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Выстрел в ногу: Financial Times рассекретила европейский "план Б" против России
28 января 2022, 07:20 • 250 • Политика
Газета Financial Times рассекретила европейский "план Б" на случай "вторжения" России на Украину. По данным издания, готовящиеся коллективным Западом меры - не что иное, как выстрел в ногу Европе.
Евросоюз совместно с Великобританией разрабатывает санкции против новых газовых проектов России - такие меры будут введены в случае нападения России на Украину. По данным источников газеты, новый пакет санкций разрабатывается под руководством США, и целью его является "жёсткое ограничение" финансовых и технологических вливаний, связанных с инициативами России в газовой отрасли.
Однако тут же авторы предупреждают, что готовность Европы ударить по мощной газовой отрасли России может ощутимо затронуть и сами европейские компании, являющиеся инвесторами в русский газовый сектор.
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