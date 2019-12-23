Высшая мера: в Саудовской Аравии приговорили к смертной казни убийц журналиста Хашукджи

В Саудовской Аравии суд приговорил пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи к смертной казни. Об этом сообщает МИД королевства со ссылкой на государственного прокурора. Ещё трое осуждены в общей сложности на 24 года тюрьмы за сокрытие преступления. Хашукджи был убит 2 октября 2018 года в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Эр-Рияд сначала отрицал свою причастность к инциденту, однако затем признал, что журналист погиб на территории консульства. Саудовские власти настаивают, что убийство не планировалось заранее — решение якобы было принято на месте «под влиянием момента».

Суд в Саудовской Аравии приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи, произошедшем в 2018 году в консульстве королевства в Турции. Об этом говорится в заявлении государственного прокурора Саудовской Аравии, опубликованном в Twitter Министерства иностранных дел государства.

Приговорённые к высшей мере наказания принимали непосредственное участие в убийстве журналиста. Ещё три человека, помогавшие скрыть факт преступления, были осуждены в общей сложности на 24 года тюремного заключения.

Ведомство не раскрывает имена осуждённых, поскольку они могут подать апелляцию на решение суда.

Представитель ведомства Шалан бен Шалан отметил, что убийство не было спланировано заранее.

«Решение было принято под влиянием момента», — передаёт слова чиновника Arab News.

По словам бен Шалана, когда «группа переговорщиков» осознала, что перевезти Хашукджи в безопасное место не представляется возможным, было принято решение убить журналиста на территории консульства.

Между тем МИД Турции заявил, что приговор не оправдал ожиданий Анкары и всего мирового сообщества. Официальный представитель ведомства Хами Аксой напомнил, что до сих пор неизвестно, где находится тело журналиста и кто является организатором этого убийства. В ведомстве отметили, что ожидают содействия саудовских властей в прояснении данных вопросов.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи был известен критическими высказываниями в адрес властей США и Саудовской Аравии, в частности наследного принца Мухаммеда бен Сальмана. В 2017 году он уехал в США, где на постоянной основе писал статьи для газеты The Washington Post.

59-летний журналист был убит 2 октября 2018 года в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, куда он пришёл за документами, необходимыми для заключения брака. Невеста журналиста Хатидже Дженгиз, которую не пустили в здание, прождала его на улице несколько часов, после чего заявила о его исчезновении властям Турции.

Сразу после исчезновения журналиста президент США Дональд Трамп пообещал наказать власти Эр-Рияда, если будет доказана их причастность к произошедшему. Также Трамп направил в страну для прояснения ситуации главу Госдепа Майка Помпео.

В свою очередь, турецкие следователи со ссылкой на имеющиеся у них аудиозаписи заявили, что Хашукджи был убит в консульстве за критику в адрес саудовских властей.

Также турецкие СМИ сообщили, что перед входом в консульство Хашукджи оставил невесте свой iPhone и включил запись на «умных» часах Apple Watch. В результате аудиозапись допроса, пыток и убийства журналиста была передана на смартфон и загружена в приложение iCloud.

Reuters

© Osman Orsal

20 октября Саудовская Аравия признала факт убийства журналиста. Генпрокурор королевства шейх Сауд аль-Муаджиб заявил, что в диппредставительстве у Хашукджи возник спор с несколькими людьми, который перерос в ссору и драку, что и привело к смерти журналиста. Муаджиб добавил, что в рамках расследования были задержаны 18 человек. Кроме того, король Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд отправил в отставку замглавы начальника общей разведки генерала Ахмеда Асири и советника королевской канцелярии Сауда бен Абдуллу аль-Кахтани.

В Евросоюзе предоставленную Эр-Риядом версию произошедшего назвали сомнительной. В свою очередь, неназванный чиновник в правительстве Саудовской Аравии заявил агентству Reuters, что убийство Хашукджи изначально не планировалось. По словам источника, журналиста планировали уговорить вернуться на родину. Для этих целей в Турцию была направлена спецкоманда из 15 человек, в которую вошли представители службы общей разведки и сил нацбезопасности. По его словам, изначально планировалось, что журналиста будут держать в квартире в окрестностях Стамбула и отпустят, если не удастся вернуть его в страну. Однако события развивались не по плану: дискуссия обострилась, в адрес Хашукджи начали поступать угрозы. В конце концов при попытке заглушить крики журналиста о помощи он был задушен по неосторожности, рассказал источник.

Однако турецкая прокуратура заявила, что убийство журналиста было спланировано заранее.

«Хашукджи стал жертвой спланированного убийства, его задушили вскоре после входа в генконсульство Саудовской Аравии. После убийства его тело расчленили и уничтожили», — заявили в ведомстве.

23 октября в СМИ появилась неподтверждённая информация, что части тела журналиста были обнаружены в колодце в саду резиденции консула Саудовской Аравии, расположенном в 500 метрах от самого консульства. Как сообщили источники, тело было расчленено, а лицо обезображено.

Убийство Джамаля Хашукджи вызвало широкий общественный резонанс, а также рост напряжённости в отношениях Саудовской Аравии с Турцией, США и другими странами.

В частности, Госдеп США сообщил о возможности введения ограничительных мер в отношении лиц, причастных к убийству Хашукджи. О запрете на въезд в страну подозреваемым в совершении преступления также заявила Тереза Мэй, которая на тот момент занимала пост премьер-министра Великобритании.

Между тем депутаты Европейского парламента приняли резолюцию, в которой говорилось о необходимости введения эмбарго на поставки оружия в Саудовскую Аравию «в масштабах всего ЕС». Кроме того, евродепутаты выразили сомнение, что убийство могло произойти без ведома наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана.