старый друг", некий Юлиан Талер из Мюнхена. В итоге, говорит Гуденус, Штрахе просто оказался втянут в нелицеприятную историю этими людьми.