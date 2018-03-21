Высший государственный совет. Коллективный орган управления Россией • 138 • Аналитика







Одним из ньюсмейкеров (уже после) встречи стал Владимир Жириновский, занявший в итоге третье место с результатом примерно 5,6% голосов. Выйдя после беседы с президентом к журналистам, экс-кандидат от ЛДПР сообщил, что он довёл до сведения Владимира Путина мнение по поводу будущей системы управления государством.





По словам Жириновского, форма управления страной может быть изменена с «индивидуальной» на «коллегиальную» («коллективную»). Лидер ЛДПР считает, что таким коллегиальным органом управления мог бы стать Государственный совет (Высший государственный совет России – ВСГР), который бы не просто определял внешнюю и внутреннюю политику РФ, но и занимался «внутри себя» избранием на определённый срок президента. При этом у президента, избранного внутри ВСГР, уровень полномочий был бы ниже, чем у президента нынешнего, и одновременно выросли бы полномочия парламента. Тут нужно отметить, что речь не о том Госсовете, который в России уже действует.



Жириновский отметил, что «тогда и выборы президента в России были бы не нужны», имея в виду вариант со всенародным голосованием.



Мнения по оценке заявления Жириновского, как водится, разделились. Одна группа граждан восприняла слова Жириновского об усилении роли парламента и одновременном сужении объёмов полномочий президента либо как чистой воды популизм, либо как противоестественное для такой огромной страны, как Россия, предложение. Другая группа россиян увидела в инициативе Жириновского разумное зерно, полагая, что ставка не должна делаться в стране на одного единственного человека по той простой причине, что это в определённом плане рискованно.



Проблема в том, что в истории страны были периоды и абсолютной власти одного человека (династическая монархия), и коллегиального формата управления страной (Политбюро ЦК КПСС). При этом эффективность государственного управления чаще всего зависела от конкретного человека. Как известно, случалось так, что и при де-юре абсолютной монархии монархом рулили, как хотели, «коллегиалисты». А бывало и так, что коллегиальный орган являл собой нечто псевдоколлегиальное и аморфное, и тогда один человек подминал под себя и сам этот орган и его инициативы. Потому вопрос, что называется, открытый и активно обсуждаемый.



А пока тема коллегиальности или строгой индивидуальности во власти обсуждается, есть и сопутствующие вопросы. Так, например, вопрос о гипотетическом составе Высшего государственного совета. Если ВСГР (в порядке предположения) может быть создан, то по какому принципу он будет формироваться: только умные, только красивые или умные и красивые? На самом деле, ирония тут лишняя... Ведь в тех странах, где свой формат коллективного управления (хотя бы на бумаге) существует, действует развитая партийная система. Да что там партийная... Чаще всего – однопартийная.



Как пример – Китайская народная республика, где Всекитайской собрание народных представителей и прочие коллегиальные органы – плоть от плоти Компартии КНР. Тут можно возразить, отметив, что ВСНП Китая «только» на 72,2% состоит из членов КПК. 830 человек в ВСНП членами Компартии страны не являются, а входят в так называемый Патриотический единый фронт китайского народа. Однако этот самый единый фронт контролируется именно КПК – рабочим отделом единого фронта ЦК Компартии Китая. В общем, решения принимаются де-факто в лоне одной партии, которая и определяет вектор направления. Вон, на днях за бессрочное нахождение у власти председателя проголосовали, сменив конституционный пункт – и все, без малого полтора миллиарда, рады, все довольны. Может, и несогласные имеются, но в Китае их активность сведена до кухонных посиделок, а потому китайская «Болотная» не предвидится. Откуда ей взяться, особенно перед 20-й годовщиной событий на Тяньаньмэнь... «Иракская свобода». Американскому вторжению исполнилось 15 лет



Можно, конечно, долго спорить на тему того, а чем наша нынешняя многопартийная система отличается от китайской однопартийной с наличием во всём согласных оппозиционных парламентских фракций, но всё же... Может, действительно, и ничем особым не отличается... Как, кстати, и система американская, где крупнейших партии, вроде как, две, но две этих партии, несмотря на медийную войну друг с другом, напоминают две половинки одного целого (хотя почему «напоминают» - так, в принципе, и есть). А потому партийная рулёжка в США выглядит не намного отличающейся от формата китайского ВСНП.



Итак, у нас своё «всё же»... Есть единоголосица в парламенте, но вот с лоббированием интересов в отношении отдельно взятых представителей элит эта единоголосица прекращается, особенно когда дело доходит до реализации намеченных планов и принятых законов. Принять - приняли, а исполнять... Одним – обязательно, другим – не с руки, ибо особая каста.



Потому можно вводить хоть Высший Госсовет, хоть вспоминать о «тандеме» (кто-то помнит ещё?..), хоть монархию реставрировать, только вряд ли что-то принципиально будет меняться, если не ответить на вопрос: к какой цели государство конкретно стремится? Эта цель должна быть прозрачной и понятной, как должен быть внятным и список ответственных за то, если вдруг эта цель так и будет продолжать оставаться только на бумаге. Именно ответственность и нужно для начала развить в масштабах всего чиновничьего аппарата. А уж насколько это сложно, и говорить не приходится. Кто же возьмёт ответственность, когда всегда есть возможность переобуться в воздухе и назвать себя «политически преследуемой жертвой режима»... После своей победы на выборах президент России Владимир Путин, как известно, встретился с бывшими соперниками. Поговорили «за жизнь» и в первую очередь о дальнейших политических процессах в стране, о том, что теперь нужно консолидировать усилия для того, чтобы страна действительно начала активно развиваться.Одним из ньюсмейкеров (уже после) встречи стал Владимир Жириновский, занявший в итоге третье место с результатом примерно 5,6% голосов. Выйдя после беседы с президентом к журналистам, экс-кандидат от ЛДПР сообщил, что он довёл до сведения Владимира Путина мнение по поводу будущей системы управления государством.По словам Жириновского, форма управления страной может быть изменена с «индивидуальной» на «коллегиальную» («коллективную»). Лидер ЛДПР считает, что таким коллегиальным органом управления мог бы стать Государственный совет (Высший государственный совет России – ВСГР), который бы не просто определял внешнюю и внутреннюю политику РФ, но и занимался «внутри себя» избранием на определённый срок президента. При этом у президента, избранного внутри ВСГР, уровень полномочий был бы ниже, чем у президента нынешнего, и одновременно выросли бы полномочия парламента. Тут нужно отметить, что речь не о том Госсовете, который в России уже действует.Жириновский отметил, что «тогда и выборы президента в России были бы не нужны», имея в виду вариант со всенародным голосованием.Мнения по оценке заявления Жириновского, как водится, разделились. Одна группа граждан восприняла слова Жириновского об усилении роли парламента и одновременном сужении объёмов полномочий президента либо как чистой воды популизм, либо как противоестественное для такой огромной страны, как Россия, предложение. Другая группа россиян увидела в инициативе Жириновского разумное зерно, полагая, что ставка не должна делаться в стране на одного единственного человека по той простой причине, что это в определённом плане рискованно.Проблема в том, что в истории страны были периоды и абсолютной власти одного человека (династическая монархия), и коллегиального формата управления страной (Политбюро ЦК КПСС). При этом эффективность государственного управления чаще всего зависела от конкретного человека. Как известно, случалось так, что и при де-юре абсолютной монархии монархом рулили, как хотели, «коллегиалисты». А бывало и так, что коллегиальный орган являл собой нечто псевдоколлегиальное и аморфное, и тогда один человек подминал под себя и сам этот орган и его инициативы. Потому вопрос, что называется, открытый и активно обсуждаемый.А пока тема коллегиальности или строгой индивидуальности во власти обсуждается, есть и сопутствующие вопросы. Так, например, вопрос о гипотетическом составе Высшего государственного совета. Если ВСГР (в порядке предположения) может быть создан, то по какому принципу он будет формироваться: только умные, только красивые или умные и красивые? На самом деле, ирония тут лишняя... Ведь в тех странах, где свой формат коллективного управления (хотя бы на бумаге) существует, действует развитая партийная система. Да что там партийная... Чаще всего – однопартийная.Как пример – Китайская народная республика, где Всекитайской собрание народных представителей и прочие коллегиальные органы – плоть от плоти Компартии КНР. Тут можно возразить, отметив, что ВСНП Китая «только» на 72,2% состоит из членов КПК. 830 человек в ВСНП членами Компартии страны не являются, а входят в так называемый Патриотический единый фронт китайского народа. Однако этот самый единый фронт контролируется именно КПК – рабочим отделом единого фронта ЦК Компартии Китая. В общем, решения принимаются де-факто в лоне одной партии, которая и определяет вектор направления. Вон, на днях за бессрочное нахождение у власти председателя проголосовали, сменив конституционный пункт – и все, без малого полтора миллиарда, рады, все довольны. Может, и несогласные имеются, но в Китае их активность сведена до кухонных посиделок, а потому китайская «Болотная» не предвидится. Откуда ей взяться, особенно перед 20-й годовщиной событий на Тяньаньмэнь...Можно, конечно, долго спорить на тему того, а чем наша нынешняя многопартийная система отличается от китайской однопартийной с наличием во всём согласных оппозиционных парламентских фракций, но всё же... Может, действительно, и ничем особым не отличается... Как, кстати, и система американская, где крупнейших партии, вроде как, две, но две этих партии, несмотря на медийную войну друг с другом, напоминают две половинки одного целого (хотя почему «напоминают» - так, в принципе, и есть). А потому партийная рулёжка в США выглядит не намного отличающейся от формата китайского ВСНП.Итак, у нас своё «всё же»... Есть единоголосица в парламенте, но вот с лоббированием интересов в отношении отдельно взятых представителей элит эта единоголосица прекращается, особенно когда дело доходит до реализации намеченных планов и принятых законов. Принять - приняли, а исполнять... Одним – обязательно, другим – не с руки, ибо особая каста.Потому можно вводить хоть Высший Госсовет, хоть вспоминать о «тандеме» (кто-то помнит ещё?..), хоть монархию реставрировать, только вряд ли что-то принципиально будет меняться, если не ответить на вопрос: к какой цели государство конкретно стремится? Эта цель должна быть прозрачной и понятной, как должен быть внятным и список ответственных за то, если вдруг эта цель так и будет продолжать оставаться только на бумаге. Именно ответственность и нужно для начала развить в масштабах всего чиновничьего аппарата. А уж насколько это сложно, и говорить не приходится. Кто же возьмёт ответственность, когда всегда есть возможность переобуться в воздухе и назвать себя «политически преследуемой жертвой режима»... Автор: Володин Алексей Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 138 Источник Похожие новости Вучич сдаёт Косово за европейскую морковку для ослика Украина потеряет безвиз Записки Колорадского Таракана. Мы вам покажем настоящие выборы!

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