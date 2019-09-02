|
Высший пилотаж и "небесная каллиграфия": Русские пилоты на МАКС-2019 снова удивили мир - видео
02 сентября 2019, 19:24 • 143 • Политика
Сумма подписанных на МАКС-2019 контрактов превысила 250 млрд рублей. В честь закрытия авиасалона российские пилоты показали зрителям сложнейшие фигуры высшего пилотажа и мастерство "небесной каллиграфии".
В воскресенье 1 сентября прошло закрытие Международного авиационно-космического салона (МАКС-2019) в Жуковском в Московской области. Сумма подписанных на авиасалоне контрактов превысила отметку в 250 миллиардов рублей.
В ходе прощального авиашоу российские пилоты показали зрителям сложнейшие фигуры высшего пилотажа - петлю Нестерова, бочку, колокол и другие. Кроме того, самолеты начертили в небе надписи "MAKS" и "2019". А пилотажная группа "Русь" нарисовала "небесном полотне" российский флаг. Затем этот же трюк, но с использованием воды повторил самолет Бе-200ES.
Под конец мероприятия прошла церемония награждения пилотажных групп. Были отмечены заслуги команд "Стрижи", "Русские витязи", "Соколы России" и "Русь". Им вручили почётные дипломы.
Авиасалон проходил с 27 августа по 1 сентября. За это время его посетили 578 тысяч человек, а сумма заключенных на МАКС-2019 контрактов превысила 250 миллиардов рублей.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
143
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 августа 2019, 19:09
|
30 августа 2019, 03:39
|
27 августа 2019, 17:09
|
31 августа 2019, 02:24
|
28 августа 2019, 09:24
|
31 августа 2019, 08:39
|
01 сентября 2019, 14:09