Выстрелы стали обыденностью: Зеленский заговорил о новом перемирии для Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский, который ранее побывал на линии соприкосновения, заявил о необходимости нового перемирия. Он отметил, что сейчас выстрелы на передовой вновь стали обыденностью.

Президент Украины Владимир Зеленский, побывавший на передовой накануне, выступил с заявлением. Он отметил, что если раньше режим прекращения огня соблюдался, то сейчас выстрелы стали рядовым делом.

По мнению Зеленского, стоит установить новое перемирие.

Примечательно, что на фоне этих заявлений ВСУ наращивают своё присутствие на рубежах народных республик Донбасса, а сам Зеленский заявляет о необходимости вступления в НАТО.

Прошедший визит украинского лидера на линию соприкосновения и вовсе вызвал вопросы. Эксперты недоумевали, с какой целью Зеленский заявился на боевые позиции.

Политолог Александр Булавин допустил, что украинский президент хотел таким образом сгладить впечатление от недавнего визита в Катар, передают "Дни.ру".

Хотя, усомнился эксперт, навряд ли визит политика может действительно повлиять на конфликт на юго-востоке Украины.