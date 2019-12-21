Высокопоставленные люди в США "на голубом глазу" раскрыли свою правду о ядерном ударе по Хиросиме и Нагасаки - Малофеев

В США разработан собственный план, как надо переписать историю Второй мировой войны, заявил в эфире "Время покажет" заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев. По его мнению, американцы последовательно претворяют его в жизнь и принятая Европарламентом скандальная резолюция - часть этого плана.

"Вы прекрасно понимаете, что американцы всячески хотят нас выкинуть из истории, потому что единственными освободителями Европы, по их мнению, являются они - те, кто её сейчас колонизировал", - подчеркнул Малофеев, отметив, что сейчас в Европе везде находятся американские базы и советники, которые диктуют чиновникам ЕС свои условия.

Кроме того, Малофееву лично доводилось слышать от высокопоставленных представителей США речи "на голубом глазу" о том, что Хиросима и Нагасаки были атакованы с единственной целью - чтобы "кровавая Советская Армия не ворвалась в Японию и всех не перерезала".

В этой связи, подчёркивает Малофеев, самое главное, чтобы в российских учебниках не было "вот этой американской правды".