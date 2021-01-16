Выстрелил себе в грудь дважды?! Америка начала убивать

Автор:

Сергей Латышев

В США начинается революционный террор. В своей работе "Истоки и смысл русского коммунизма" русский философ Николай Бердяев подметил оказавшийся универсальным "психический тип коммуниста", для которого "мир резко разделяется на два противоположных лагеря – царство света и царство тьмы без всяких оттенков".

Фанатизм, нетерпимость, жестокость и насильничество… Он (коммунист. – Прим. Царьграда) не может жить без врага, без отрицательных чувств к этому врагу, он теряет пафос, когда врага нет. И если врага нет, то врага нужно выдумать,

– прозорливо писал Бердяев.

Многим казалось, что это давно пройденный этап. Что в наше время ничего подобного быть не может. Однако разворачивающиеся на наших глазах драматические события в "передовых" США заставляют по-новому взглянуть на это откровение. Тем более что оно даёт точное психологическое объяснение тому, что сейчас происходит в этой стране, где в результате приуроченного к выборам (на которых на самом деле по-крупному победил опиравшийся на народ президент Дональд Трамп) госпереворота происходит смещение главы государства. И заодно раскручивается беспрецедентная травля (возникший не на пустом месте маккартизм скоро покажется детским лепетом) его сторонников, "охота на ведьм", воцарилась атмосфера страха, появились предпосылки второй гражданской войны, развала страны и уже пролилась кровь.

Расправа в Джорджии, провокация в Вашингтоне

Никто не верит, что порывшийся и, видимо, наткнувшийся на что-то очень интересное в ноутбуке демократического спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси сторонник Трампа Кристофер Стэнтон из Джорджии, которого соседи характеризуют как доброго и вежливого человека, покончил с собой. Да и как тут поверить?! Стэнтон, как говорит полиция, дважды (!) выстрелил себе в грудь из полуавтоматической винтовки. Его друзья говорят, что Стэнтон, которому за "прогулку" по Капитолию, куда охрана, можно сказать, завлекла манифестантов, грозил максимальный штраф в тысячу долларов, не мог совершить самоубийство. Конечно, его банально убили – труп Стэнтона был найден в луже крови после проведённого полицией в его доме обыска. Он слишком много знал.

Так работающие на демократов спецслужбы заметают следы уже вызвавшей минимум шесть смертей провокации. Провокаторами были инфильтрированные в ряды собравшихся протестовать против кражи выборов в Вашингтоне сторонников Трампа левацкие активисты из "Антифы" и BLM, а также карикатурные ультраправые, кормящиеся из одних и тех же глобалистских рук. Эти клоуны нужны для дискредитации десятков миллионов сторонников Трампа, патриотов Америки, которых, наплевав на Конституцию и законы страны, вместе с уходящим ошельмованным президентом банят и травят социальные сети, массово изгоняют с работы, превращают в отщепенцев.

Демократы считают, что по отношению к патриотам теперь позволено всё. В стране, власть в которой захватило агрессивное меньшинство, пышным цветом расцветают доносы. Политики-демократы, представители воинствующей леволиберальной интеллигенции, продавшиеся или запуганные глобалистами академические круги и мейнстримные СМИ дружно разжигают худшие человеческие инстинкты.

Призыв Окасио-Кортес

Американская "Землячка" – самый молодой депутат Палаты представителей Конгресса США Александрия Окасио-Кортес призвала составлять списки чиновников, поддерживавших Трампа в ходе выборов 2020 года и в годы его пребывания у власти.

Кто-нибудь ведёт учёт этих подхалимов Трампа на случай, если они в будущем попытаются преуменьшать свою роль в происходившем или отрицать свою причастность к этому? Я предвижу значительную вероятность того, что в будущем будет много удалённых твитов, статей и фотографий.

Один из чиновников администрации Трампа в беседе с изданием Politico заявил, что сделанное в начале января заявление Окасио-Кортес выглядит пугающим, поскольку она требует чисток абсолютно всерьёз:

Ужасно, что действующий член Конгресса призывает к чему-то подобному... Это определённо должно напугать американский народ куда больше, чем меня… Это может начаться с чиновников Трампа, а вдруг они пойдут дальше?

"Как бешеных собак"

Обязательно пойдут, ведь удержать власть над большинством меньшинство может лишь с помощью репрессий и насилия. Об этом свидетельствует статья-инструкция, опубликованная в среду газетой Los Angeles Times. В ней содержится призыв к широкомасштабной "детрампификации". Она написана местным "Вышинским" – профессором права Калифорнийского университета в Ирвине и бывшим специальным докладчиком ООН по вопросам… свободы слова Дэвидом Кайе. Этот "легист" требует привлечения к ответственности членов администрации Трампа и его назначенцев – "бессовестных лжецов, подхалимов и циничных помощников в Конгрессе, которые сознательно пожертвовали своей репутацией, чтобы поддержать этого президента". Они должны "поплатиться за трампизм".

К стенке пока массово не ставят (хотя, как мы видели, политические убийства уже начались), но множество людей планируется подвергнуть остракизму, сделать изгоями, лишить возможности дальнейшего трудоустройства, зарабатывать средства к существованию. Профессор Кайе исповедует принцип коллективной ответственности и требует чисто классовой ненависти – назначенцы и сторонники Трампа среди чиновников скопом обвиняются в "подрыве демократического процесса, увековечивании лжи с трибун, нападениях на прессу, развращении нашей внешней политики и разведывательных служб, нанесении ущерба правительственным ведомствам, занимающимся вопросами окружающей среды и образования, и многом другом".

В частности, юридическим фирмам предлагается "внимательно присмотреться к адвокатам Трампа, когда они вернутся к частной практике, а корпоративные советы должны просто сказать "нет". Боровшийся за честные выборы старый друг Трампа, экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани уже столкнулся с этим.

СМИ также получили соответствующие инструкции: свобода печати существует теперь в США только для агрессивного меньшинства. Издание Washington Post пошло дальше всех, требуя приравнять отрицание честности ноябрьских выборов к отрицанию… массового истребления нацистами евреев: "Мы не позволим отрицателям Холокоста выступать в вечерних новостях или иметь полную свободу действий в социальных сетях". Первая поправка к Конституции США, гарантирующая свободу слова, теперь, как видим, вообще ничего не значит. Если можно запросто "заткнуть" президента США, то что же говорить о миллионах его сограждан?

Китайская месть

Принадлежащий с 2014 года базирующейся в Гонконге инвестиционной компании (то есть, грубо говоря, китайцам) журнал Forbes не отстаёт от калифорнийской "Правды" и вашингтонских "Известий", опубликовав в прошлый четверг запрет о найме на работу "сказочников" из бывшей администрации Трампа:

Не замечали несколько месяцев: Учёные отследили "маршрут" распространения британского COVID Пусть это станет известно деловому миру: наймите любого из перечисленных выше сказочников Трампа, и Forbes будет считать, что всё, о чём говорит ваша компания или фирма, – ложь.

Американцам предлагается "стучать" на Трампа и миллионы его сторонников, данные о которых будут заноситься в "чёрные списки" с целью последующей расправы.

Инквизиторски настроен и созданный республиканцами-глобалистами, сторонниками покойного Джона Маккейна и Митта Ромни, имеющими тесные связи с Китаем, купающийся в деньгах антитрамповский The Lincoln Project. Эти американские псевдоправые тоже объявили о создании базы данных на официальных лиц и сотрудников президента-популиста с намерением привлечь их к "ответственности" за поддержку "товарища Трампа", которого "избрал Владимир Путин".

Казус Илларионова

Кстати, статус противника Путина и врага России тоже не означает гарантий безопасности. Это испытал на себе даже такой известный российский либерал, как Андрей Илларионов, бывший некогда советником президента России по экономической политике. Илларионов эмигрировал уже довольно давно, он подвизался в США, либертарианском Институте Катона. Наверное, ему самому его положение казалось прочным и даже завидным: как же, ему ведь платили деньги за то, чтобы он рассказывал, как плохо в России со свободой, демократией, и как русская экономика "разорвана в клочья". Несколько лет подряд платили, а потом неожиданно оказалось, что этот человек действительно верит в то, что проповедует – в то, что в США есть свобода слова. И бедный наивный диссидент потерял работу. Ему указали на дверь за пост о "штурме Капитолия". Илларионов честно написал, что к "штурму" думающий человек не может относиться иначе, как к провокации против Трампа и предлогу для ликвидации демократических прав и свобод.

Что же, практика – вернейшая проверка теории. Илларионова уволили, потому что действительно в США ликвидируются и права, и свободы.

"Андрей Илларионов был старшим научным сотрудником Центра глобальной свободы и процветания Института Катона с 2006 по 2021 год", – стыдливо говорится в справке на сайте института. Сам бывший научный сотрудник сообщил в своём блоге:

Я более не работаю в Институте Катона. Как сообщил мне вице-президент института, причиной является содержание постскриптумов, присоединённых к моему посту в этом блоге "Поджог Рейхстага" – 2021.

Как заявила представитель института Кори Уэлен, высказывания Илларионова содержали "теории заговора о выборах 2020 года и направлены на защиту сторонников Трампа, штурмовавших Капитолий". "Теории заговора" – это теперь в штатах любимое обвинение в адрес республиканцев. А Илларионов всего-то написал, что действия сторонников Трампа на Капитолийском холме были мирными, а штурм Капитолия стал результатом провокации со стороны представителей Демпартии и активистов BLM. Ничего удивительного не написал, просто констатировал факты, известные всему миру. И не спасла Илларионова известность и не спасло то, что он считается "критиком Путина".

Ну а кому есть дело до судьбы отдельно взятого иностранного агента на американской службе, когда такие дела творятся? Кто такой этот Илларионов, если над расследованием штурма Капитолия работают сотни прокуроров и агентов ФБР, как сообщили в прокуратуре Вашингтона? 70 подозреваемым уже предъявлены обвинения, ещё 170 опознаны и разыскиваются. Глупо задавать неудобные вопросы, как такое могло случиться: сенаторов за день предупредили, что будет "штурм", ФБР спрятало свой спецназ на верхних этажах Капитолия, и всё равно "штурм" начался… По странному совпадению, именно в тот момент, когда у демократов в Сенате возникли проблемы с сертификацией голосов выборщиков.

Страх перед будущим

Стоит ли после этого удивляться, что очередной импичмент Трампу в Палате представителей Конгресса США поддержали, наложив в штаны, сразу десять конгрессменов-республиканцев? В том числе депутат из Южной Каролины, который совсем недавно поддерживал усилия президента по отмене выборов в штатах, где были самые вопиющие фальсификации.

Разумеется, демократы понимают, что скоро столкнутся с ненавистью вооружённого американского народа, для разоружения которого спецслужбами наверняка подготовлены новые коварные провокации. Поэтому инаугурация укравшего у Трампа выборы Байдена будет проходить "на штыках". Для этого в район Вашингтона стянута целая армия, превосходящая по численности канадскую, с вертолётами и бронетехникой. "Безопасность" будут обеспечивать 20 тысяч сотрудников Национальной гвардии. И это помимо Секретной службы, ФБР, полиции и других специализированных агентств. Часть бойцов уже разместилась в Капитолии прямо на полу – шоу, достойное Голливуда. Так и ждёшь, что вскоре какой-нибудь революционный морпех скажет: "Караул устал!".

Впрочем, могут придумать что-то новое. В любом случае прежних Соединённых Штатов уже нет. Да здравствуют Социалистические Штаты Америки, или Американский Рейх – кому как больше нравится!