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Высший пилотаж: тяжелые истребители устроили карусель со взлетом и посадкой на автотрассу в Ростовской области

18 января 2018, 00:24  •  139 • В России

Такого в истории Воздушно-космических сил России еще не было: средь бела дня прямо на одной из трасс в Ростовской области устроили карусель со взлетом и посадкой боевые самолеты — до этого такие трюки выполняли лишь штурмовики и легкие истребители.

Участок трассы ради учений временно пришлось закрыть для проезда гражданского транспорта. Фото: пресс-служба ЮВО.

Специально для них в среду, 17 января, перекрыли участок федеральной трассы М-21 ВолгоградДонецк в районе ст. Тацинской: масштабные учения, проходящие в эти дни на территории донского региона, включают в себя и эти сложнейшие упражнения, поскольку, по легенде, пилотам необходимо выполнить посадку не на обычном аэродроме, а в условиях, когда кроме вот такой проезжей части вокруг — просто поле, ничего нет, и не сесть на ней означает только одно: погибнуть или как минимум погубить крылатую боевую машину.

Но "сушки" приземлялись одна за другой и... вновь взлетали в пасмурное и низкое январское небо.

Ууууууууууууууу — нарастает монотонный гул, усиливаясь постепенно по мере приближения в небе трех точек. Это — тяжелые истребители Су-30М2 и истребитель-бомбардировщик Су-34. Скорость — гигантская, свыше 1000 км/ч. С высоты, с которой пикируют вниз эти махины (35 и 39 тонн соответственно), они напоминают гигантских птиц. Сверху же, как рассказывают летчики, автодорога, куда они должны приземлиться, напоминает ленточку.

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Самолеты провели также учебный бой в небе с использованием фигур высшего пилотажа. Фото: пресс-служба ЮВО.

И вот — блеск фюзеляжа в морозных лучах зимнего донского солнца, гул становится совершенно нестерпимым, первая «сушка» на мгновенье, кажется, зависнув над трассой, прижимается к проезжей части, гася скорость своего движения буквально на глазах. Следом за ней уже видна вторая, но — происходит нечто непонятное! Первый истребитель, которого порывы сильнейшего степного ветра словно поставили задачу снести с узкой для его размеров (16 метров — чуть больше, чем размах крыльев) трассы, уже, можно сказать, победив стихию и коснувшись замерзшего асфальта шасси, вдруг вновь отправляется на взлет.

Точно такой же маневр делает и второй истребитель, и третий...

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За штурвалом одного из истребителей находился лично командующий 4-й армией ВВС и ПВО Виктор Севостьянов. Фото: пресс-служба ЮВО.

- Посадка трех истребителей оперативно-тактического класса проходила конвейерным способом: самолеты касались асфальта и, пробежав несколько десятков метров по дороге, вновь взмывали в небо, - пояснил руководитель пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

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Одним из этапов минувшего дня учений была эвакуация раненого бойца поисково-спасательным вертолетом Ка-27. Фото: пресс-служба ЮВО.

Но, собственно, задача-то была выполнена — фактически приземление состоялось. Тем более, что в этот день они успели провести еще и воздушный бой с условным противником с выполнением при этом фигур высшего пилотажа.

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Это было по-настоящему красивое зрелище. Фото: пресс-служба ЮВО.

- Это похоже на первый полет в космос, наверное, - шутит один из летчиков — пилот первого класса, который только что завершил учебно-боевой полет и теперь может себе позволить поюморить с журналистами. - Никто до сих, по-моему, на таких тяжелых машинах еще не выполнял: узкий участок дороги, сильный боковой ветер.

Руководство воздушной армии оценило результаты положительно. Фото: пресс-служба ЮВО.

- Погодные условия сегодняшние — действительно хуже некуда, - согласен с ним его коллега, сидевший за штурвалом другой «сушки». - Но справились.

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А на земле в это самое время группа охраны ВПП прикрывала посадку от атаки диверсантов. Фото: пресс-служба ЮВО.

- Полоса, на которую садились самолеты, гораздо уже, чем обычно, - подтверждает и командующий 4-й армией ВВС и ПВО Виктор Севостьянов: он, как выяснилось, лично управлял одним из этих трех истребителей. - Есть свои нюансы поэтому — как выдержать нужное направление, например.

Кстати, как раз в то самое время, пока истребители испытывали судьбу с приземлением на трассу, на земле параллельно проходили события, добавлявшие реализма в сценарий учений: подразделения охраны взлетной полосы отражали нападение диверсионно-разведывательной группы, собиравшейся не позволить крылатым машинам сесть на дорогу, но ей, конечно, дали такой отпор, что все планы противника, пусть и условного, пошли прахом.

Мощные крылатые машины отдыхают на земле. Фото: пресс-служба ЮВО.

Добавим, что в этих четырехдневных учениях также задействованы эскадрильи армейской авиации - транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор», ударные – Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35.

Посадка самолетов ЮВО на трассу М-21 в Ростовской области.Экипажи истребителей Су-30М2 и бомбардировщика Су-34 Южного военного округа впервые отработали конвейерную посадку самолетов на автомобильную дорогу в Ростовской области в рамках летного тактического учения

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