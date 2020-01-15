Выставляющий русских "пятой колонной" режим Эстонии не является демократией - политолог

По словам Маркова, политическая система Эстонии - этнократический режим, которые нарушает фундаментальные права человека. "Это режим для эстонцев, а не для граждан всех государств", - отметил он.

Режим Эстонии не является демократическим в прямом смысле, потому что он не предоставляет равные права политическим гражданам независимо от их расы, пола, языка, национальности и религии, пояснил Марков в разговоре с телеканалом "360".

Современные власти Эстонии пытаются представить русских "пятой колонной", подчеркнул он. Этим они объясняют антидемократическое решение отказать русским в праве голосовать и быть избранными, отметил политолог.