Высоцкий, а вас я попрошу остаться

ФБР опубликовало в фейсбуке объявление на русском языке, которое призывает делать доносы ради безопасности. Оно проиллюстрировано кадром с Высоцким из фильма "Место встречи изменить нельзя". Сын артиста Никита назвал этот шаг глупым и бестактным.