Выстрелы в спину. От своих? Кто воюет против русской армии

После семи лет стенаний о "русско-украинской войне", стоившей Украине огромных потерь в людях, экономике и деньгах, но на которую Россия так и не явилась, всё встало на свои места. Россия явилась, вступившись, наконец, за взывавших к ней русских людей Донбасса, и началось... то, что началось. Однако на фоне приходящих из Украины военных сводок не стоит забывать о другой войне, которую ведут в тылу воюющей страны представители либеральной "пятой колонны". А стараются они вовсю. Уверенные в заступничестве Запада и своей полной безнаказанности.

Когда наша армия идёт вперёд, выполняя приказ и сметая с пути сопротивляющегося врага (бросивших оружие велено щадить и отпускать с миром), ей просто физически невозможно оглядываться назад на то, что происходит у неё за спиной. Между тем ещё великий древнекитайский военный теоретик Сунь Цзы, определяя пять важнейших элементов войны, на первое место ставил "Путь" – т. е. "состояние общества, отношение народа к власти и военным действиям". Мудрый китаец был прав: разложение тылов воюющей армии и насаждение под видом "антивоенной", по сути, антигосударственной и предательской пропаганды – верный способ выиграть войну даже у более сильного противника.

Это прекрасно понимали японцы, в ходе русско-японской войны 1904–1905 годов для дестабилизации тыла активно спонсировавшие "Первую русскую революцию". Понимали и немцы, в ходе Первой мировой войны 1914–1918 всемерно способствовавшие "антивоенной" агитации российских революционеров, погубившей русскую армию, а следом за ней – и Империю. Вот и нынешние геополитические противники России, прекрасно понимая, что в прямом военном противостоянии с Россией шансы Украины невелики, сегодня делают ставку главным образом на битву за общественное сознание.

Гады из "Левады"

Признанный иноагентом "Левада-центр" опубликовал итоги своего последнего социологического "исследования", согласно которому только 45% наших граждан (в большинстве – предпенсионного и пенсионного возраста) поддерживают признание Россией народных республик Донбасса, а 40% (в основном, молодые) – не поддерживают. То есть общество вроде как расколото почти поровну, а значит – поддержки большинства у вступившегося за расстреливаемых из "градов" детей Донбасса президента Путина якобы нет.

Считать это "обычным исследованием" язык не повернётся. Акция информационно-пропагандистской войны видна невооружённым глазом. Сложно сказать, где именно господа "левадасты" набирали свою статистику – ведь проведи они опрос о допустимости пропаганды половых девиаций в школе среди посетителей какого-нибудь "гей-клуба", результат мог быть ещё более внушительным.

Тем не менее нельзя не признать, что нынешняя молодёжь действительно живёт в соцсетях, любую информацию вне "ТикТока" (или в лучшем случае "Википедии") воспринимая плохо, истории и культуры своей страны не знает и политикой не интересуется. Чтобы сделать её такой, все последние годы прилагались огромные усилия. Поэтому всё, что касается Украины и Донбасса, для неё – "другая планета". А вот то, что доллар взлетит (шмотки подорожают!), санкции введут (в Европу не съездишь!), беженцы набегут (это ж с ними делиться придётся!), "диванно-компьютерной" молодёжью воспринимается резко отрицательно.

Нет, конечно, далеко не вся молодёжь у нас такая, но и подобных экземпляров предостаточно. Видимо, их и опрашивали господа "левадасты". И именно на них как на "целевую группу воздействия" направлена ныне вся либерально-западническая пропаганда.

Тыр-пыр, мы за мир!

То, что играть на "антивоенной" теме легко и перспективно, показали ещё большевики во время Первой мировой. Потому что любой нормальный человек подсознательно против войны. Хотя при этом "миротворствующие" либералы никогда не выступали против того, что ВСУ и националистические добробаты годами расстреливали жилые дома и убивали детей Донбасса. Их совершенно не волновало, что за 8 лет в русских народных республиках целое поколение в буквальном смысле выросло в бомбоубежищах. Ибо тут действует известный американский алгоритм: "он – сукин сын, но он – наш сукин сын". Раз западные хозяева считают киевский режим "демократическим", значит все, в кого эти "демократы" стреляют, бомбят или сжигают заживо – априори "плохие парни". И коль скоро Россия этому пытается помешать, то и она тоже "враг демократии".

Так, уже 20 февраля на Пушкинской площади несколько либеральных деятелей вышли с плакатиками в духе "Руки прочь от Украины", "Долой власть чекистов", и т. п. – целых шесть человек. Разумеется, их быстро "приняла" полиция, которую они вообще-то благодарить должны, ибо правоохранители буквально вырвали "борцов за Украину" из рук активистов пророссийского движения "СЕРБ", собиравшихся вразумить протестантов физически.

Партия "Яблоко" (кто бы сомневался!) организует повсеместно петиции "против войны с Украиной". Взрыднул на эту тему и Леонид Гозман:

Пока наши власти не закрыли интернет, я буду целиком и полностью на стороне Украины!

Подал голос из политического небытия "демократ" из 1990-х Николай Травкин:

Ощущения – пакостные, настроение – мерзкое, ожидания – тревожные.

Продудел своё мнение и популярный либеральный блогер-"иноагент" Юрий Дудь:

Я вырос в России, Россия – моя Родина... Но Украине, родине родных и дому друзей – моя максимальная поддержка в эти дни.

Отметилась и такая либеральная помойка, как так называемый Конгресс интеллигенции. Ох уж бедная наша интеллигенция – и какие только мерзавцы от её имени не выступали за последние десятилетия! Вот и на сей раз "интеллигентствующие конгрессмены" сочинили и опубликовали (ещё до начала боевых действий!) истеричное воззвание, в котором всю ответственность за будущую войну перекладывали на руководство России, которому грозили проклятием нескольких поколений и трибуналом.

Подписали сию писульку всё тот же иноагент со стажем Лев Пономарёв, и записные русофобы Леонид Гозман, Дмитрий Быков-Зильбертруд, Григорий Амнуэль, и "профессиональные оппозиционеры" Лев Гудков, Михаил Шнейдер, Лев Шлосберг и т. п., и "ахеджакнутые на всю голову" деятели культуры вроде Андрея Макаревича и той же Лии Ахеджаковой. В общем – "каждой (либеральной) твари – по паре".

Нашлись "паршивые овцы" и в Госдуме, недавно подавляющим большинством проголосовавшей за обращение к президенту о признании ДНР и ЛНР. В роли таковых выступили "Новые люди" – единственная (!) думская фракция, полностью проголосовавшая против. Так что не заблуждайтесь, сограждане: никакие это не "новые" люди, а "хорошо забытые старые" – из либеральных 1990-х.

Как учил всё тот же Сунь Цзы:

Высшее в военном искусстве – это подчинить врага, не давая ему сражаться.

Вот именно этим с достойным лучшего применения энтузиазмом и заняты сегодня наши либералы.

Что с того?

"На войне – как на войне". Когда страна воюет, это требует особого, вполне конкретного поведения не только от армии, но и от её "тыла", т. е. собственно России. Касается это и власти, которой ради сближения с народом придётся прижать "элитки", и бизнеса, своей социальной безответственностью и вздуванием цен провоцирующего внутреннюю смуту. Ну и, конечно, "стреляющей в спину армии" на информационном фронте либеральной братии. И в этом смысле весьма актуальным представляется логичный вопрос, заданный одним из обозревателей "Первого русского":

Военная операция проводится. Эти люди с использованием СМИ и соцсетей желают России поражения. Где посадки?

А в самом деле – где? Пора бы уже.