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Выставлено на аукцион: Зеленская решила избавиться от платья, "оскорбившего" японского императора

27 ноября 2019, 21:54  •  81 • В мире
Первая леди Украины решила продать своё платье светло-канареечного цвета, наделавшее много шума во время интронизации императора Японии. Однако только избавиться - это слишком просто. Поэтому Елена Зеленская выставила его на аукцион в качестве лота.
Об этом жена украинского президента сообщила на своей странице в Instagram. Как отметила Зеленская, платье будет выставлено на торги 28 ноября на благотворительном аукционе организации Tabletochki, которая на протяжении последних восьми лет оказывает помощь детям с онкологией.
В комментариях к этому посту Зеленская также отметила, что теперь наряд, который "наделал шума" после того, как она надела его на интронизацию императора Нарухито, "послужит доброму делу".
Напомним, в конце октября Владимир Зеленский с супругой приняли участие в церемонии интронизации императора Японии. Как заявил украинский гарант, это стало для него "большой честью", тем более что он оказался первым президентом Украины, приглашённым на подобную церемонию.
Однако внимание пользователей Сети было приковано к первой леди Украины. Её наряд раскритиковали не только простые комментаторы, но и эксперты. Многие вспомнили о том, что первая леди Украины нарушила некоторые японские законы: никто, кроме членов императорской семьи, не может носить одежду лимонного, канареечного или сумахового цвета.
Немало критики вызвал и фасон платья, и образ, который создали для Зеленской модельеры. "Мрак, а не платье. Если это ещё и на заказ шили, то точно мрак. Перчатки - как кульки на руках, ну а про цвет уже все отписали. Может, у них расстройство, как у Пшонки, когда тот себя Цезарем возомнил?" - задалась вопросом одна из комментаторов.

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