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Высокоскоростные магистрали – дорога в будущее

04 января 2021, 18:50  •  28 • Украина
План развития на стратегическую перспективу
Событием ноября 2020 года в России стало принятое соответствующими ведомствами решение приступить к проектированию линии высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург, завершить проектирование к 2023 году и ввести новую дорогу в эксплуатацию в 2026 году.
О ВСМ мы уже писали, рассматривая издержки и выгоды, перечисляли страны, входящие в мировой клуб обладателей ВСМ (критерий вхождения прост: маршрутная скорость более 200 км/час). Фиксировали успехи ВСМ Японии, Китая, Франции, Германии. Объясняли, почему в этот клуб входят Узбекистан и Марокко, а Россия и США пока нет.
2019 год 55-летия первой в мире японской ВСМ ознаменовался в России утверждением проекта пилотного 301-километрового участка магистрали Казанской железной дороги до станции Гороховец Владимирской области. После решения, принятого в ноябре, этот проект отложен. Вообще, выбор направлений для российских ВСМ несколько раз менялся между широтными (Москва – Нижний Новгород – Казань) и меридианными (Петербург – Москва – Юг). В развитии российских широтных ВСМ заинтересован Китай, в меридианных – страны Евросоюза.
Главный «мотор» российских ВСМ, первый заместитель гендиректора РЖД, заведующий кафедрой «Высокоскорост­ные транспортные системы» Российского университета транспорта (бывший МИИТ) доктор технических наук А. Мишарин разъясняет: «Высокоскоростные магистрали позволят «освободить людей», вдохнуть жизнь в малые и средние города. Ведь человек измеряет расстояние не в километрах, а часах пути. ВСМ объединит города, став, по сути, «межрегиональным метро». Говоря образно, на скоростях 300-350 км/ч населенные пункты, находящиеся на расстоянии полуторачасовой доступности, становятся остановками будущей «Большой Москвы», «Большой Казани», «Большого Нижнего Новгорода», «Большого Сочи»… Как жители Лиона, Турина едут на работу в Париж или Милан, так и жители Владимира смогут ездить в Москву или Нижний Новгород менее чем за час. Это и будет новое высокоскоростное метро с интервалами движения в 10-15 минут…»
Европейский опыт показывает: в городах на промежуточных остановках ВСМ повышается качество жизни, появляется платёжеспособный спрос, который в свою очередь даёт толчок развитию образования и медицины, сферы услуг. Населённые пункты, находящиеся на расстоянии до 400 километров, будут восприниматься как «большие пригороды». Агломерации расширятся, и такие города, как, например, Казань и Нижний Новгород, станут «пригородами» друг друга. Значение населённых пунктов-остановок не только не снизится, но, напротив, возрастёт.
По самым консервативным данным, в случае постройки ВСМ Москва – Казань прирост валового регионального продукта по двум областям, Нижегородской и Владимирской, составит к 2030 году 76% и 58% соответственно. Простой пример: Орехово-Зуево окажется всего в 20 минутах езды на ВСМ от центра Москвы; сейчас преодоление этого расстояния занимает в 5 раз больше времени.
Благодаря ВСМ офисы крупных компаний, предприятия, университеты, выставочные центры смогут переехать на расстояние в час-полтора езды от центральных станций магистрали. ВСМ децентрализуют деловую активность. Показателен пример Милана, где всё чаще можно встретить консультантов из соседней Болоньи: аренда и персонал там обходятся существенно дешевле, чем в финансовом центре Италии. Ещё пример: власти французского города Ле-Ман с населением в 150 тысяч человек создали вокруг станции ВСМ (час езды от Парижа) технопарк, который дал работу нескольким тысячам человек.
Высокоскоростные поезда – это одновременно и передвижные конторы. Проект «Сапсан» на линии Москва – Санкт-Петербург популярен не только из-за определённой экономии времени по сравнению с авиаперелётом. Возможность проводить переговоры на борту, подключиться к Интернету, участвовать в телеконференциях во многом изменила восприятие транспорта.
В Европе высокоскоростные магистрали во многом вдохнули новую жизнь в ряд бывших промышленных центров. В частности, власти французского Лилля пролоббировали строительство ВСМ через свой город, что обеспечило им полмиллиона туристов ежегодно – в 15 раз больше, чем ранее.
Причина успеха ВСМ в макрорегионе METR (Middle East, Europe, Turkey, Russia) связана не только с социально-экономическими, но и с иными, в том числе экологическими, факторами. Поезд, идущий со скоростью до 320 км/ч, поглощает менее 1 литра топлива на 1 пассажира, что в 4 раза меньше уровня энергопотребления автомобиля и в 7 раз меньше, чем у самолёта при прохождении равного расстояния. Что же касается атмосферных выбросов, то на ВСМ они в разы меньше, чем в авиации. А в случае использования «чистой энергетики» этот показатель может быть и в 100 раз ниже. Например, линия Мадрид – Барселона (620 км) только в 2011 г. принесла экономию в размере 83 млн. евро за счёт меньших выбросов углекислого газа в атмосферу. Наконец, железная дорога в четыре раза более эффективна, чем автодорога с точки зрения провозной способности и занимаемой площади.
Проект высокоскоростных магистралей хорош со всех сторон, кроме… дороговизны. Однако план развития на стратегическую перспективу без таких дорог обойтись не может.
Фото: ruscur.ru
Игорь ШУМЕЙКО

Фонд Стратегической Культуры

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