«Выстраивание добрососедских отношений»: какие вопросы обсудят Владимир Путин и Игорь Додон в Москве

В субботу, 7 сентября, президент России Владимир Путин встретится с лидером Молдавии Игорем Додоном. В повестке переговоров — текущие вопросы российско-молдавского сотрудничества. Кишинёв уже дал понять, что намерен обсудить с Москвой газовый вопрос и договориться о снижении цен на голубое топливо для республики. Кроме того, как отмечают эксперты, среди актуальных тем диалога — военное сотрудничество, региональная безопасность и урегулирование приднестровского конфликта. По мнению аналитиков, задача предстоящего саммита — восстановить взаимовыгодные экономические и политические связи между государствами.

Президент России Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон во время встречи в Нур-Султане РИА Новости © Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин 7 сентября проведёт переговоры со своим молдавским коллегой Игорем Додоном, сообщает пресс-служба Кремля.

«Стороны обсудят текущие вопросы российско-молдавского сотрудничества», — говорится в заявлении на официальном сайте главы РФ.

За несколько дней до саммита Додон заявил, что намерен обсудить с Путиным газовый вопрос, «чтобы не было повышения тарифа для конечных потребителей». Кроме того, как отмечают аналитики, стороны затронут такие темы, как военное сотрудничество, региональная безопасность и урегулирование приднестровского конфликта.

В конце августа президент Молдавии на встрече с главой Минобороны России Сергеем Шойгу сообщил, что Кишинёв возобновляет стратегическое партнёрство с Москвой по всем направлениям.

«За последние годы у нас на уровне высшего руководства были очень хорошие отношения. Сейчас есть контакты и возобновлены нормальные отношения на уровне парламентов», — приводит слова Додона РИА Новости.

Лидер Молдавии также поблагодарил российскую сторону за оказанную республике помощь.

«Это касается и экономики, и наших мигрантов, и других вопросов, которые мы обсуждали с президентом России, и оперативно принимались решения», — отметил Додон.

Напомним, на предыдущей встрече с Путиным молдавский лидер подчеркнул, что Россия для Молдавии — стратегический партнёр.

«Наши народы всегда имели братские отношения, которые проверены веками», — заявил Додон.

За несколько дней до встречи лидеров России и Молдавии вице-премьер республики Василий Шова заявил в интервью РИА Новости, что Кишинёв заинтересован в выходе на качественно новый уровень отношений с Москвой. По его словам, для этого есть «настрой правительства, парламента и президента».

«Настроен партнёрски»

Как отмечают эксперты, Кишинёв ценит поддержку России в трудные для республики времена и готов наращивать партнёрство с РФ.

В июне президент Молдавии выразил благодарность российскому руководству за то, что Москва признала новую власть в стране. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Поблагодарил президента Российской Федерации Владимира Путина, вице-премьера Дмитрия Козака и Министерство иностранных дел России за признание новой легитимной власти Молдавии и поддержку наших усилий по сохранению стабильности в стране», — написал он.

Ранее Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир» заявил, что Россия будет и дальше оказывать содействие лидеру Молдавии на фоне кризиса в стране.

«Мы, безусловно, будем поддерживать и президента Додона, и его сегодняшних партнёров по коалиции с тем, чтобы они избавились... от тех людей, которые узурпировали до недавнего времени в Молдове власть», — отметил российский лидер.

Он также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в интересах двух стран.

Напомним, в июне в Молдавии разразился правительственный кризис. В результате парламентских выборов, прошедших этой зимой, Демпартия потеряла большинство. Между тем Партия социалистов, которая поддерживает курс Додона, и проевропейский блок Acum («Сейчас») не набрали большинства, однако впоследствии договорились сформировать правящую коалицию.

Избирательный участок во время парламентских выборов в Молдавии

Reuters

© Vladislav Culiomza

При этом Демократическая партия отказалась признать свой провал и попыталась вернуться во власть. Подконтрольный «демократам» Конституционный суд предпринял попытку распустить коалицию и назначить новые выборы. Однако в итоге кризис удалось преодолеть, в то время как ведущие представители Демпартии уехали из республики.

Ключевым вопросом для Москвы на этих переговорах будет «выстраивание добрососедских экономических и политических отношений» с Республикой Молдова, полагает заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин.

«Когда у власти была Демократическая партия, эта политическая сила вела Молдавию по курсу разрыва торгово-экономических и политических связей с Россией. Сейчас основная цель сторон — восстановить взаимовыгодные отношения между Москвой и Кишинёвом», — пояснил эксперт в беседе с RT.

«Экономические интересы»

По мнению аналитиков, одним из важнейших на предстоящей встрече Путина и Додона станет газовый вопрос.

В преддверии переговоров с российским лидером президент Молдавии заявил, что сторонам предстоит принять окончательное решение по поставкам газа. Об этом Додон заявил журналистам.

По его словам, эта тема имеет принципиальное значение «в особенности с учётом приближения зимы и нового отопительного сезона».

«Моя задача в качестве президента страны — сделать всё для того, чтобы граждане не страдали, чтобы не было повышения тарифов. И я этим очень усердно занимаюсь. Если нужно будет ещё раз поехать с этой целью в Москву — я поеду», — приводит слова молдавского президента РИА Новости.

В конце июля Додон заявил, что надеется получить от российской стороны скидку на газ для Молдавии при условии сохранения транзита через Украину.

«Если мы не получим скидку от «Газпрома» на текущие поставки... то придётся увеличивать тарифы. Я на прошлой неделе... официально обратился к президенту России с просьбой, чтобы нам дали скидку с 1 сентября», — сообщил Додон в эфире телеканала RTR Moldova.

При этом, по его словам, ситуация обострится, если Москва остановит транзит газа через территорию Украины.

«Если транзит будет, то нам нужно договариваться о цене газа на следующий год и обговаривать условия транзита. Если транзита не будет, то нам сложно рассчитывать на реверс, поскольку это технически непростой процесс», — пояснил молдавский лидер.

ГИС Кэушень

Facebook

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Напомним, Молдавия покупает голубое топливо у российской компании «Газпром» по договору, подписанному более десяти лет назад, его действие заканчивается 31 декабря текущего года.

У Молдавии в отношении России есть определённые «экономические интересы», полагает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман.

«Если Москва согласится предоставить Кишинёву скидку на газ, которую просит Додон, то российская сторона будет иметь все основания попросить взамен усилить военно-стратегическое сотрудничество между странами. В частности, Москва будет ждать от республики отказа от сближения с НАТО», — пояснил эксперт.

По словам Фельдмана, Молдавия вполне может пойти на такой шаг, учитывая, что Додон настроен партнёрски по отношению к России.

«Кроме того, парламент всё-таки удалось очистить от деструктивных олигархических элементов после политического кризиса», — отметил аналитик.

Перспективы военного сотрудничества

В ходе предстоящей встречи российский и молдавский лидеры обсудят также вопросы региональной безопасности и военное сотрудничество, прогнозируют аналитики.

Молдавия и Россия наметили перспективы для развития партнёрства в военной сфере. Об этом заявил Игорь Додон в ходе переговоров с российским министром обороны Сергеем Шойгу в конце августа.

В июле с главой Минобороны России встречался в Москве и его молдавский коллега Павел Войку. Тогда министр военного ведомства Молдавии подчеркнул, что Россия является «надёжным союзником» для республики.

«На сегодняшний день для нас тоже важно сохранить стабильность и укрепить дружеские отношения со всеми странами, а не дружить с кем-то против кого-то», — отметил Войку.

При этом молдавская сторона поблагодарила Москву за её позицию по урегулированию конфликта в Приднестровье.

«Мы признательны за недавнее высказывание (главы МИД России. — RT) Сергея Лаврова, который сказал, что нужно параллельно развивать диалог по перспективам политического урегулирования, сохраняя акцент на укреплении мер мира и доверия. Надо что-то менять, иначе мы будем пробуксовывать, и это придаст негативный оттенок всему формату «5+2», — заявил вице-премьер по реинтеграции Василий Шова в интервью РИА Новости, опубликованном 4 сентября.

При этом он отметил, что Кишинёв рассчитывает убедить международных партнёров в необходимости заняться политическим урегулированием приднестровского конфликта в следующем году. По словам вице-премьера, у сторон есть около полугода для разработки подходов к решению этого вопроса.

Накануне встречи с российским президентом лидер Молдавии заявил, что консенсус России, Соединённых Штатов и Евросоюза по Приднестровью служит примером урегулирования конфликтов. Об этом он написал на своей странице в Facebook после саммита с помощником Генерального секретаря ООН по политическим вопросам, укреплению мира и миротворческим операциям Мирославом Йенчей.

Переговоры по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» ведутся между Кишинёвом и Тирасполем как сторонами конфликта, при этом Россия, Украина и ОБСЕ выступают посредниками, а Европейский союз и США являются наблюдателями.

Напомним, Приднестровье, население которого на 60% состоит из русских и украинцев, добивалось выхода из состава Молдавии ещё до распада Советского Союза, поскольку опасалось присоединения Молдавской Республики к Румынии. В 1992 году, когда Кишинёву не удалось силой разрешить конфликтную ситуацию, Приднестровье стало фактически неподконтрольной молдавским властям территорией.

Участники народного ополчения патрулируют дорогу в Приднестровье

РИА Новости

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Между тем за несколько дней до встречи с российским президентом Додон отправился в Брюссель на переговоры, в том числе с генсекретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, намереваясь обсудить региональную безопасность. В ходе саммита с представителем Североатлантического альянса молдавский лидер завил, что республика имеет нейтральный статус, закреплённый в Конституции. Об этом глава Молдавии написал на своей странице в Facebook.

Являясь лидером небольшого государства, вокруг которого находятся страны, входящие в Североатлантический блок, Додон не может игнорировать такое соседство и вынужден идти на диалог с руководством НАТО, полагает Игорь Шишкин.

«При этом Додон неоднократно выступал против всех форм втягивания Молдовы в структуры НАТО. Другое дело, что раньше у него было мало полномочий, чтобы предотвратить это, а сейчас их стало больше», — отметил эксперт.

По мнению Шишкина, на встрече российский и молдавский лидеры затронут вопрос об урегулировании приднестровского конфликта, поскольку для республики он является наиболее острым. При этом аналитик добавил, что именно благодаря российским миротворцам на территории Приднестровья уже долгое время нет войны и не погибают люди.

«Именно Россия в своё время остановила агрессию националистически настроенного руководства Молдавии, которое собиралось уничтожать собственное население», — отметил эксперт.

Шишкин также добавил, что российско-молдавское партнёрство в военной сфере на данном этапе имеет хорошие перспективы.

«Поскольку новым министром обороны Молдавии является представитель политических сил, выступающих за независимое развитие Молдавии и развитие добрососедских отношений с Россией», — заключил аналитик.