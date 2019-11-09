Высокоскоростные скрепы страны

Крупные инфраструктурные проекты имеют огромное морально-политическое значение – они объединяют народ вокруг зримой цели

В 2019 году ВСМ – высокоскоростные железнодорожные магистрали (маршрутная скорость выше 200 км/ч) отмечают своё 55-летие. Япония – мировой лидер в области ВСМ: японский Синкансэн («новая магистраль») начал работать в 1964 году, многие решения японцев заимствовали потом Великобритания, Тайвань, Бразилия, Китай, позже – США, Канада, Вьетнам…

Поезда-пули

В числе причин особого внимания Японии к ВСМ были Олимпийские игры 1964 года в Токио. Именно к тем Играм была пущена первая 515-километровая линия, связавшая Токио и Осаку. Так появились «поезда-пули» (местное популярное название), переплетение монорельсовых дорог, парящих в высоте, многоуровневые виражи развязок и другие зримые приметы городов будущего…

Вообще, Токайдо-синкансэн планировался ещё в 1940 году. Были прорыты несколько тоннелей, в войну ставшие бомбоубежищами, а после использованные в новой магистрали. Довоенный проект со скоростью движения 150 км/ч тоже был уникальным, вдвое превышавшим скорость самых быстрых экспрессов-современников, но послевоенный технический прогресс дал Японии поезда скоростью 210 км/ч.

Крупные инфраструктурные проекты в большинстве случаев имеют огромное морально-политическое значение – они объединяют нацию вокруг зримой цели. Тут к российскому Транссибу, египетскому Суэцкому каналу, Крымскому мосту последних лет можно добавить «гордость первых пятилеток» Турксиб и, конечно, японский Синкансэн. Синкансэн стал узнаваемым лицом обновлённой Японии. Фотографии «поезда-пули», летящего мимо священной горы Фудзияма, начиная с 1960-х годов воцарились на обложках официальных журналов «Япония сегодня», «Фото Япония», на стенах госучреждений, в витринах ведущих компаний.

Первая линия Токайдо-синкансэн – до сих пор самая загруженная ВСМ в мире, перевозит около 375.000 пассажиров в день, более 150 миллионов в год. На эксплуатационную прибыль Синкансэн вышел к 1967 году, перевезя в тот год 100-миллионного пассажира, а к 1971 году уже окупил все затраты на строительство. Отметка – миллиардный пассажир – была пройдена к 1976 году, к 2004-му – 4,16 млрд.

Синкансэн в японском социуме

Японец, вообще-то, не считается мировым эталоном точности, подобно немцу, но японский Синкансэн точнее всех дорог мира. Опоздания его поездов в среднем – 20 секунд (!).

Синкансэн выполняет роль и пригородной электрички, и роль поездов дальнего следования. Предусмотрен Синкансэн и для доставки срочных грузов. График работы: с 6-00 утра до 24-00 напоминает метрополитен. Рекордные скорости поезда Синкансэна развивали уже свыше 440 км / час, но важнее штатная скорость, которая зависит не только от мощности поезда, состояния пути, но и от общей организации движения. Такая штатная скорость уже достигает 300 км/ч на маршрутах «Нодзоми». Маршруты делятся в порядке от самого быстрого до самого медленного: «Нодзоми», «Хикари» и «Кодама».

Питается Синкансэн переменным током напряжением 25 кВ, частотой 60 Гц. Электромоторы мощностью 185 кВт, установленные на каждой колёсной паре, позволяют разгонять поезд до скорости 220 км/ч с ускорением 1,0 км/ч/с. Поезда по 16 вагонов вместимостью 1300 мест, длинной по 25 метров потребовали строительства новых станций, длинных перронов. Кроме 12-вагонных пускали и 16-вагонные поезда.

К 2025 году компания «Японская центральная дорога» (JR Central) на первой трассе Токио – Осака планирует пустить поезда на магнитной подушке.

Многие страны гордятся своими ВСМ, как успехами в космосе или ядерной энергетике. Однако на развитие ВСМ накладывается не только технологический, но и социальный фактор. ВСМ сегодня есть в Марокко, Узбекистане, а в США, с их упором на индивидуализм, на личный транспорт высокоскоростных железнодорожных магистралей нет до сих пор!

Переходя на родную колею

Читаем пресс-релиз ОАО РЖД: «Строительство высокоскоростных магистралей (ВСМ) считается «визитной карточкой» высокоразвитых стран. Наличие в стране даже проектируемой ВСМ является показателем ее стратегической активности на мировой политической и экономической арене. Лидеры стран-обладателей ВСМ используют эти гигантские инфраструктурные проекты для подъема и развития экономики своих стран, для связи регионов внутри страны и для укрепления долгосрочных торговых отношений с соседними странами».

ОАО РЖД фиксирует: «Проекты ВСМ являются мощным технологическим фактором развития всей железнодорожной отрасли». Вице-президент ООО «Центр экономики инфраструктуры» Павел Чистяков говорит: «Есть реальная угроза законсервировать наше технологическое отставание в железнодорожной сфере. Без ВСМ отрасль в России технологически отстанет».

В России долгое время спорили сторонники широтных и меридиональных маршрутов. Главный мотор российских ВСМ, первый заместитель генерального директора ОАО РЖД Александр Мишарин – сторонник широтного направления: Москва – Казань и далее. Однако 16 июля 2019 года первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов сказал: на проектном комитете по магистральному плану развития инфраструктуры в конце года обсудят проект ВСМ Москва – Санкт-Петербург. А 4 августа, в День железнодорожника, министр транспорта Евгений Дитрих объявил: «Нам нужны ВСМ в Питер и на юг в Краснодар» (то есть речь о меридиональном направлении).

Реализация широтной ВСМ в Казань и впоследствии в Китай вслед за китайским финансированием диктует приём китайских техники, стандартов. Итоговое соглашение должно было быть подписано во время визита президента В.В. Путина в Китай 25 июня 2016 года, но было отложено. Ситуация напоминает колебания России перед решением о первых железных дорогах. Демонстрация паровоза Стефенсон Николаю I, посетившему Англию в 1829 г., произвела впечатление на российского императора, но противники железных дорог оказались сильнее: владельцы гужевого и водного транспорта, чиновники многих ведомств… Их доводами выступали отравление воздуха, пожары от искр, снежные заносы… А потом грянула Крымская война, которую проиграли не в последнюю очередь из-за отсутствия железных дорог. Высадившиеся англичане построили первую (!) в Крыму железную дорогу Балаклава – Севастополь и достигли потрясшего всех результата: подвоз снарядов к осаждённому городу из Британии занимал 20-21 день, тогда как доставка снарядов по маршруту Москва – Севастополь требовала 90-93 дня. Русских защитников Севастополя смели суммарным тоннажем залпа…