«Высокий уровень доверия»: как будет развиваться военно-техническое сотрудничество между Россией и Индией

Россия и Индия создадут рабочую группу по военному сотрудничеству. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу во время переговоров с главой индийского военного ведомства Нирмалой Ситхараман в Нью-Дели. Осенью государства заключили крупный контракт, согласно которому Москва поставит десять дивизионов системы ПВО С-400. Эксперты ожидают, что после визита Шойгу РФ и Индия усилят взаимодействие в военно-технической сфере.

Министр обороны России Сергей Шойгу провёл встречу с главой военного ведомства Индии Нирмалой Ситхараман в ходе официального визита в Нью-Дели. Оба министра приняли участие в заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).

В ходе переговоров Шойгу и Ситхараман подписали соглашение о создании рабочей группы по развитию военного сотрудничества в рамках комиссии по ВТС. Документ предполагает интенсификацию обмена опытом и прохождение подготовки индийских офицеров в Российской Федерации.

«Несмотря на давление со стороны отдельных государств, были подписаны контракты на поставку зенитных ракетных комплексов С-400 и фрегатов проекта 11356. Проведена большая работа по изменению структуры комиссии по ВТС. В частности, создана отдельная рабочая группа по военному сотрудничеству», — заявил Шойгу.

В преддверии визита Шойгу в Нью-Дели посол Индии в Москве Датла Бала Венкатеш Варма в интервью «Красной звезде» заявил, что перед обоими государствами стоит задача «вывести отношения на новый уровень».

«А именно — выйти за рамки отношений, основанных на принципе «продавец — покупатель», к совместным разработкам и производству, а также к тому, чтобы использовать сильные стороны друг друга для более тесного сотрудничества… С этой позиции мы будем поддерживать российскую военную промышленность и способствовать тому, чтобы она стала активным участником и партнёром индийской программы «Делай в Индии», — сказал Венкатеш Варма.

По его словам, более глубокий уровень ВТС позволит снизить стоимость запасных частей, «а также поможет в разработке и производстве новых видов вооружения и будет способствовать его экспорту в другие страны». Кроме того, посол отметил, что обеим странам важно упростить схему ремонта военной техники, стоящей на вооружении индийской армии.

Эксперты напомнили, что у стран уже есть опыт подобного сотрудничества. Примером является совместный проект крылатой ракеты «Брамос», которая выпускается на индийской территории на основе нашей ракеты «Оникс».

Как напомнил в интервью RT военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, сегодня Нью-Дели принципиально не покупает вооружения у одного государства, чтобы ни от кого не зависеть.

«Однако сотрудничество с Москвой имеет свои уникальные особенности: Россия стала единственной страной, которая делится с Индией высокими технологиями в оборонной сфере. Только с нами у индийской стороны есть совместные производства. Всё это говорит о чрезвычайно высоком уровне доверия между сторонами», — подчеркнул эксперт.

Учения, танки, самолёты, корабли

Визит Шойгу совпал со стартом морской части российско-индийских учений «Индра-2018», которые начались 13 декабря в Бенгальском заливе в районе порта Вишакхапатнам (штат Андхра-Прадеш). Корабли двух государств отрабатывают взаимодействие для защиты судоходства и экономической деятельности.

Россия представлена группировкой Тихоокеанского флота в составе ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и большого морского танкера «Борис Бутома».

С 19 по 28 ноября на северо-западе Индии на полигоне Бабина (штат Уттар-Прадеш) прошли совместные сухопутные учения. В манёврах участвовали 250 российских мотострелков Восточного военного округа (ВВО) и 250 бойцов 31-й бронетанковой дивизии ВС Индии. Военнослужащие отработали задачи по нейтрализации незаконных вооружённых формирований.

Как пояснил Виктор Литовкин, военное российско-индийское сотрудничество нацелено на укрепление боеспособности и боеготовности обоих государств.

«Индия и Россия давно проводят совместные учения — десантные, военно-морские, сухопутные, и организация таких манёвров требует более глубокой и перспективной координации. Поэтому создание такого органа, как комиссия по военному сотрудничеству, назрело давно. Нам нужно расширять совместные манёвры», — считает Литовкин.

Для сравнения эксперт привёл статистику российско-китайских учений «Восток-2018», в которых участвовало 3500 китайских военнослужащих. Индийско-российские учения обычно бывают численно представлены на уровне батальона — это примерно триста военнослужащих.

«Поэтому есть смысл расширять и численность российско-индийских учений, и их географию», — пояснил эксперт.

Огромную роль в российско-индийских отношениях играет военно-техническое сотрудничество. По данным Стокгольмского института проблем мира (SIPRI), Индия является ведущим в мире покупателем отечественного оружия. В 2013—2017 годах 62% общего объёма военного экспорта в Индию составила российская продукция. Рекордно высокий показатель продаж оружия из РФ был достигнут в 2015 году ($4 млрд).

ВТС с Индией имеет свои особенности. Например, Нью-Дели часто настаивает на том, чтобы сборка закупаемых образцов проводилась в Индии. Также индийская сторона часто требует передачи части технологий. Однако подобные условия достаточно редко препятствуют заключению оружейных контрактов с Москвой.

Традиционно Индия закупает в РФ авиационную технику и агрегаты к ней, являясь крупнейшим из иностранных государств эксплуатантом отечественных истребителей МиГ-29К/КУБ, Су-27 и Су-30МКИ. С начала 2000-х годов на покупку в РФ комплектов для сборки боевых самолётов Нью-Дели потратил более $20 млрд. В частности, расходы на приобретение агрегатов для производства 272 Су-30МКИ составили $12 млрд.

Помимо самолётов, Индия использует многоцелевые российские вертолёты Ми-17В (экспортный вариант Ми-8) и противолодочные Ка-28. В ближайшие годы в стране развернётся сборка более 200 многоцелевых вертолётов Ка-226Т. Россия также рассчитывает выиграть тендер на поставку ста многоцелевых истребителей. В конкурсе участвует РСК «МиГ», предлагая проект сверхманёвренного самолёта МиГ-35.

Танк T-90 на вооружении индийской армии

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© Adnan Abidi

Из сухопутной техники лидеры продаж в Индию — танки Т-72 и Т-90. В ноябре 2016 года комиссия по военным закупкам Минобороны Индии одобрила приобретение 464 танков Т-90МС. Как сообщает индийская газета The Economic Times, контракт на поставку боевых машин может быть заключён в ближайшее время.

Покупка С-400

Важной вехой военно-технического сотрудничества с Индией стало подписание контракта на поставку пяти полковых комплектов (десяти дивизионов) зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» стоимостью более $5 млрд (около 330 млрд рублей). Сделка была заключена во время визита президента РФ Владимира Путина в Нью-Дели в начале октября 2018 года.

Как пояснил Виктор Литовкин, когда речь идёт о поставках оружия в Индию, интересы Москвы не ограничиваются финансовыми аспектами.

«Индия — страна, с которой у России никогда не было серьёзных противоречий. Для нас важно, чтобы она оставалась суверенным, независимым государством», — пояснил эксперт.

Переговоры о продаже ЗРК продолжались около трёх лет. Основные условия были согласованы весной 2018 года. Сделке всячески пытались помешать Соединённые Штаты, предлагая индийцам приобрести ЗРК Patriot Рас-3, который уступает С-400 по ряду характеристик.

Также Вашингтон грозил применить санкции в соответствии с законом CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), который позволяет вводить ограничительные меры против государств, заключающих крупные оружейные сделки с Россией.

Документ даёт право США замораживать активы «нарушителей» и блокировать транзакции в долларах. По информации The Economic Times, американские власти пользуются такой возможностью. Газета утверждает, что Соединённые Штаты заблокировали денежные переводы из Индии в РФ на сумму более $2 млрд.

В связи с этим контракт на поставку С-400 Москва и Дели заключили в рублях. Как отметил в беседе с RT главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов, сделка по «Триумфу» стала самой крупной в недолларовом эквиваленте в новейшей истории России. По его словам, РФ и Индия будут рассчитываться посредством биржевых механизмов или по бартерной схеме. Первый комплект С-400 Нью-Дели должен получить до конца 2020 года.

По мнению руководителя Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяны Шаумян, у партнёров и противников Индии расширение российско-индийских учений и оборонных контрактов может вызывать озабоченность.

Например, Пакистан — геополитический противник Индии, и с его стороны может возникнуть недовольство. Однако в последнее время Москва диверсифицирует свои связи в регионе, наращивая отношения с тем же Исламабадом, напомнила эксперт.

«Что касается США, то они уже предпринимали попытки оказать давление на военно-техническое сотрудничество Индии и России, угрожая санкциями, — пояснила Татьяна Шаумян в интервью RT. — Тем не менее Индия пошла на заключение контракта. Очевидно, что индийская сторона готова развивать связи с Россией, невзирая на недовольство Вашингтона, так как Индия — независимая страна, чья политика базируется на собственных национальных интересах».

Эксперт напомнила, что военное и военно-техническое сотрудничество России и Индии имеет давние традиции. Впервые Москва поставила оружие индийской стороне в 1962 году, после начала военных действий на индийско-китайской границе.