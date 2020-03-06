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Высоцкий, а вас я попрошу остаться

06 марта 2020, 18:35  •  52 • Карикатуры
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
ФБР опубликовало в фейсбуке объявление на русском языке, которое призывает делать доносы ради безопасности. Оно проиллюстрировано кадром с Высоцким из фильма "Место встречи изменить нельзя". Сын артиста Никита назвал этот шаг глупым и бестактным.

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