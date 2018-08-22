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Высокоскоростные магистрали РЖД за 7 трлн рублей: Эксперты сомневаются в рентабельности проекта МЭР

22 августа 2018, 15:54  •  57 • Политика
Высокоскоростные магистрали РЖД попали в проект МЭР на 7 трлн рублей.
Минэкономразвития включило проекты строительства железнодорожных высокоскоростных магистралей (ВСМ) в план комплексного развития магистральной инфраструктуры России до 2024 года общей стоимостью в 7 триллионов рублей. В список попали сразу 104 проекта.
В частности, план предполагает строительство скоростных магистралей «Москва - Санкт-Петербург», «Москва - Казань», «Екатеринбург - Челябинск». Также в план строительства ВСМ вошла магистраль из Краснодара до Грозного и далее до Махачкалы и магистраль из Челябинска до границы с Казахстаном.
По словам главы «Скоростных магистралей», дочернего предприятия РЖД, Георгия Петрушенко, такие направления, как «Москва - Казань - Екатеринбург» и «Москва - Адлер», являются системообразующими. Их стоимость ранее оценивалась в 990 миллиардов рублей, а время в пути - в 2,5 часа.
Между тем эксперты сомневаются в рентабельности строительства попавших в план Минэкономразвития магистралей. Единственным перспективным направлением называется «Москва - Петербург», однако между этими городами и без того существует высокоскоростное железнодорожное сообщение.
«Общее финансирование инфраструктурных проектов министерство оценивает почти в 7 трлн руб. в течение шести лет. Это означает, что если проект ВСМ Москва - Санкт-Петербург останется в плане, то его строительство может начаться уже до 2024 года», - сообщает издание РБК, в распоряжении которого имеется копия документа Минэкономразвития.

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