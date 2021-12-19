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«Выступает как ястреб»: в Совфеде ответили на отказ Столтенберга от конференции с Россией о сферах влияния

19 декабря 2021, 22:00  •  119 • В мире
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался против проведения конференции с Россией о сферах влияния. По словам генсека альянса, подобная встреча стала бы для НАТО «шагом назад». В Совфеде подчеркнули, что НАТО «продолжает антироссийский курс», при этом в альянсе не понимают, что речь идёт в том числе о безопасности Европы и всего мирового сообщества.
 
AFP © Kenzo Tribouillard
 

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался против проведения конференции о сферах влияния с Россией. Об этом он заявил в интервью Journal de Dimanche.

По словам генсека альянса, подобная встреча стала бы для НАТО «шагом назад».

«Идея о проведении новой конференции, где мы бы вновь обсуждали зоны влияния, в рамках которых великие державы могли бы контролировать то, что их соседи могут или не могут делать, было бы для нас шагом назад, и это совсем неверное направление», — заявил Столтенберг.

При этом глава альянса заявил о необходимости вести диалог с российской стороной, в частности для укрепления доверия между Москвой и НАТО.

Помимо этого, Столтенберг выступил против предложения России об отказе альянса от оказания военной помощи Украине, которое содержит предложенный Москвой договор о гарантиях безопасности. Он высказался, что решение альянса об оказании Киеву помощи связано с якобы имеющим место скоплением сил на российской территории вдоль границы с Украиной, а также заявил, что в случае агрессии России в отношении Украины против Москвы будут приняты экономические и политические санкции.

  • AP
  • © Roman Koksarov

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT подчеркнул, что НАТО «продолжает антироссийский курс». По его словам, в альянсе не понимают, что речь идёт не только о безопасности для России, но и для Европы и всего мирового сообщества.

«Столтенберг вообще выступает как ястреб НАТО. Он в принципе торпедирует любые предложения и любые возможности снятия напряжённости между НАТО и Россией. Он постоянно обвиняет Россию. Он совершенно неспособен объективно оценить действия НАТО», — заметил сенатор.

По словам Цекова, Столтенберг, в частности, неспособен оценить те лишения, которые испытывает народ Украины и которые были созданы «при самом непосредственном участии НАТО».

«Столтенберг является генеральным секретарём НАТО, но есть ещё страны, которые входят в альянс, есть ведущие страны. Если они скажут, что надо вести диалог и соглашаться с тем, что предлагает Россия, со всеми предложениями или с частью из них, то это как раз и будет тот диалог, на который мы рассчитываем», — заметил сенатор.

В свою очередь профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин в беседе с RT также обратил внимание на русофобскую позицию Столтенберга, которая проявляется всё то время, что он занимает должность генсека НАТО.

«Это человек, который делал всё для того, чтобы отношения между НАТО и Россией были хуже, чем могли бы быть. В целом, в значительной степени генсек НАТО — должность техническая, а политику в большей степени формирует представитель США в НАТО. Пока мы не получили ответа из Вашингтона на российские предложения, ожидать каких-то перемен с уходом Столтенберга и приходом кого-то ещё, мне кажется, маловероятно», — заключил эксперт.

17 декабря МИД России обнародовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о безопасности, которые были переданы американской стороне. Первый документ содержит предложение о взаимодействии Москвы и Вашингтона по принципу «неделимой и равной безопасности», а также исключает использование территории третьих стран для подготовки или осуществления вооружённого нападения против другой стороны договора.

Соглашение о мерах обеспечения безопасности России и государств — членов НАТО предусматривает, что стороны не укрепляют свою безопасность «за счёт безопасности других». Согласно этому документу, Россия и альянс должны подтвердить, что не считают друг друга противниками, а члены НАТО должны отказаться от любой военной деятельности на территории Украины, а также ряда других стран.

Замглавы МИД России Александр Грушко призвал страны НАТО серьёзно отнестись к предложениям Москвы по гарантиям безопасности, отметив, что в противном случае альянсу придётся иметь дело с военно-технической альтернативой. 

«Мы будем добиваться очень последовательно и принципиально реализации того видения, как надо строить европейскую безопасность, вот именно так, как мы её сформулировали», — отметил он.

По его словам, Москва в своих предложениях дала сигнал о готовности говорить о том, чтобы военный сценарий противостояния перевести в политический процесс, который укрепит безопасность всех стран ОБСЕ, Евроатлантики и Евразии.

Грушко добавил, что Россия обладает достаточными техническими возможностями для обеспечения собственной военной безопасности.

Вместе с тем посол России в США Анатолий Антонов отмечал, что риторика Вашингтона о якобы «агрессивных» планах Москвы в отношении Украины не имеет под собой никаких оснований и «есть не что иное, как пропаганда».

«Напомню, что Россия имеет полное право беспрепятственно перемещать свои войска на собственной территории и проводить учебные мероприятия. Мы никому не угрожаем», — подчеркнул Антонов.

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