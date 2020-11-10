Выстрелы в Карабахе стихли в полночь: Путин рассказал о деталях заявления с Арменией и Азербайджаном

В видеообращении Владимир Путин рассказал, что военные обеих сторон конфликта останавливаются на занятых позициях. В Нагорном Карабахе разблокируются все транспортные узлы. Контролировать транспортное сообщение будут в числе прочих сотрудники пограничной службы России.

"Исходим из того, что достигнутые договорённости создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов", - произнёс Владимир Путин.

Президент РФ добавил, что между враждующими сторонами с целью разграничения встанут российские миротворцы. Соответствующая договорённость с Баку и Ереваном также достигнута. Миротворцам окажут поддержку все рода войск, включая военно-космические силы, флот, силы специального назначения и артиллерию большой мощности.

Армения и Азербайджан должны произвести обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших.