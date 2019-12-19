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Выстрелили и сбежали - "нарываются на конфликт": в странной атаке русской базы в Сирии обвинили США

19 декабря 2019, 00:54  •  86 • Политика
Сразу несколько источников обвинили в атаке русской базы в Сирии США, при этом официальные источники пока не комментировали информацию. В то же время, в сентябре нечто подобное уже обсуждали. Тогда речь шла об имитации атаки, а теперь странным образом так называемые партнеры выстрелили, а затем сбежали. "Нарываются на конфликт", - комментируют в Сети.
В понедельник, 16 декабря, истребители ВВС США проводили учебные полёты над восточными районами Сирии, во время которых были выпущены ракеты. Предварительно сообщалось, что ракеты будто бы ушли в направлении российской базы. А после пуска, как поясняли авторы сообщений, американские самолёты постарались скрыться на сверхзвуковой скорости.
Например, по данным сирийского информационного агентства Deir Ezzor, учения над нефтяным месторождением "Аль-Омар" в восточном пригороде Дейр-эз-Зора проводили два самолета ВВС США. При этом пилоты произвели запуск ракет, а взрывы от них были слышны в восточном районе Дейр-эз-Зора. Предположительно, речь может идти о пуске ракет малой дальности.
С другой стороны, по версии ресурса avia.pro, выпущенные ракеты взорвались на расстоянии примерно 100 километров от районов центральной части Сирии, находящихся под контролем российских военнослужащих. Пуск ракет, вероятно, совершался именно в сторону российских баз и блок-постов, размещённых в провинции Ракка, добавляет avia.pro. После этого американские истребители постарались поскорее скрыться с места проведения учений.
Мы не можем говорить о достоверности публикуемых материалов, поскольку ни сирийские, ни российские официальные лица не комментировали ситуацию. С другой стороны, в сентябре этого года уже обсуждался случай, когда американский стратегический бомбардировщик имитировал атаку на российские базы в Сирии. Тогда B-52 Stratofortress изначально прилетел с северо-западного направления, войдя в воздушное пространство Израиля. Оттуда направился в соседнюю Иорданию, где в рамках запланированных учений Eager Lion 2019 нанес серию бомбовых ударов по целям на полигоне в пустыне.
Однако затем самолет взял точный курс в направлении российских военных баз в Сирии, вероятно, имитируя атаку. Тем не менее в воздушное пространство Сирии B-52 так и не вошел, повернув в сторону восточной части Средиземного моря, где долгое время выполнял довольно странные манёвры. Авиаэксперты смогли проанализировать весь маршрут по картам - самолёт оставил след, который зафиксировали независимые ресурсы, о чем, в частности, писали Free News.
В соцсетях, комментируя инцидент, пишут, что "США нарываются на серьёзный военный конфликт с Россией в Сирии". А также приводят материалы со ссылками на арабские СМИ.
Фото: twitter.com/search.

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