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Выстрелы в Карабахе стихли в полночь: Путин рассказал о деталях заявления с Арменией и Азербайджаном

10 ноября 2020, 06:55  •  61 • Политика
Выстрелы в Карабахе стихли в полночь. Именно с 00:00 по московскому времени 10 ноября начинает действовать режим прекращения огня в Арцахе. Президент России Владимир Путин рассказал о деталях заявления, которое им подписано совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
В видеообращении Владимир Путин рассказал, что военные обеих сторон конфликта останавливаются на занятых позициях. В Нагорном Карабахе разблокируются все транспортные узлы. Контролировать транспортное сообщение будут в числе прочих сотрудники пограничной службы России.
"Исходим из того, что достигнутые договорённости создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов", - произнёс Владимир Путин.
Президент РФ добавил, что между враждующими сторонами с целью разграничения встанут российские миротворцы. Соответствующая договорённость с Баку и Ереваном также достигнута. Миротворцам окажут поддержку все рода войск, включая военно-космические силы, флот, силы специального назначения и артиллерию большой мощности.
Армения и Азербайджан должны произвести обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших.

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