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Высокопоставленный дипломат из Северной Кореи попросил убежища в Италии — СМИ
03 января 2019, 14:39 • 89 • В мире
В СМИ появилась информация, что исполняющий обязанности главы северокорейской дипмиссии в Италии попросил у итальянских властей политического убежища. В администрации президента Южной Кореи информацию о дипломате из КНДР подтвердить не смогли.
В Италии высокопоставленный северокорейский дипломат попросил политического убежища у руководства европейской страны, передает информагентство Ura.ru со ссылкой на южнокорейские СМИ. Сообщается, что еще с декабря прошлого года 48-летний Чо Сон Гиль якобы находится под защитой местного правительства.
Чо Сон Гиль фактически исполнял обязанности главы северокорейской дипмиссии в Италии с 2017 года, когда итальянские власти выслали из страны посла Северной Кореи из-за активизации ядерной программы КНДР.
Обычно руководство иностранных государств, в которых пытаются спрятаться представители Северной Кореи, сообщает о таких случаях в Южную Корею. Однако сейчас в Голубом доме (официальная резиденция президента Южной Кореи) заявили, что не располагают никакой информацией о северокорейском дипломате, сообщает ТАСС.
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