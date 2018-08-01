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Высшее образование. И корм не в коня?!

01 августа 2018, 09:39  •  91 • Аналитика
Канцлеру Бисмарку, создателю второго германского рейха, приписывают слова, сказанные якобы после того, как Пруссия разгромила Францию в 19-м веке. "Эту войну выиграл немецкий школьный учитель, а французский учитель её проиграл". В наш век, когда всевозможные конкуренции в мире приобрели характер беспрерывных войн (торговых, информационных, научно-технологических, переходящих в локальные вооруженные столкновения) стратегическое значение образования, особенно высшего, приобрело абсолютную непреодолимость. "Кадры решают всё!"



Однажды моё внимание привлекло одно телеобсуждение, в ходе которого пожилой преподаватель вуза сообщил, что в его учебном заведении очень уж церемонятся со студентами, которые самостоятельно оплачивают свою учёбу. Мол, когда он экзаменует подобных студентов в соответствии с установленными требованиями, то руководство ему либо мягко намекает, чтобы он был "снисходительнее", а если он не проявляет такого "снисхождения", то нерадивого студента-платника в дальнейшем экзаменуют более "добрые" преподаватели.



В связи с этим пожилой профессор вспомнил советскую систему высшего образования, сказав, что тогда такой проблемы не существовало, ибо образование было бесплатным, а теперь волей-неволей из-за этой платности мы сами создаём условия, при которых наши вузы снижают качество российского образования и падают в международных рейтингах из-за этого.

Послушав это обсуждение и сопоставив со своими воспоминаниями, я хотел бы высказать впечатления, соображения и удивления.

Во-первых, смутно припомнилось, как ещё в начальной школе города Костромы, где мне привелось учиться, тамошние учителя нам рассказывали, что вот в социалистической Чехословакии якобы есть правило: мол, родители ученика, которого оставили на второй год, обязаны в течение этого года сами оплачивать учёбу своего оболтуса. Во-вторых, все вузы, которые входят в первую сотню мирового рейтинга, почти полностью платные, вернее, полностью, просто за бесплатников вузам платит кто-то: либо государство, либо заинтересованная корпорация. В-третьих, в советское время в вузах, особенно периферийных, тоже проявляли "снисходительность" к тем, кому не место на студенческой скамье, просто из-за того, что если студентов станет не хватать, то будет сокращение преподавателей.

Когда в советское время я сам учился в нынешнем университете путей сообщения (МИИТ), наш факультет автоматики и вычислительной техники был в Москве не менее престижен и труден, чем МВТУ или МФТИ. Всех, кто не способен был у нас учиться, безжалостно отчислили ещё ко второму семестру второго курса. А к концу третьего курса по разным причинам на нашем потоке выбыло ещё сколько-то студентов, но освободившиеся места тут же с избытком заполнили студенты-условники, приглашённые из других вузов со схожей специализацией. Все эти студенты-вечерники были обязаны до конца учебного года досдать недостающие им экзамены. Что характерно, они досдали абсолютно все и в дальнейшем показали себя сильными учащимися. А теперь мне приходит на ум, что в дореволюционной России, да и по всей нынешней Европе имеется понятие "вечный студент". Это студенты, которые растягивают свою учёбу на срок гораздо более длинный, нежели отведённый обычными учебными планами университетов. Причём сейчас в Европе, в отличие от Америки или, например, Израиля, полно бюджетных мест, но требования на экзаменах самые жёсткие, а преподавателей отнюдь не волнует возможный недостаток студентов. Лишь в Америке преподавателя могут сократить из-за недостатка студентов. Но там студенты сами записываются на занятия к тем или иным профессорам, поэтому курс преподавателя обязан быть востребован.

Теперь рассмотрим, как работает система во Франции, насколько лично мне это известно. Там в университет поступаешь и учишься бесплатно, но если завалил экзамены, то пересдача уже платная. Коррупция исключена, ибо все экзамены письменные и анонимные, также всегда можно потребовать дополнительного пересмотра оценки результатов сданного экзамена.
Ахтунг! Русская стратегия Трампа не распознаётся!


Вот мне и непонятно, почему у нас наличие платных студентов стало проблемой, снижающей качество образования, вместо замечательного инструмента как раз для повышения этого качества! Ведь чего проще: не справляется студент-платник с программой, так и пусть учится столько, сколько ему нужно для освоения этой программы, а вуз имеет с этого свой навар. Учится платник блестяще, так перевести его на бесплатное обучение, а отстающих бесплатников — на платное обучение. И студенты всегда будут, и доходы, и требования можно не снижать, а даже ужесточать до самых высоких стандартов.

После появления у нас платного образования оно прошло несколько стадий развития: сначала дипломы можно было покупать в подземных переходах, потом в вузовских филиалах, куда можно было только иногда приходить, чтобы отметиться и заплатить за то, что тебя числят в студентах необходимый срок обучения. Теперь вот продают дипломы за счёт "снисходительности" к тем же платникам. В принципе, "растём" по восходящей... Вот и напрашиваются сами собой вопросы: нынешняя "снисходительность" к студентам-платникам кому-то как-то просто выгодна, или, что ещё хуже, просто отсутствует грамотное администрирование в сфере высшего образования России?
Автор: Михаил Гольдреер

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