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«Выстраданное»: Медведев попытался оправдаться за повышение пенсионного возраста

06 декабря 2018, 16:54  •  57 • Политика
Премьер-министр России Дмитрий Медведев попытался оправдаться за повышение пенсионного возраста, инициированное правительством. «Выстраданное», - так охарактеризовал премьер решение по пенсионной реформе.
«Пенсионная реформа стала самым трудным решением власти за десятилетие, но оно выстраданное», - заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в своем интервью в прямом эфире.
Он попытался оправдаться за повышение пенсионного возраста, которое ранее инициировало правительство, заявив, что это решение «рассчитано на длительную перспективу». Он даже попытался успокоить граждан страны тем, что «такие решения часто не пересматриваются», и обещанием, что и после ближайших шести лет пенсии будут расти.
Напомним, правительство России инициировало пенсионную реформу, которую последовательно одобрили и в Госдуме, и в Совете Федерации, и в Кремле - свою подпись под документом поставил президент России Владимир Путин. Согласно одобренному предложению в нашей стране поэтапно с 2019 года увеличивается пенсионный возраст: с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.

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