Высокоскоростные магистрали РЖД за 7 трлн рублей: Эксперты сомневаются в рентабельности проекта МЭР

Минэкономразвития включило проекты строительства железнодорожных высокоскоростных магистралей (ВСМ) в план комплексного развития магистральной инфраструктуры России до 2024 года общей стоимостью в 7 триллионов рублей. В список попали сразу 104 проекта.

В частности, план предполагает строительство скоростных магистралей «Москва - Санкт-Петербург», «Москва - Казань», «Екатеринбург - Челябинск». Также в план строительства ВСМ вошла магистраль из Краснодара до Грозного и далее до Махачкалы и магистраль из Челябинска до границы с Казахстаном.

По словам главы «Скоростных магистралей», дочернего предприятия РЖД, Георгия Петрушенко, такие направления, как «Москва - Казань - Екатеринбург» и «Москва - Адлер», являются системообразующими. Их стоимость ранее оценивалась в 990 миллиардов рублей, а время в пути - в 2,5 часа.

Между тем эксперты сомневаются в рентабельности строительства попавших в план Минэкономразвития магистралей. Единственным перспективным направлением называется «Москва - Петербург», однако между этими городами и без того существует высокоскоростное железнодорожное сообщение.