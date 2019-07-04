«Высокий уровень диалога»: какие темы будут обсуждаться в ходе визита Владимира Путина в Италию

4 июля Владимир Путин прибывает с официальным визитом в Италию. В программе — переговоры с президентом Серджо Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте. Кроме того, российский лидер посетит Ватикан и встретится с Папой Римским Франциском. Как сообщили в пресс-службе Кремля, стороны обсудят развитие сотрудничества и ситуацию в мире. По мнению экспертов, этот визит свидетельствует об укреплении диалога между странами. Тем не менее, как отмечают аналитики, Рим не сможет пойти против курса официального Брюсселя в вопросе антироссийских санкций.

В четверг, 4 июля, в Италию с официальным визитом прибывает президент России Владимир Путин. О графике его встреч журналистам рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.

Так, в формате рабочего завтрака Путин побеседует с президентом Италии Серджо Маттареллой, затем начнутся переговоры с премьер-министром Джузеппе Конте. Далее в программе — посещение Российско-итальянского форума-диалога по линии гражданских обществ, который соберётся впервые за шесть лет.

Ожидается, что на этом мероприятии будут присутствовать как российский президент, так и итальянский премьер-министр, общение которых продолжится и во время обеда. По окончании переговоров состоится совместная пресс-конференция.

Поездка Владимира Путина — это ответный визит: глава правительства Италии посещал Россию в октябре прошлого года. В 2019-м лидеры уже встречались — в апреле в Пекине в рамках форума «Один пояс — один путь». Политический диалог и сотрудничество в экономике и культуре активизированы, и визит российского лидера призван закрепить эту тенденцию, сообщил Ушаков. По его словам, приоритетом переговоров будут экономические вопросы.

«Товарооборот между РФ и Италией никак не может достичь уровня, который был до санкций. Он был $54 млрд, сейчас идёт положительная динамика, сейчас товарооборот вырос, но показатели не устраивают ни нас, ни итальянских партнёров», — отметил Ушаков.

По его словам, в РФ работают порядка 500 итальянских компаний. Они не свернули деятельность из-за санкций. Однако Италия всё же опустилась в списке торговых партнёров РФ с третьего на восьмое место, притом что страны — многолетние партнёры, в частности в сфере энергетики. Ушаков напомнил, что первый контракт на поставку в Италию отечественных энергоносителей был заключён полвека назад.

Помощник президента отметил активно развивающееся культурное и гуманитарное сотрудничество, в частности прошедшие в 2018 году «Русские сезоны» в Италии.

В ходе визита российского лидера в Рим стороны обсудят и вопросы международной политики.

«Состоится обмен мнениями по отношениям России и ЕС, по конфликтам в Сирии, на Украине, будет обсуждена ситуация вокруг Ирана, Ливии», — пояснил Ушаков.

Москва и Ватикан

Первым пунктом визита Путина значится поездка в Ватикан и переговоры с Папой Римским Франциском. Также предусматривается непродолжительная беседа с госсекретарём Святого престола Пьетро Паролином.

«В этом году исполняется десять лет со дня установления полноформатных отношений на уровне послов между Россией и Ватиканом. Идёт продуктивный обмен в культурно-гуманитарной сфере и неплохое сотрудничество по научной линии», — отметил Ушаков.

Владимир Путин и Папа Римский Франциск

РИА Новости

© Алексей Никольский

Частью двусторонних отношений является диалог между русской православной и католической церквями. 12 февраля 2016 года в Гаване состоялось историческое событие — встреча Папы Римского Франциска и московского патриарха Кирилла. По её итогам была принята совместная декларация, в которой отражена готовность прилагать усилия для преодоления исторических разногласий, напомнил Ушаков.

Как отмечает пресс-служба Кремля, стороны подходят с близких или схожих позиций к основным международным темам, включая борьбу с терроризмом и религиозным экстремизмом, предотвращение экологических и техногенных катастроф, защиту христиан в зонах конфликтов, отстаивание гуманистических ценностей, развитие межрелигиозного и межцивилизационного диалогов.

Кроме того, в ходе переговоров планируется уделить внимание гуманитарной ситуации и вопросам сохранения христианских святынь в Сирии, а также положению дел на Украине и в Венесуэле.

Как отметила в беседе с RT старший преподаватель кафедры интеграционных процессов МГИМО Елена Маслова, «пацифистские черты» внешней политики Италии тесно связаны с её католическим наследием.

«Во многом из-за пацифистской и католической традиции Италия выступает за диалог в решении международных проблем. Традиционно беседа с Папой Римским — это обсуждение абсолютно всех вопросов общемировой повестки дня», — пояснила Маслова.

Кроме того, политологи считают, что интенсивные контакты России и Ватикана — это способ повлиять на восприятие России на Западе.

«Католическая церковь в Италии и внутри ЕС — это не только социокультурный феномен, она имеет определённое влияние и на политическую сферу, и на жизнь итальянского общества. Вероятно, в ходе беседы Путина и Папы Римского речь пойдёт о конфликте между российской и украинской церквями. Возможно, будет обсуждаться кризис на Украине, его гуманитарные социокультурные аспекты», — предположила в беседе с RT руководитель Центра итальянских исследований Института Европы РАН Елена Алексеенкова.

Вопрос санкций

Эксперты ожидают, что диалог между РФ и Италией активизируется. При этом они отмечают, что прорыва по вопросу антироссийских санкций ожидать не следует. Рим сейчас располагает ограниченным набором инструментов для того, чтобы влиять на европейскую политику в отношении Москвы, констатирует Алексеенкова.

«Италия всегда стремилась играть роль моста между Западом и Востоком. Поэтому отношения с Россией для неё имеют большую роль. Но в сложившейся ситуации, если обратиться к тому, какие переговоры велись внутри ЕС в части утверждения новых должностей Европейской комиссии и распределения постов внутри европейских институтов, то здесь, к сожалению, мы можем констатировать, что Италия осталась не у дел», — считает эксперт.

Рим

Reuters

© Alessandro Bianchi/Files

Эксперт напоминает, что итальянцы потеряли три поста в европейских институтах: председателя Европарламента (его оставил Антонио Таяни), главы европейской дипломатии (уходит Федерика Могерини) и пост руководителя Европейского центрального банка (его покидает Марио Драги).

«Влияние Италии внутри ЕС, скорее всего, будет снижаться. Но это вряд ли повлияет на российско-итальянские отношения, которые всегда отличались тем, что в наименьшей степени были подвержены политической конъюнктуре. С любым итальянским правительством у нас высокий уровень диалога. С нынешним руководством Италии отношения с Россией стали ещё лучше. Например, глава МВД Маттео Сальвини не скрывает своего положительного отношения к Москве и лично к Владимиру Путину. Он постоянно говорит о том, что необходимо развивать диалог, что Россия — привилегированный партнёр Италии», — считает Алексеенкова.

По словам Елены Масловой, политика официального Рима всегда была достаточно сбалансированной.

«Италия сотрудничает и с Россией, и с США. То есть имеются два абсолютно противоположных направления политики», — говорит эксперт.

При этом она обращает внимание на то, что снятие санкций — это вопрос общеевропейский.

«Италия одна ничего решить не может. Необходим консенсус внутри ЕС», — говорит Маслова.

Власти Италии считают антироссийские санкции недальновидным решением, итальянский бизнес проявляет определённый интерес к проектам в Крыму. Вместе с тем Италия — это часть ЕС и НАТО, и она очень ценит этот факт, напоминает Алексеенкова.

«Страна не будет и не может в одиночку настаивать на отмене антироссийских санкций. Позиция Рима заключается в том, чтобы работать постепенно с другими членами ЕС, чтобы менять отношение к России внутри союза. Этот процесс постепенный, он не выльется в конкретный результат ни завтра, ни через полгода. И не стоит ожидать, что Италия при всей своей заинтересованности в экономических контактах с Россией наложит вето на продление санкций», — утверждает Алексеенкова.

Также эксперт не ожидает, что в ходе визита Владимира Путина будут сделаны какие-то политические жесты в сторону России.