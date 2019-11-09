Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Медведев решил судьбу пособий по безработице на 2020 год
Госсекретарь США Помпео признался, что Украина – проект США
Михеев ПО-ЧЕРНОМУ высказался о либерализме! Честно о том, что НА САМОМ ДЕЛЕ нужн...
"Мы это сделали": Чего стоил Зеленскому развод сил в Донбассе
Главная / Война

Высокоскоростные скрепы страны

09 ноября 2019, 14:54  •  124 • Война
Крупные инфраструктурные проекты имеют огромное морально-политическое значение – они объединяют народ вокруг зримой цели
В 2019 году ВСМ – высокоскоростные железнодорожные магистрали (маршрутная скорость выше 200 км/ч) отмечают своё 55-летие. Япония – мировой лидер в области ВСМ: японский Синкансэн («новая магистраль») начал работать в 1964 году, многие решения японцев заимствовали потом Великобритания, Тайвань, Бразилия, Китай, позже – США, Канада, Вьетнам…
Поезда-пули
В числе причин особого внимания Японии к ВСМ были Олимпийские игры 1964 года в Токио. Именно к тем Играм была пущена первая 515-километровая линия, связавшая Токио и Осаку. Так появились «поезда-пули» (местное популярное название), переплетение монорельсовых дорог, парящих в высоте, многоуровневые виражи развязок и другие зримые приметы городов будущего…
Вообще, Токайдо-синкансэн планировался ещё в 1940 году. Были прорыты несколько тоннелей, в войну ставшие бомбоубежищами, а после использованные в новой магистрали. Довоенный проект со скоростью движения 150 км/ч тоже был уникальным, вдвое превышавшим скорость самых быстрых экспрессов-современников, но послевоенный технический прогресс дал Японии поезда скоростью 210 км/ч.
Крупные инфраструктурные проекты в большинстве случаев имеют огромное морально-политическое значение – они объединяют нацию вокруг зримой цели. Тут к российскому Транссибу, египетскому Суэцкому каналу, Крымскому мосту последних лет можно добавить «гордость первых пятилеток» Турксиб и, конечно, японский Синкансэн. Синкансэн стал узнаваемым лицом обновлённой Японии. Фотографии «поезда-пули», летящего мимо священной горы Фудзияма, начиная с 1960-х годов воцарились на обложках официальных журналов «Япония сегодня», «Фото Япония», на стенах госучреждений, в витринах ведущих компаний.
Первая линия Токайдо-синкансэн – до сих пор самая загруженная ВСМ в мире, перевозит около 375.000 пассажиров в день, более 150 миллионов в год. На эксплуатационную прибыль Синкансэн вышел к 1967 году, перевезя в тот год 100-миллионного пассажира, а к 1971 году уже окупил все затраты на строительство. Отметка – миллиардный пассажир – была пройдена к 1976 году, к 2004-му – 4,16 млрд.
Синкансэн в японском социуме
Японец, вообще-то, не считается мировым эталоном точности, подобно немцу, но японский Синкансэн точнее всех дорог мира. Опоздания его поездов в среднем – 20 секунд (!).
Синкансэн выполняет роль и пригородной электрички, и роль поездов дальнего следования. Предусмотрен Синкансэн и для доставки срочных грузов. График работы: с 6-00 утра до 24-00 напоминает метрополитен. Рекордные скорости поезда Синкансэна развивали уже свыше 440 км / час, но важнее штатная скорость, которая зависит не только от мощности поезда, состояния пути, но и от общей организации движения. Такая штатная скорость уже достигает 300 км/ч на маршрутах «Нодзоми». Маршруты делятся в порядке от самого быстрого до самого медленного: «Нодзоми», «Хикари» и «Кодама».
Питается Синкансэн переменным током напряжением 25 кВ, частотой 60 Гц. Электромоторы мощностью 185 кВт, установленные на каждой колёсной паре, позволяют разгонять поезд до скорости 220 км/ч с ускорением 1,0 км/ч/с. Поезда по 16 вагонов вместимостью 1300 мест, длинной по 25 метров потребовали строительства новых станций, длинных перронов. Кроме 12-вагонных пускали и 16-вагонные поезда.
К 2025 году компания «Японская центральная дорога» (JR Central) на первой трассе Токио – Осака планирует пустить поезда на магнитной подушке.
Многие страны гордятся своими ВСМ, как успехами в космосе или ядерной энергетике. Однако на развитие ВСМ накладывается не только технологический, но и социальный фактор. ВСМ сегодня есть в Марокко, Узбекистане, а в США, с их упором на индивидуализм, на личный транспорт высокоскоростных железнодорожных магистралей нет до сих пор!
Переходя на родную колею
Читаем пресс-релиз ОАО РЖД: «Строительство высокоскоростных магистралей (ВСМ) считается «визитной карточкой» высокоразвитых стран. Наличие в стране даже проектируемой ВСМ является показателем ее стратегической активности на мировой политической и экономической арене. Лидеры стран-обладателей ВСМ используют эти гигантские инфраструктурные проекты для подъема и развития экономики своих стран, для связи регионов внутри страны и для укрепления долгосрочных торговых отношений с соседними странами».
ОАО РЖД фиксирует: «Проекты ВСМ являются мощным технологическим фактором развития всей железнодорожной отрасли». Вице-президент ООО «Центр экономики инфраструктуры» Павел Чистяков говорит: «Есть реальная угроза законсервировать наше технологическое отставание в железнодорожной сфере. Без ВСМ отрасль в России технологически отстанет».
В России долгое время спорили сторонники широтных и меридиональных маршрутов. Главный мотор российских ВСМ, первый заместитель генерального директора ОАО РЖД Александр Мишарин – сторонник широтного направления: Москва – Казань и далее. Однако 16 июля 2019 года первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов сказал: на проектном комитете по магистральному плану развития инфраструктуры в конце года обсудят проект ВСМ Москва – Санкт-Петербург. А 4 августа, в День железнодорожника, министр транспорта Евгений Дитрих объявил: «Нам нужны ВСМ в Питер и на юг в Краснодар» (то есть речь о меридиональном направлении).
Реализация широтной ВСМ в Казань и впоследствии в Китай вслед за китайским финансированием диктует приём китайских техники, стандартов. Итоговое соглашение должно было быть подписано во время визита президента В.В. Путина в Китай 25 июня 2016 года, но было отложено. Ситуация напоминает колебания России перед решением о первых железных дорогах. Демонстрация паровоза Стефенсон Николаю I, посетившему Англию в 1829 г., произвела впечатление на российского императора, но противники железных дорог оказались сильнее: владельцы гужевого и водного транспорта, чиновники многих ведомств… Их доводами выступали отравление воздуха, пожары от искр, снежные заносы… А потом грянула Крымская война, которую проиграли не в последнюю очередь из-за отсутствия железных дорог. Высадившиеся англичане построили первую (!) в Крыму железную дорогу Балаклава – Севастополь и достигли потрясшего всех результата: подвоз снарядов к осаждённому городу из Британии занимал 20-21 день, тогда как доставка снарядов по маршруту Москва – Севастополь требовала 90-93 дня. Русских защитников Севастополя смели суммарным тоннажем залпа…
Сейчас в области ВСМ Россия – отстающая. Предстоит выбор стандартов, стран-лидеров, в кооперации с которыми развивать новые магистрали. Например, вписывать или нет ВСМ в нескоростную сеть? В Германии они состыкованы, есть подход ВСМ к общим вокзалам в центре городов. В Японии или Франции эти сети обособлены, с разными стандартами колеи. В выборе по этому критерию России придётся оглядываться и на старую зависимость: например, высокоскоростные «Сапсаны» (Velaro RUS) – это производство компании Siemens. А кроме составов ещё более ответственным является выбор оборудования, стандартов автоматики, сигнализации…
Игорь ШУМЕЙКО

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



124
Источник
Похожие новости
06 ноября 2019, 21:54
Захлебнуться нефтью: можно ли США выдавить из Сирии
06 ноября 2019, 12:09
Таджикско-узбекская граница: застава атакована боевиками
09 ноября 2019, 14:54
Высокоскоростные скрепы страны
07 ноября 2019, 01:09
«Пращу Давида» увезли в Москву»: как Израиль потерял ракету
08 ноября 2019, 09:39
Военные тайны: Москва получила секретное оружие Израиля
07 ноября 2019, 04:24
Маска Джокера в массовых протестах 2019 года
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 ноября 2019, 10:09
"Русские третируют солдат НАТО": Датчане и британцы жалуются, что их "бьют в самое больное"
07 ноября 2019, 15:39
Репортаж украинского журналиста с Донбасса пошел не так: «Где и кто видел тут Российскую армию?»
07 ноября 2019, 01:09
«Пращу Давида» увезли в Москву»: как Израиль потерял ракету
03 ноября 2019, 10:09
В игре не только «Томагавки». Неразглашаемый боекомплект «Эшоров» бросает вызов ВКС России
03 ноября 2019, 00:24
Welt: Украина победила Россию в Северном потоке-2 (Обзор Иносми)
08 ноября 2019, 03:09
"Топали, хлопали и кричали": Делегация Украины устроила истерику на форуме во Франции
02 ноября 2019, 17:54
"Нет ничего более важного… кроме рюмки коньячку?": Заговорившего про НАТО Порошенко тут же одёрнули
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.