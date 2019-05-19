Высшая школа СССР и России. Итоги перемен • 50 • Аналитика



Я думаю, что многие уже поняли, что преподавательская среда, как, кстати, и офицерская, в советское время представляла собой касту. Своего рода феодальное сословие… Нет, путь в него снизу в советское время был открыт, как открыт в принципе (и даже в большей степени!) и сейчас. И в советское время, опять-таки, как и сейчас, и уборщица, и дочь сварщика вполне могли стать и докторами наук, и профессорами, и получить место заведующих кафедрами. Почему нет? Но для этого они, как и офицеры из рабочих и крестьян, должны были «пройти определенным путем». Испытать тяготы труда ассистента, ведущего 14-15 групп в неделю, потом аспирантуру вдали от семьи и «поливание грязью», как до защиты диссертации, так и на самой ее защите, и многое другое. Все это вырабатывало у людей определенную ментальность и, конечно, чувство самоуважения и элитарности.









За хорошо прочитанную лекцию теперь студенты стали преподавателю аплодировать. Приятно, особенно когда ты, рассказывая о взаимодействии различных культур, сможешь прочитать им наизусть и «с выражением» поэму Р. Киплинга «Баллада о Западе и Востоке». Совет преподавателям ВШ, посещающим «ВО»: попробуйте так сделать. Хлопать вам будут долго. Вопрос лишь в том, что выучить ее наизусть от начала и до конца. Это нелегко. Большинству хватает сил лишь на первые два предложения. А цитировать только их… неправильно! И читать нужно никуда не заглядывая, и не бубнить себе под нос, а артистично, обращаясь то к одному, то к другому студенту!



Кстати, в СССР элитарность ВШ была даже сильнее развита, чем сейчас. Например, когда на нашей кафедре истории КПСС одна дама вышла замуж за рабочего, в глаза ей, понятно, никто ничего не сказали, но… за глаза… ох, как только ее не «обсуждали»! И общий тон «обсуждения» был негативным! А ведь пролетариат был тогда «гегемон». Радоваться надо было бы подобной смычке умственного и физического труда. Ан, нет. Было иначе…



Не так сейчас. Выходит, одна моя знакомая дама за… рабочего. Ее коллеги хором: «Как хорошо, что не за доцента! А какая у него зарплата? Ах, такая… Ура! Ну, тебе повезло!» Более того, сейчас в вузы в обязательном порядке приглашаются специалисты «от станка». То есть на кафедре рекламы должны обязательно работать практики-рекламисты, а на кафедре журналистики – практикующие газетчики. По совместительству! То есть самые лучшие! Но… не имея ученой степени получают они у нас гроши (на Западе столько же, сколько и остепененные!) и получается, что это либо… «коекакушки», для которых и такой приработок – манна небесная, либо для них это что-то вроде развлечения, или в этой их работе присутствует некий личный интерес. Вот вам и недостаток слепого копирования западного опыта. Там человек «от станка» приходит в вуз и получает достойную плату за то, что делится своим профессиональным мастерством. На лекциях многих таких преподавателей запрещено пользоваться фотосъемкой, настолько ценной является их информация. У нас… будь ты хоть кто – если ученой степени нет и зарплата у тебя будет… фиговая. Но закон обязывает – «нужны практики». И… кого только в результате на кафедры не приглашают!



Таким образом, элитарность ВС сегодня размывается буквально на глазах, хотя я бы не сказал, что качество образования от этого повышается. Да, оно становится более практически ориентированным, но… сам уровень таких «прикладников» все же не так высок, как бы того хотелось. Сужу опять же по опыту хотя бы своей бывшей кафедры. То есть в принципе, в принципе НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ! Как было 80% «преподов» и 20% преподавателей, так оно и осталось. Как было 80% студентов «так себе», так они «так себе» и сейчас, только они с «мобильниками» в руках. А 20% - это те, кто потом все будут двигать. Разница в чем? В распространении информации. Сейчас ее легче получить, и люди больше… нет, не знают, а «слышали». Только и всего. Есть уровень «воспроизведения», а есть «узнавания» и многие их путают.



А вот что действительно плохо, так это все возрастающая бюрократизация образования. От преподавателя в 90-ые годы (как только отменили общую программу для всех!) стали требовать программы читаемых курсов, разработанные в индивидуальном порядке. И они с каждым пятилетием стали расти в объеме! На сегодня она состоит примерно из 30 листов А4, причем это без текстов лекций. К программе добавляется еще и ФОС – фонд оценочных средств (то есть описание того, за что ты студенту ставишь те или иные баллы), еще страниц на 25. Все это объединяется в папку под названием УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК), куда еще надо вложить твои методические печатные пособия, учебники, а если их нет – распечатанные тексты лекций. Вы представляете объем всей этой писанины? А кто оплатит бумагу, картриджи?



Вот, например, дисциплина культурология. По своему содержанию для всех остальных кафедр, кроме профильной, она, по идее должна быть одна. И программа для всех может быть одна, не так ли? А изменения в ней «для врачей» и «для инженеров», конечно, должны быть, но… могут решаться, так сказать, «в рабочем порядке». Логично? А вот и нет! Сейчас компетенции по твоей дисциплине выбирает ВЫПУСКАЮЩАЯ КАФЕДРА. То есть компетенции по культурологии на медфаке выбирают… медики, а на кафедре физики – физики! И получается, что, хотя ты читаешь одну дисциплину, программ нужно столько же, сколько у тебя и групп: отдельно физикам, отдельно математикам, отдельно крановщикам, отдельно юристам, отдельно врачам. Несовпадения по компетенциям существенные. Физики поставили себе две, врачи… семь! А каждая компетенция требует своего подхода, раздела в ФОС, методического обеспечения и… бумаги на распечатку.



На мой взгляд, было бы рациональнее сделать одну общую программу, указав в ней, какие изменения в часах и компетенциях в ней сделаны теми кафедрами, где ты читаешь курс, и все, хватит бумаг. Преподаватель и так знает, какой крен куда сделать и где, и как, и чем заинтересовать студентов той или иной специальности.



Но это моё суждение. Министерство требует на каждую группу свою отдельную программу! Во что это выливается, посмотрим на конкретном примере. Проходила весной прошлого года моя кафедра переаттестацию за пять лет. Пройдешь – хорошо, нет – специальность закрывается, студентов кого куда на эту же специальность (!) разгоняют, в том числе и в другие города(!), а преподавателей… тоже… кого куда. За пять лет читалось множество курсов. Многие преподаватели уволились. Многие специальности закрылись. Но программы все до единой надо было подать! Значит, надо было их писать «за того парня». Лишь бы были! Вылилось же это «творчество» в… 520 (!!!) папок с ботиночными тесемками и по 50-60 стр. в каждой. Почему так много? А потому, что в связи с переходом на бакалавриат за эти пять лет сменилось ТРИ стандарта обучения, а значит нужно было иметь ТРИ УМК на каждую группу, отличавшихся иногда всего лишь только на ОДНУ КОМПЕТЕНЦИЮ и несколькими часами. В одной 17, в другой 18. Так это принципиально, не правда ли? В итоге лично мне, например, потребовалось сделать 45 программ (!) только по одной культурологии – 15 групп по три программы. Плюс мои программы по ПР и рекламе, то есть где-то более 50 программ. Есть тут от чего сойти с ума, не правда ли?



Причем, самое смешное, что программы у нас были. Но… сделанные по старому образцу. Ну и проверяли бы этот «старый образец». Ан нет! ВСЕ программы должны быть сделаны по новому образцу, причем изменения в него «сверху» присылались… в процессе работы! Это вам как? Только все напишешь, а тебе говорят – внесите вот этот абзац про обучение инвалидов… А текст уже сверстан и распечатан. В нем масса таблиц. Вносишь абзац и весь текст «рассыпается». Да, его можно сверстать опять и… распечатывать его опять заново тоже можно. Все можно. Но получается, что требовалось огромное количество «бумажной» работы, которая в принципе никому не нужна. И вот сделали мы ее, и что? Можно «отдыхать» следующие пять лет, то есть заниматься наукой, писать научные статьи, учебники, получать гранты… Ан нет! Принят уже новый стандарт, нужно опять разрабатывать и печатать программы, а все эти папки сразу же стали макулатурой, которую, правда, следует хранить еще целых пять лет. А вдруг кто-нибудь из студентов подаст на вуз в суд за ненадлежащий уровень образования? Почему в России нет монгольского этноса?



Кстати, все эти 520 папок нужно было распечатывать за… свой счет! Университет давал нам «премии», в какой-то степени компенсирующие эти расходы. Но… расходы всегда были больше этих компенсаций!



То есть чиновники там, наверху, с одной стороны, требуют, чтобы преподаватель вуза был ученым, читал своим студентам не предмет, а свою науку, получал гранты на свой вуз, а с другой стороны делают все возможное, чтобы в этом ему помешать. Удивительно, не так ли?





Требуется, например, после каждого занятия в ЭИОС (Электронную информационно-образовательную среду) университета вносить данные о посещаемости и успеваемости студентов и это вроде бы хорошо. Родители теперь всегда могут посмотреть, как учится их дитятко и учится ли оно вообще. Плохо то, что делать это должен опять же сам преподаватель. А теперь представьте, что у вас 14 групп по 20-25 человек в каждой. На ввод данных в таблицу уходит по две минуты на каждого «студента». Проверено. Понятно, что в одну неделю семь групп и в другую семь, но… ты тратишь на ерунду по 50 минут на группу, а сколько таким образом будет потеряно всего часов? Не тем должны настоящие ученые заниматься – другим! Это если мы ведем речь о подлинной интенсификации труда вузовских ученых…



Я, например, предлагал у себя на кафедре поручить это дело какой-нибудь лаборантке. Чтобы преподаватели сдавали ей свои журналы после занятия и вот пусть она сидит и тупо «вбивает» данные в этот самый ЭИОС. Но… а ей это зачем? У нее своей работы много. «Давайте сложимся и ей будем доплачивать, если мы живем в бедной стране, которая не может выделить своей высшей школе денег на подобное рабочее место». Но… у нас мало студентов. По 20-25 студентов только в госбюджетных группах, а таких немного. Поэтому 80% доцентов получают полставки, а кто-то и четверть… А есть же еще и практики «от станка»… без степени. Им от своих грошей отрывать вообще практически нечего, и так, можно сказать, работают из любви к искусству. Получается, что доплачивать никто не хочет.



Так что опять вся нагрузка на доцента: 45 программ составляй и распечатывай, в ЭИОС данные вбивай, к занятиям готовься, проводи их, статьи научные (25 минимум, 5 в изданиях ВАК) пиши, пиши учебники, пиши методички, ходи по школам, агитируй за поступление в твой университет, получай гранты (оформить заявку на которые совсем непросто, а потом ведь по гранту работу делать надо, это тебе не «доброхотное даяние» от РАН), посещай занятия коллег, разрабатывай новые курсы, составляй ФОС… Уф, не много ли? И вдобавок все это за… полставки! Да, подите вы, так и хочется сказать, и многие так и говорят, и просто уходят из ВШ, потому что могут на хлеб с маслом заработать и без этого, и совсем не напрягаясь.



В одном университете перед такой вот проверкой уволилась целая кафедра! Мол, проверка уедет, а мы потом в двухнедельный срок наши заявления об увольнении возьмем назад. Но ректор так разгневался, что на работу этих беглецов распорядился не брать. Так вуз лишился целой кафедры. Возможно, не самых лучших доцентов, но все-таки специалистов, и неплохих. И кем их теперь заменят, вот в чем вопрос? Су-57: насколько 76 лучше, чем 16?



Так что проблем у нашей отечественной высшей школы по-прежнему очень много. Многое сделано и сделано хорошо, но еще многое нужно сделать, прежде всего для того, чтобы в ней было бы комфортно и студентам, и преподавателям, а не только одним чиновникам от образования.



P. S. Недавно читал статью о перспективах ВШ. И там было написано, что профессия преподавателя претерпит серьезные изменения в ближайшие 25 лет. 80% «преподов» заменят электронные учебники, тесты, обучающие программы. «Вживую» работать со студентами будут лишь те, кто «умеет артистично и интересно подать материал» (как раз самая для меня работа!) или «обладает уникальными практическими знаниями». То есть тупо бубнить текст, включив за 50 минут лекции 3 слайда с названием лекции, основными вопросами и парой положений, будет невозможно. Дай бог, чтобы так стало скорее… Сегодня мы подведем итог всем предыдущим пяти материалам, посвященным современной высшей школе. Надеюсь, что информация, в них изложенная, поможет читателем «ВО» по крайней мере представить те сложности, которые имеют место в ее работе, а также и имеющие место успехи. Кроме того, это был взгляд на ВШ изнутри, а разве многие из читателей ВО могут похвастаться таким знанием? Да, получили высшее образование многие, но разве его «кухня» им была знакома? В то время она их вовсе не интересовала.Я думаю, что многие уже поняли, что преподавательская среда, как, кстати, и офицерская, в советское время представляла собой касту. Своего рода феодальное сословие… Нет, путь в него снизу в советское время был открыт, как открыт в принципе (и даже в большей степени!) и сейчас. И в советское время, опять-таки, как и сейчас, и уборщица, и дочь сварщика вполне могли стать и докторами наук, и профессорами, и получить место заведующих кафедрами. Почему нет? Но для этого они, как и офицеры из рабочих и крестьян, должны были «пройти определенным путем». Испытать тяготы труда ассистента, ведущего 14-15 групп в неделю, потом аспирантуру вдали от семьи и «поливание грязью», как до защиты диссертации, так и на самой ее защите, и многое другое. Все это вырабатывало у людей определенную ментальность и, конечно, чувство самоуважения и элитарности.За хорошо прочитанную лекцию теперь студенты стали преподавателю аплодировать. Приятно, особенно когда ты, рассказывая о взаимодействии различных культур, сможешь прочитать им наизусть и «с выражением» поэму Р. Киплинга «Баллада о Западе и Востоке». Совет преподавателям ВШ, посещающим «ВО»: попробуйте так сделать. Хлопать вам будут долго. Вопрос лишь в том, что выучить ее наизусть от начала и до конца. Это нелегко. Большинству хватает сил лишь на первые два предложения. А цитировать только их… неправильно! И читать нужно никуда не заглядывая, и не бубнить себе под нос, а артистично, обращаясь то к одному, то к другому студенту!Кстати, в СССР элитарность ВШ была даже сильнее развита, чем сейчас. Например, когда на нашей кафедре истории КПСС одна дама вышла замуж за рабочего, в глаза ей, понятно, никто ничего не сказали, но… за глаза… ох, как только ее не «обсуждали»! И общий тон «обсуждения» был негативным! А ведь пролетариат был тогда «гегемон». Радоваться надо было бы подобной смычке умственного и физического труда. Ан, нет. Было иначе…Не так сейчас. Выходит, одна моя знакомая дама за… рабочего. Ее коллеги хором: «Как хорошо, что не за доцента! А какая у него зарплата? Ах, такая… Ура! Ну, тебе повезло!» Более того, сейчас в вузы в обязательном порядке приглашаются специалисты «от станка». То есть на кафедре рекламы должны обязательно работать практики-рекламисты, а на кафедре журналистики – практикующие газетчики. По совместительству! То есть самые лучшие! Но… не имея ученой степени получают они у нас гроши (на Западе столько же, сколько и остепененные!) и получается, что это либо… «коекакушки», для которых и такой приработок – манна небесная, либо для них это что-то вроде развлечения, или в этой их работе присутствует некий личный интерес. Вот вам и недостаток слепого копирования западного опыта. Там человек «от станка» приходит в вуз и получает достойную плату за то, что делится своим профессиональным мастерством. На лекциях многих таких преподавателей запрещено пользоваться фотосъемкой, настолько ценной является их информация. У нас… будь ты хоть кто – если ученой степени нет и зарплата у тебя будет… фиговая. Но закон обязывает – «нужны практики». И… кого только в результате на кафедры не приглашают!Таким образом, элитарность ВС сегодня размывается буквально на глазах, хотя я бы не сказал, что качество образования от этого повышается. Да, оно становится более практически ориентированным, но… сам уровень таких «прикладников» все же не так высок, как бы того хотелось. Сужу опять же по опыту хотя бы своей бывшей кафедры. То есть в принципе, в принципе НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ! Как было 80% «преподов» и 20% преподавателей, так оно и осталось. Как было 80% студентов «так себе», так они «так себе» и сейчас, только они с «мобильниками» в руках. А 20% - это те, кто потом все будут двигать. Разница в чем? В распространении информации. Сейчас ее легче получить, и люди больше… нет, не знают, а «слышали». Только и всего. Есть уровень «воспроизведения», а есть «узнавания» и многие их путают.А вот что действительно плохо, так это все возрастающая бюрократизация образования. От преподавателя в 90-ые годы (как только отменили общую программу для всех!) стали требовать программы читаемых курсов, разработанные в индивидуальном порядке. И они с каждым пятилетием стали расти в объеме! На сегодня она состоит примерно из 30 листов А4, причем это без текстов лекций. К программе добавляется еще и ФОС – фонд оценочных средств (то есть описание того, за что ты студенту ставишь те или иные баллы), еще страниц на 25. Все это объединяется в папку под названием УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК), куда еще надо вложить твои методические печатные пособия, учебники, а если их нет – распечатанные тексты лекций. Вы представляете объем всей этой писанины? А кто оплатит бумагу, картриджи?Вот, например, дисциплина культурология. По своему содержанию для всех остальных кафедр, кроме профильной, она, по идее должна быть одна. И программа для всех может быть одна, не так ли? А изменения в ней «для врачей» и «для инженеров», конечно, должны быть, но… могут решаться, так сказать, «в рабочем порядке». Логично? А вот и нет! Сейчас компетенции по твоей дисциплине выбирает ВЫПУСКАЮЩАЯ КАФЕДРА. То есть компетенции по культурологии на медфаке выбирают… медики, а на кафедре физики – физики! И получается, что, хотя ты читаешь одну дисциплину, программ нужно столько же, сколько у тебя и групп: отдельно физикам, отдельно математикам, отдельно крановщикам, отдельно юристам, отдельно врачам. Несовпадения по компетенциям существенные. Физики поставили себе две, врачи… семь! А каждая компетенция требует своего подхода, раздела в ФОС, методического обеспечения и… бумаги на распечатку.На мой взгляд, было бы рациональнее сделать одну общую программу, указав в ней, какие изменения в часах и компетенциях в ней сделаны теми кафедрами, где ты читаешь курс, и все, хватит бумаг. Преподаватель и так знает, какой крен куда сделать и где, и как, и чем заинтересовать студентов той или иной специальности.Но это моё суждение. Министерство требует на каждую группу свою отдельную программу! Во что это выливается, посмотрим на конкретном примере. Проходила весной прошлого года моя кафедра переаттестацию за пять лет. Пройдешь – хорошо, нет – специальность закрывается, студентов кого куда на эту же специальность (!) разгоняют, в том числе и в другие города(!), а преподавателей… тоже… кого куда. За пять лет читалось множество курсов. Многие преподаватели уволились. Многие специальности закрылись. Но программы все до единой надо было подать! Значит, надо было их писать «за того парня». Лишь бы были! Вылилось же это «творчество» в… 520 (!!!) папок с ботиночными тесемками и по 50-60 стр. в каждой. Почему так много? А потому, что в связи с переходом на бакалавриат за эти пять лет сменилось ТРИ стандарта обучения, а значит нужно было иметь ТРИ УМК на каждую группу, отличавшихся иногда всего лишь только на ОДНУ КОМПЕТЕНЦИЮ и несколькими часами. В одной 17, в другой 18. Так это принципиально, не правда ли? В итоге лично мне, например, потребовалось сделать 45 программ (!) только по одной культурологии – 15 групп по три программы. Плюс мои программы по ПР и рекламе, то есть где-то более 50 программ. Есть тут от чего сойти с ума, не правда ли?Причем, самое смешное, что программы у нас были. Но… сделанные по старому образцу. Ну и проверяли бы этот «старый образец». Ан нет! ВСЕ программы должны быть сделаны по новому образцу, причем изменения в него «сверху» присылались… в процессе работы! Это вам как? Только все напишешь, а тебе говорят – внесите вот этот абзац про обучение инвалидов… А текст уже сверстан и распечатан. В нем масса таблиц. Вносишь абзац и весь текст «рассыпается». Да, его можно сверстать опять и… распечатывать его опять заново тоже можно. Все можно. Но получается, что требовалось огромное количество «бумажной» работы, которая в принципе никому не нужна. И вот сделали мы ее, и что? Можно «отдыхать» следующие пять лет, то есть заниматься наукой, писать научные статьи, учебники, получать гранты… Ан нет! Принят уже новый стандарт, нужно опять разрабатывать и печатать программы, а все эти папки сразу же стали макулатурой, которую, правда, следует хранить еще целых пять лет. А вдруг кто-нибудь из студентов подаст на вуз в суд за ненадлежащий уровень образования?Кстати, все эти 520 папок нужно было распечатывать за… свой счет! Университет давал нам «премии», в какой-то степени компенсирующие эти расходы. Но… расходы всегда были больше этих компенсаций!То есть чиновники там, наверху, с одной стороны, требуют, чтобы преподаватель вуза был ученым, читал своим студентам не предмет, а свою науку, получал гранты на свой вуз, а с другой стороны делают все возможное, чтобы в этом ему помешать. Удивительно, не так ли?Требуется, например, после каждого занятия в ЭИОС (Электронную информационно-образовательную среду) университета вносить данные о посещаемости и успеваемости студентов и это вроде бы хорошо. Родители теперь всегда могут посмотреть, как учится их дитятко и учится ли оно вообще. Плохо то, что делать это должен опять же сам преподаватель. А теперь представьте, что у вас 14 групп по 20-25 человек в каждой. На ввод данных в таблицу уходит по две минуты на каждого «студента». Проверено. Понятно, что в одну неделю семь групп и в другую семь, но… ты тратишь на ерунду по 50 минут на группу, а сколько таким образом будет потеряно всего часов? Не тем должны настоящие ученые заниматься – другим! Это если мы ведем речь о подлинной интенсификации труда вузовских ученых…Я, например, предлагал у себя на кафедре поручить это дело какой-нибудь лаборантке. Чтобы преподаватели сдавали ей свои журналы после занятия и вот пусть она сидит и тупо «вбивает» данные в этот самый ЭИОС. Но… а ей это зачем? У нее своей работы много. «Давайте сложимся и ей будем доплачивать, если мы живем в бедной стране, которая не может выделить своей высшей школе денег на подобное рабочее место». Но… у нас мало студентов. По 20-25 студентов только в госбюджетных группах, а таких немного. Поэтому 80% доцентов получают полставки, а кто-то и четверть… А есть же еще и практики «от станка»… без степени. Им от своих грошей отрывать вообще практически нечего, и так, можно сказать, работают из любви к искусству. Получается, что доплачивать никто не хочет.Так что опять вся нагрузка на доцента: 45 программ составляй и распечатывай, в ЭИОС данные вбивай, к занятиям готовься, проводи их, статьи научные (25 минимум, 5 в изданиях ВАК) пиши, пиши учебники, пиши методички, ходи по школам, агитируй за поступление в твой университет, получай гранты (оформить заявку на которые совсем непросто, а потом ведь по гранту работу делать надо, это тебе не «доброхотное даяние» от РАН), посещай занятия коллег, разрабатывай новые курсы, составляй ФОС… Уф, не много ли? И вдобавок все это за… полставки! Да, подите вы, так и хочется сказать, и многие так и говорят, и просто уходят из ВШ, потому что могут на хлеб с маслом заработать и без этого, и совсем не напрягаясь.В одном университете перед такой вот проверкой уволилась целая кафедра! Мол, проверка уедет, а мы потом в двухнедельный срок наши заявления об увольнении возьмем назад. Но ректор так разгневался, что на работу этих беглецов распорядился не брать. Так вуз лишился целой кафедры. Возможно, не самых лучших доцентов, но все-таки специалистов, и неплохих. И кем их теперь заменят, вот в чем вопрос?Так что проблем у нашей отечественной высшей школы по-прежнему очень много. Многое сделано и сделано хорошо, но еще многое нужно сделать, прежде всего для того, чтобы в ней было бы комфортно и студентам, и преподавателям, а не только одним чиновникам от образования.P. S. Недавно читал статью о перспективах ВШ. И там было написано, что профессия преподавателя претерпит серьезные изменения в ближайшие 25 лет. 80% «преподов» заменят электронные учебники, тесты, обучающие программы. «Вживую» работать со студентами будут лишь те, кто «умеет артистично и интересно подать материал» (как раз самая для меня работа!) или «обладает уникальными практическими знаниями». То есть тупо бубнить текст, включив за 50 минут лекции 3 слайда с названием лекции, основными вопросами и парой положений, будет невозможно. Дай бог, чтобы так стало скорее… В.О. Шпаковский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





50 Источник Похожие новости Прорыв блокады Карабаха Высшая школа СССР и России. Итоги перемен «Феникс»: связь не для победы Почему в России нет монгольского этноса? Правительство Пушилина осваивает империю Тимофеева Стену Трампа построят за счёт военного бюджета Новости партнеров