«Высокоточное и дальнобойное оружие»: как модернизируются российские системы залпового огня

Российские специалисты ведут работу по совершенствованию реактивных систем залпового огня. Об этом сообщил управляющий директор НПО «Сплав» Александр Смирнов. Модернизация проходит в соответствии с техническим заданием Минобороны РФ. Прежде всего инженеры работают над увеличением дальности и точности стрельбы РСЗО. Параллельно внедряются автоматизированные системы управления, а также новые разведывательные, робототехнические и беспилотные комплексы. Какие задачи смогут выполнять обновлённые отечественные РСЗО, выяснял RT.

Минобороны поставило задачу по увеличению дальности и точности стоящих на вооружении реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом в беседе с РИА Новости заявил управляющий директор НПО «Сплав» (входит в госкорпорацию «Ростех») Александр Смирнов.

«Кроме того, мы работаем над увеличением автономности и в перспективе внедрением элементов роботизации в некоторые комплексы. Есть большой спектр наработок, которые мы внедряем в инициативном порядке. Министерство обороны нам выдаёт технические задания на совершенствование и модернизацию РСЗО, и мы уверены, что эти задачи будут выполнены», — сообщил Смирнов.

В беседе с RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко отметил, что значение РСЗО на театре военных действий по-прежнему велико. Реактивные системы позволяют Сухопутным войскам РФ практически гарантированно уничтожить группировку войск противника и любые инженерные укрепления в определённом квадрате.

«РСЗО работают по площадям и способны резко поменять соотношение сил на поле боя. Главное преимущество такого оружия в невероятной огневой мощи и мобильности. В течение нескольких минут от противника может в буквальном смысле ничего не остаться. Россия — держава континентальная. Нашей стране даже с геополитической точки зрения необходимо иметь в арсенале разные типы РСЗО и непрерывно совершенствовать их», — пояснил Дрозденко.

Военнослужащие заряжают РСЗО «Торнадо» во время учений артиллерийских подразделений 5-й общевойсковой армии

© Виталий Аньков / РИА Новости

От «Града» до «Торнадо»

Реактивные системы залпового огня стоят в основном на вооружении артиллерийских подразделений Сухопутных войск. В войсках РФ эксплуатируются БМ-21 «Град» (122 мм), «Торнадо-Г» (122 мм), «Торнадо-С» (300 мм), «Ураган» (220 мм), «Смерч» (300 мм). РСЗО предназначены для уничтожения скоплений бронетехники, огневых точек, командных пунктов, инженерных укреплений, включая железобетонные сооружения.

Ветераном реактивной артиллерии считается БМ-21 «Град» — глубокая модернизация знаменитой БМ-13 «Катюша». Этот комплекс был принят на вооружение 28 марта 1963 года. «Град» использовался в десятках локальных конфликтов и сейчас стоит на вооружении примерно 40 стран. В Восточной Европе, Китае и КНДР широко распространены копии и модифицированные версии советской машины.

БМ-13 зарекомендовал себя надёжным и неприхотливым оружием. «Град» неоднократно совершенствовался — менялись шасси, оборудование и боеприпасы. Дальность этой реактивной системы в зависимости от типа снаряда может превышать 30 км. Однако, как правило, на учениях стрельбы ведутся на дальности от 5 до 20 км.

Основным недостатком БМ-13 являются невысокая точность и недостаточная дальность в условиях современного театра военных действий. Результатом развития «Града» стала система «Торнадо-Г», разработанная в конце 1990-х годов на шасси «Урал-4320». Комплекс оснащён системой управления огнём со спутниковой навигацией. Дальность поражения увеличилась до 40 км. «Торнадо-Г» может вести огонь боеприпасами с кассетной и осколочно-фугасной боевой частью.

Во второй половине 1970-х годов в советскую армию начали поступать РСЗО «Ураган». За счёт большего калибра (220 мм) и увеличенной массы боеприпаса система получила возможность наносить более сокрушительные, чем «Град», удары по площадям на дальности от 10 до 35 км.

Венец развития советской артиллерии — РСЗО «Смерч». Система получила возможность поражать противника на дальности до 70—90 км, а новейшими боеприпасами — до 120 км. Этот комплекс одним залпом может накрыть 67 га территории противника. «Смерч» может вести огонь самонаводящимися боеприпасами. Командир может давать полётное задание каждой из 12 ракет.

Реактивная система залпового огня БМ-30 «Смерч» во время демонстрационного показа военной техники на полигоне Алабино

© Григорий Сысоев / РИА Новости

Масса одного боеприпаса — 800 кг. При подлёте к цели из головной части ракеты вылетает 72 поражающих элемента. Поиск объектов поражения они осуществляют самостоятельно. Круговое вероятное отклонение от цели составляет около 150 м. Этот показатель считается весьма высоким для РСЗО. К тому же кучность стрельбы «Смерча» одна из самых больших в мире. На подготовку к залпу уходит около 4 минут.

«Торнадо-С» — это преемник «Смерча». Его главная особенность состоит в появлении дальнобойных управляемых ракет, которые могут использовать глобальную навигационную систему ГЛОНАСС. Спутниковая навигация помогает корректировать движение ракеты на начальном и финальном участках полёта. По неподтверждённым данным, круговое отклонение боеприпасов «Торнадо-С» не превышает нескольких метров.

В перспективе новейшая система сможет поражать объекты на дальности до 200 км. Время подготовки к залпу в «Торнадо-С» сокращено до 30 секунд, а развёртывание системы на местности занимает 60 секунд. Ещё одно преимущество «Торнадо-С» — автоматическая система управления огнём «Успех-Р», которая значительно ускорила процесс обработки данных.

«Россия — мировой лидер»

По информации Минобороны РФ, модернизация реактивных систем залпового огня происходит в основном за счёт внедрения современного оборудования, средств артиллерийской разведки, таких как радиолокационные станции и беспилотники, корректируемых и управляемых боеприпасов.

«Опыт локальных войн и вооружённых конфликтов последних лет показал, что боевые действия невозможны без эффективного использования средств артиллерийской разведки, а также беспилотных летательных аппаратов. Поступившие на вооружение ракетных войск и артиллерии средства артиллерийской разведки «Зоопарк-1М» и «Аистёнок» положительно зарекомендовали себя в ходе практической апробации», — заявил 19 ноября 2018 года в интервью «Красной звезде» начальник ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 «Ураган» на забайкальском полигоне «Цугол»

© Вадим Савицкий / РИА Новости

Одна из уникальных разработок НПО «Сплав» — это проект беспилотного аппарата, который будет запускаться в снаряде «Смерча». Дрон будет передавать артиллерийским расчётам информацию о ситуации на поле боя и корректировать огонь РСЗО. Предполагается, что таким образом значительно увеличится точность реактивных систем.

По словам Дрозденко, относительно невысокая точность пока остаётся одним из ключевых недостатков реактивных систем залпового огня. В связи с этим российские специалисты совершенствуют комплексы управления огнём, средства разведки, пусковые установки и боеприпасы.

«Фактически РСЗО превращается в высокоточное и при этом дальнобойное оружие. В процессе совершенствования данного вида артиллерии Россия является бесспорным мировым лидером. Во многом это преимущество сложилось в силу исторических причин. Наша страна всегда готовилась к континентальным войнам. РСЗО не потеряли актуальности сегодня и могут использоваться во всех типах конфликтов», — подытожил Дрозденко.