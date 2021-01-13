«Выстроить график работы»: Путин поручил перейти от масштабной к массовой вакцинации россиян

Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил со следующей недели перейти от масштабной к массовой вакцинации россиян от коронавируса. По его словам, к указанному сроку должна быть подготовлена вся необходимая инфраструктура и выстроен график работы. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что профильные ведомства готовы к выполнению поручения президента, и добавила, что до конца января в гражданский оборот поступит 2,1 млн доз вакцины. Глава государства также отметил «некоторое снижение» темпов распространения COVID-19 в России, но подчеркнул, что это не должно никого успокаивать.

Российский лидер Владимир Путин поручил со следующей недели (с 18 января) перейти от масштабной к массовой вакцинации населения от коронавируса. Такое поручение глава государства озвучил в ходе совещания с членами правительства. По словам президента, к этому моменту должна быть подготовлена вся необходимая инфраструктура.

«Прошу вас уже со следующей недели приступать к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график работы так, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например, по гриппу», — сказал Путин.

Президент пояснил, что наращивание темпов прививочной кампании стало возможным благодаря тому, что российская промышленность не только выполнила «все обещанные нормативы и объёмы, но и превысила плановые объёмы выпуска вакцины».

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что профильные ведомства готовы с понедельника, 18 января, перейти к более широкой вакцинации населения.

«До конца января в гражданский оборот, то есть для использования населением, поступит 2,1 млн доз вакцины. И нам достаточно серьёзно нужно будет нарастить прививочную кампанию», — сказала она.

Вице-премьер также сообщила, что в новогодние праздники вакцинация против COVID-19 шла в плановом режиме, и этот процесс продолжается.

«За три дня, начиная с 11 по 14 января, в субъекты Российской Федерации будет поставлено ещё порядка 600 тыс. доз вакцины. И эта работа по наращиванию производства и поставки в регионы будет продолжена», — заявила Голикова.

Татьяна Голикова

© РИА Новости / Александр Астафьев

В ходе совещания с членами правительства Владимир Путин назвал российскую вакцину «Спутник V» «самой лучшей в мире». По его словам, это показывает практика применения препарата. Он добавил, что ни одна другая вакцина «такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют».

«Это безусловный успех наших специалистов, наших учёных», — заявил Путин, поручив при этом досконально проверить, как препарат будет действовать в условиях множественности штаммов коронавируса.

«Я знаю мнение специалистов, они считают, что наша вакцина будет работать и работать эффективно, несмотря на всю эту множественность штаммов, но всё равно нужны глубокие исследования», — отметил президент, поручив Голиковой курировать этот вопрос.

Вице-премьер сообщила, что проведённое силами научного центра «Вектор» изучение нового штамма коронавируса показало эффективность препарата против этой мутации. «Мы дополнительно проводим научные исследования, чтобы быть абсолютно уверенными, на 200%, если можно так сказать, что это действительно так, и основание сейчас утверждать это у нас есть», — добавила она.

Масштабная вакцинация от коронавируса проводится в России с декабря 2020-го. Прививку сделали уже более 1 млн граждан РФ, а всего препарат получили более 1,5 млн человек. В пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций сообщали, что заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины «Спутник V» поступили из десятков стран. Препарат для внешних рынков будет в основном производиться за рубежом.

Добавим, что 8 января Минздрав выдал разрешение на проведение клинического исследования вакцины «Спутник лайт» — однокомпонентной версии «Спутника V», которую некоторые страны смогут использовать в качестве эффективной временной меры.

Вакцина против COVID-19 «Спутник V»

© REUTERS/Sergey Pivovarov

В ходе своего выступления президент России также отметил «некоторое снижение» темпов распространения COVID-19 в стране, но подчеркнул, что это не должно никого успокаивать. Путин добавил, что российские власти «с тревогой» наблюдают за ситуацией в Великобритании и ряде других стран, где отмечается рост заболеваемости.

«Всё это взаимосвязано, передвижение неизбежно. И то, что мы на какое-то время ограничиваем наши транспортные коммуникации, транспортные связи — авиационные и другие — это всё временные меры. Но нам нужно понимать, что происходит у нас в стране, как мы можем купировать возникающие новые угрозы», — пояснил президент.

С начала года в России выявлено около 285 тыс. новых случаев COVID-19, что на 15% ниже, чем за последние 12 дней 2020-го, сообщила Татьяна Голикова. Отмечается снижение суточного показателя заболеваемости — с 19,9 до 15,6 на 100 тыс. населения.

«Ситуация в регионах страны по-прежнему различается, но за последние две недели число регионов, где отмечается снижение или стабилизация заболеваемости, — 83. В двух регионах продолжается пока рост», — пояснила вице-премьер.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что интенсивность эпидемического процесса в 61 регионе находится в стадии стабилизации, а в 22 субъектах РФ — в стадии снижения, рост наблюдается только в двух регионах.

За последние сутки в России выявили 22 850 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 28 658 человек, умерли 566 пациентов. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране с начала эпидемии достигло 3 471 053. За всё время выздоровели 2 854 088 пациентов (82,22%). От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 63 370 человек (1,83%).