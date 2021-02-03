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Высший антикоррупционный суд отказался возобновить дело по «пленкам Деркача»

03 февраля 2021, 00:05  •  124 • Украина

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) оставила без изменений решение о закрытии детективом Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уголовного производства по записям, неоднократно обнародованным ранее внефракционным депутатом Рады Андреем Деркачем, где шла речь о коррупционных связях и махинациях руководства страны в лице Петра Порошенко и его заокеанских «партнеров».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВАКС.

«Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу адвоката, поданную в интересах народного депутата Верховной Рады Украины IX созыва, на решение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 21.01.2021, которым отказано в удовлетворении жалобы на постановление детектива НАБУ от 30.12 .2020 о закрытии уголовного производства», — говорится в сообщении.

Коллегия судей апелляционной инстанции оставила апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение следственного судьи — без изменений. Решение вступило в законную силу с момента его провозглашения и обжалованию не подлежит.

Постановлением детектива НАБУ от 30.12.2020 уголовное производство закрыто в связи «с отсутствием в деянии пятого президента Украины Петра Порошенко состава уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины».

В начале сентября 2020 года Министерство финансов США ввело санкции против народного депутата Верховной Рады Андрея Деркача, который публиковал пленки с голосами пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена. Санкции против Деркача введены «из-за его попытки повлиять на президентские выборы в США». Также в посольстве США назвали Деркача «российским агентом».

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