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Выставляющий русских "пятой колонной" режим Эстонии не является демократией - политолог
15 января 2020, 19:09 • 15 • Политика
Созданный в Эстонии этнократический режим не дает русским возможности голосовать на выборах, поэтому политическая система страны не является демократической. Об этом заявил политолог Сергей Марков, прокомментировав слова президента Эстонии о "разочаровании в России".
По словам Маркова, политическая система Эстонии - этнократический режим, которые нарушает фундаментальные права человека. "Это режим для эстонцев, а не для граждан всех государств", - отметил он.
Режим Эстонии не является демократическим в прямом смысле, потому что он не предоставляет равные права политическим гражданам независимо от их расы, пола, языка, национальности и религии, пояснил Марков в разговоре с телеканалом "360".
Современные власти Эстонии пытаются представить русских "пятой колонной", подчеркнул он. Этим они объясняют антидемократическое решение отказать русским в праве голосовать и быть избранными, отметил политолог.
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