«Высокое поражающее действие»: чем уникален модернизированный специальный автомат «Вал»

Разведчики Забайкальского края получили на вооружение партию модернизированных специальных автоматов АСМ «Вал», сообщается на сайте Минобороны РФ. Оружие отличается от других образцов возможностью ведения бесшумной стрельбы на дальности до 400 м. При этом усовершенствованная версия имеет новую форму ствольной коробки и магазин из прозрачного пластика, который позволяет бойцу отслеживать точное количество патронов. По мнению экспертов, «Вал» представляет собой эффективное средство поражения противника при проведении операций, где от военнослужащих требуется максимальная скрытность действий.

Военнослужащие Забайкальского края получили на вооружение партию модернизированных специальных автоматов АСМ «Вал» калибра 9 мм. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

«Освоение современного автоматического оружия проводится разведчиками и военнослужащими подразделений специального назначения в ходе проведения занятий по тактической, огневой подготовке, а также в рамках регулярных практических тренировок по антитеррористической защищённости», — говорится на сайте Минобороны РФ.

Как уточнили в военном ведомстве, АСМ «Вал» предназначен для ведения бесшумной стрельбы на прицельной дальности до 400 м.

Усовершенствованная версия отличается от базовой модели новой формой ствольной коробки, наличием более современных прицелов дневного и ночного видения и магазина из прозрачного пластика, который позволяет военнослужащему отслеживать точное количество боеприпасов.

Благодаря модернизации удалось увеличить вместимость рожка «Вал» с 20 до 30 патронов, улучшить эргономику, отдельные показатели служебно-эксплуатационных характеристик.

«Также стоит отметить удобство использования нового автомата при появлении сошек и унифицированных планок Пикатинни для крепления различных приспособлений, повышающих возможности при стрельбе», — уточняется в материалах ВВО.

Серийное производство модернизированного автомата «Вал» началось в 2019 году на Тульском оружейном заводе (ТОЗ). Как сообщал в интервью ТАСС начальник стрелково-испытательного комплекса предприятия Александр Моисеенко, усовершенствованная модификация этого оружия обладает в два раза большим ресурсом ствола.

Модернизация «Вала» проводилась сотрудниками ЦНИИТОЧМАШ (Подольск) в 2010-е годы при непосредственном участии создателя базовой версии автомата — отечественного конструктора Петра Сердюкова.

Как отмечают специалисты ЦНИИТОЧМАШ, появление усовершенствованной версии «Вала» позволило на многие годы обеспечить эффективным оружием спецподразделения силовых ведомств России.

Оригинальная конструкция

«Вал» создавался на базе снайперской винтовки ВСС «Винторез», которая была принята на вооружение частей специального назначения ВС СССР, КГБ и подразделений внутренних войск МВД. Оба образца унифицированы по узлам и агрегатам и визуально отличаются формой приклада и длиной магазина.

Винтовка была принята на вооружение в 1987 году, автомат — в 1989-м. Первоначально он поставлялся в специальные подразделения КГБ, но впоследствии пополнил арсенал других силовых структур страны. В 1990-е годы на основе «Вала» был разработан 9-мм малогабаритный автомат СР-3 «Вихрь».

Снайперская винтовка «Винторез» (вверху) и автомат «Вал» в базовых версиях

© АО «ЦНИИТОЧМАШ»

Главные преимущества детища ЦНИИТОЧМАШ — высокая дальность и способность поражать живую силу в самых современных средствах индивидуальной защиты. В частности, пули «Вала» могут пробивать противоосколочные бронежилеты, стальной лист толщиной 5 мм, некоторые виды военной техники и кирпичные укрытия.

Автомат предназначен для стрельбы несколькими видами боеприпасов. Самыми мощными являются специальный патрон СП-6 с бронебойной пулей и снайперский патрон СП-5. Они пробивают бронежилеты 3-го класса и легкобронированную технику.

Также в арсенал «Вала» входят патрон 7Н12 с бронебойной пулей и патрон 7Н9 со снайперской пулей повышенной пробиваемости. Начальная скорость полёта всех боеприпасов не превышает 295 м/с.

Как сообщается на сайте ТОЗ, оригинальная конструкция ствола этого автомата позволяет достичь «высоких параметров по точности и кучности стрельбы», а дозвуковая скорость пули обеспечивает бесшумное поражение.

Надульный глушитель «Вала» можно использовать в течение всего срока службы оружия. Он одновременно выполняет функцию пламегасителя, что позволяет обладателю автомата оставаться замаскированным на театре военных действий (ТВД).

«Вал» — лёгкое и компактное оружие. Масса автомата с магазином без патронов и прицелов составляет 2,5 кг, длина с откинутым прикладом — 878 мм, со сложенным — 615 мм.

С «Валом» удобно перемещаться по различным типам местности и в замкнутых пространствах. Несмотря на мощные патроны, входящие в боекомплект этого оружия, военнослужащий не ощущает сильной отдачи при ведении огня, а звук выстрела напоминает щелчок.

Из открытой информации следует, что «Вал» стоит на вооружении разведывательных подразделений армии РФ, Воздушно-десантных войск России, спецподразделений Росгвардии, МВД и ФСБ.

Российский разведчик с автоматом «Вал», оснащённым прицельным комплексом

© Министерство обороны РФ

Как отмечают военные, применение «Вала» наряду с «Винторезом» и другими видами бесшумного оружия позволяет скрытно действовать в тылу противника, обеспечивать максимальную маскировку и не создавать «помех голосовой связи в условиях ведения боя в ограниченном пространстве».

«Вал» может применяться для действий против незаконных вооружённых формирований (НВФ), диверсионных групп, при проведении операций в горно-лесистой местности и в городских условиях. Использование автомата повышает боевые возможности разведывательных подразделений, утверждают в Минобороны РФ.

«Средство ведения скоротечного боя»

Опрошенные RT эксперты заявили, что семейство автоматов «Вал» зарекомендовало себя как надёжное и эффективное средство поражения. Это оружие получило высокие оценки как военнослужащих армейских частей, так и сотрудников спецназа силовых ведомств.

«Вал» хорошо себя показал в специальных подразделениях, в том числе в ФСБ и многих других структурах. Он позволяет вести бесшумную стрельбу, например при проведении разведки. С учётом дальности 400 м он применяется не как снайперская винтовка, а как средство ведения скоротечного боя, который порой носит вынужденный характер», — рассказал в разговоре с RT обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин.

По мнению эксперта, поставки модернизированной версии «Вала» повысят возможности армейских разведчиков и спецназовцев силовых ведомств РФ. В частности, применение прозрачного магазина должно облегчить ведение боевых действий.

«Военнослужащий в горячке боя не всегда понимает, какое количество патронов осталось у него в магазине, заканчивается он или нет. Ранее этим признаком был трассирующий (светящийся) патрон. Теперь, с появлением прозрачного элемента магазина нет необходимости заниматься подсчётом боеприпасов», — добавил Бутырин.

Аналогичного взгляда на преимущества модернизированного «Вала» придерживается главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. В беседе с RT эксперт пояснил, что прозрачный магазин позволяет «освободить память» военнослужащего от подсчёта боеприпасов и точнее контролировать их расход.

«Вал» получил широкую известность ещё в советское время благодаря бесшумной стрельбе, что очень важно, когда разведчик находится в тылу противника. Естественно, пришло время немножко доработать автомат. Скорее всего, модернизация «Вала» проходила в соответствии с опытом, полученным в ходе его боевого применения российскими военнослужащими», — подчеркнул Мураховский.