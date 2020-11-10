|
Выстрелы в Карабахе стихли в полночь: Путин рассказал о деталях заявления с Арменией и Азербайджаном
10 ноября 2020, 06:55 • 61 • Политика
Выстрелы в Карабахе стихли в полночь. Именно с 00:00 по московскому времени 10 ноября начинает действовать режим прекращения огня в Арцахе. Президент России Владимир Путин рассказал о деталях заявления, которое им подписано совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
В видеообращении Владимир Путин рассказал, что военные обеих сторон конфликта останавливаются на занятых позициях. В Нагорном Карабахе разблокируются все транспортные узлы. Контролировать транспортное сообщение будут в числе прочих сотрудники пограничной службы России.
"Исходим из того, что достигнутые договорённости создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов", - произнёс Владимир Путин.
Президент РФ добавил, что между враждующими сторонами с целью разграничения встанут российские миротворцы. Соответствующая договорённость с Баку и Ереваном также достигнута. Миротворцам окажут поддержку все рода войск, включая военно-космические силы, флот, силы специального назначения и артиллерию большой мощности.
Армения и Азербайджан должны произвести обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших.
61
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 ноября 2020, 11:35
|
05 ноября 2020, 01:10
|
08 ноября 2020, 17:20
|
09 ноября 2020, 04:20
|
08 ноября 2020, 17:20
|
05 ноября 2020, 18:35
|
06 ноября 2020, 00:15