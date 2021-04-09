Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что задумали США в Донбассе: План американцев раскрыл Яков Кедми
Американцы обрушились на Байдена: "Лавров прав..."
Путин категорично ответил на требование Меркель по Донбассу
Военкор предупредил о нападении ВСУ: "Гори всё синим пламенем!"
Главная / Политика

Выстрелы стали обыденностью: Зеленский заговорил о новом перемирии для Донбасса

09 апреля 2021, 23:55  •  24 • Политика
Украинский президент Владимир Зеленский, который ранее побывал на линии соприкосновения, заявил о необходимости нового перемирия. Он отметил, что сейчас выстрелы на передовой вновь стали обыденностью.
Президент Украины Владимир Зеленский, побывавший на передовой накануне, выступил с заявлением. Он отметил, что если раньше режим прекращения огня соблюдался, то сейчас выстрелы стали рядовым делом.
По мнению Зеленского, стоит установить новое перемирие.
Примечательно, что на фоне этих заявлений ВСУ наращивают своё присутствие на рубежах народных республик Донбасса, а сам Зеленский заявляет о необходимости вступления в НАТО.
Прошедший визит украинского лидера на линию соприкосновения и вовсе вызвал вопросы. Эксперты недоумевали, с какой целью Зеленский заявился на боевые позиции.
Политолог Александр Булавин допустил, что украинский президент хотел таким образом сгладить впечатление от недавнего визита в Катар, передают "Дни.ру".
Хотя, усомнился эксперт, навряд ли визит политика может действительно повлиять на конфликт на юго-востоке Украины.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



24
Источник
Похожие новости
09 апреля 2021, 18:25
Американцы обрушились на Байдена: "Лавров прав..."
09 апреля 2021, 14:45
Путин категорично ответил на требование Меркель по Донбассу
09 апреля 2021, 02:50
Военкор предупредил о нападении ВСУ: "Гори всё синим пламенем!"
09 апреля 2021, 05:35
Высылка дипломатов –это подготовка к войне в Донбассе: Американист просчитал шаги США
09 апреля 2021, 09:15
Козак описал переговоры с Украиной одним анекдотом
09 апреля 2021, 18:25
Военные Украины отказались силой возвращать Донбасс
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 апреля 2021, 09:55
После очередного выпада Зеленского не смолчал даже спикер Рады
05 апреля 2021, 09:55
"Турецкий поток" вызвал панику у Киева: Четвёртая страна получит газ в обход Украины
04 апреля 2021, 09:10
Зеленскому сделали "выговор": Погребинский раскрыл детали переговоров с Байденом
03 апреля 2021, 15:45
"В Тюмени стою, жду электричку, а тут… ": Неожиданная ситуация на ж/д путях вызвала улыбку военкора
09 апреля 2021, 09:15
Козак описал переговоры с Украиной одним анекдотом
06 апреля 2021, 07:00
Страшный сон Климкина: Вашингтон обратился к Москве из-за Украины
06 апреля 2021, 16:10
США пригрозили ударом по России в случае войны на Украине - Sohu
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.