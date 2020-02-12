Высший пилотаж при бомбометании: Пилоты Су-34 продемонстрировали мастерство на учениях в ЦВО

Пилоты многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа отработали сложные пилотажные элементы и бомбометание на полигоне в Курганской области. Кадры учебно-тренировочных полётов Министерство обороны России опубликовало во вторник, 11 февраля.

В течение одного дня российские пилоты продемонстрировали виражи на максимальном и форсажном режимах работы двигателя, пикирование, восходящую спираль, а также боевые развороты и бочки на высоте до шести тысяч метров. При этом истребители маневрировали на скорости до 1,9 тысяч км/ч.

Помимо фигур высшего пилотажа летчики провели учебное бомбометание и стрельбу из авиационной пушки по наземным целям. В результате колонна бронетехники условного противника была успешно уничтожена.

Всего в полётах участвовало 10 истребителей-бомбардировщиков Су-34, а также порядка 15 единиц наземной техники и более 100 военнослужащих из числа лётного состава.