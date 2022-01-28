Выстрел в ногу: Financial Times рассекретила европейский "план Б" против России

Газета Financial Times рассекретила европейский "план Б" на случай "вторжения" России на Украину. По данным издания, готовящиеся коллективным Западом меры - не что иное, как выстрел в ногу Европе.

Евросоюз совместно с Великобританией разрабатывает санкции против новых газовых проектов России - такие меры будут введены в случае нападения России на Украину. По данным источников газеты, новый пакет санкций разрабатывается под руководством США, и целью его является "жёсткое ограничение" финансовых и технологических вливаний, связанных с инициативами России в газовой отрасли.

Однако тут же авторы предупреждают, что готовность Европы ударить по мощной газовой отрасли России может ощутимо затронуть и сами европейские компании, являющиеся инвесторами в русский газовый сектор.