«Высокий провокационный потенциал»: в России оценили возможные диверсии Украины против Крымского моста

В Госдуме подчёркивают, что Россия располагает необходимым арсеналом для того, чтобы защитить Крымский мост от любого нападения. Ранее об этом писал в своей статье военный эксперт еженедельника «Звезда». Он отмечал, что провокации Украины против моста могут развязать настоящую войну. Эксперты не исключают, что Киев может предпринять подобные попытки, особенно с учётом давления США и неопытности нового президента Владимира Зеленского. В то же время, по мнению аналитиков, вероятность такого сценария невелика, так как киевские власти вряд ли захотят повторения инцидента в Керченском проливе, в результате которого были арестованы украинские корабли и моряки.

Крымский мост способен выдержать любую атаку, будь то нападение с моря, воздуха, земли или из-под воды. Об этом сообщил военный эксперт Александр Артамонов в своей статье, опубликованной в еженедельнике «Звезда».

Он напомнил, что на Украине не раз звучали предложения уничтожить Крымский мост. Например, это предлагалось сделать с помощью ракет, в частности корабельного базирования. Но этот вариант, по словам Артамонова, несостоятелен, потому что «вокруг моста постоянно дежурят зенитно-ракетные комплексы «Тор», «Панцирь» и «Бук-М2», способные порвать в клочья любого террориста, причём ещё даже до запуска ракеты». Кроме того, оборону Крыма поддерживает зенитный ракетный комплекс С-400.

Военный эксперт также выразил надежду, что Киев не станет устраивать провокацию с моря с применением фрегатов типа Oliver Hazard Perry, которые ранее США предложили передать Украине. Если же это произойдёт, то Россия будет вынуждена дать соответствующий отпор.

«Хочется надеяться, что украинским военным хватит благоразумия, чтобы не развязать настоящую войну. Ведь применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России», — подчеркнул Артамонов.

В любом случае Крымский мост, как сообщается в статье, очень хорошо защищён от возможных атак. В Керченском проливе была сформирована отдельная морская бригада Росгвардии. Она занимается досмотром пассажиров и автотранспорта, а также ведёт круглосуточный визуальный контроль за дорожным полотном, опорами моста и подступами к нему. Защищена даже подводная часть пролива, отмечается в материале. Вокруг моста установлен ряд гидроакустических средств предупреждения «Амулет-П», а также дежурят патрульные катера проекта 03160 «Раптор» и боевые пловцы Росгвардии.

Корабли Черноморского флота РФ «Цезарь Куников» и «Азов» на репетиции парада в Севастополе.

Reuters

© Pavel Rebrov

Кроме того, Артамонов пояснил, что сам мост был сконструирован таким образом, что должен выдержать возможные попытки его разрушить.

«Строители гигантского сооружения предусмотрели и такую возможную опасность, как таран опор при помощи судов класса «брандер» (то есть несущих взрывчатку или опасные вещества). Для предотвращения даже случайного соприкосновения проходящих под мостом судов с опорами конструкции строители установили так называемые палы», — подчеркнул военный эксперт.

«Необходимый отпор»

В Госдуме подтвердили, что Крымский мост надёжно защищён, а российские военные силы готовы своевременно отреагировать на любую угрозу, а в идеале не допустить её.

«Есть информация, что Украина и её шефы в лице США и некоторых стран ЕС заинтересованы в провокационных действиях. Но у нас достаточно сил и средств, мы проводим соответствующие мероприятия по упреждению подобных моментов. В случае их реализации будет дан необходимый отпор», — рассказал в беседе с RT зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.

Депутат нижней палаты Федерального собрания РФ от Республики Крым Руслан Бальбек, в свою очередь, не исключает новых провокаций со стороны Украины.

«После керченского инцидента не осталось ни капли сомнений в агрессивном поведении официального Киева. Если Украина так спокойно отправила в расход три корабля и экипажи, то, возможно, рассматривается вариант бодать опоры Крымского моста», — сказал Бальбек, имея в виду возможность тарана.

Напомним, в апреле 2019 года в Минобороны Украины заявили, что киевские корабли вновь могут войти в Керченский пролив. И в данном контексте сообщение о передаче старых американских фрегатов Украине, по оценке Бальбека, может расцениваться как «брошенная перчатка». Вместе с тем парламентарий заверил, что «в случае пуска управляемой ракеты мы (Россия. — RT), без сомнения, её собьем, а носитель уничтожим».

«Это будут короткие боевые действия»

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, в свою очередь, отметил, что возможность провокаций со стороны Украины действительно существует, но если дойдёт до широкомасштабных военных действий, то победитель очевиден.

«Провокационный потенциал у Украины достаточно высок, но они понимают, что нападение на Крымский мост — это объявление войны России. В войне с Россией украинскому истеблишменту ловить нечего... Это будут короткие боевые действия, в которых Украина очень сильно проиграет», — заявил в беседе с RT военный эксперт.

Таким образом, по его оценке, «гипотетически такая угроза существует», но при этом фактически Украине не удастся нанести никакого вреда Крымскому мосту, так как его «надёжно охраняет Росгвардия не только на земле, но и с воздуха, и на воде». Литовкин уверен, что Киев уже понял, как могут развиваться события при инциденте в Керченском проливе, новым властям ни к чему повторять эти ошибки.

«Один серьёзный урок они уже получили, когда пытались в нарушение правил мореплавания войти в Керченский пролив, и второй урок им ни к чему. И тем более новому руководству Украины», — заключил эксперт.

Влияние США

Стоит также помнить, что при управлении Украиной решения принимаются с учётом не только интересов элиты, но и выгоды для США. И именно это может подвигнуть украинскую сторону к провокации. Такое мнение в разговоре с RT высказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Намерения Киева полностью зависят от тех задач, которые ставит Вашингтон. Там свои расклады и потребности, а Украина уже давно перестала быть суверенным государством и полностью находится на политическом попечении США», — отметил политолог.

Президент Украины Владимир Зеленский с министром энергетики США Риком Перри.

© Mykola Lazarenko/Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

По его мнению, приход нового президента не изменил положения. Более того, Владимир Зеленский по неопытности может сделать какой-то необдуманный шаг.

«Сейчас действия президента по данному вопросу прогнозировать сложно, потому что он непрофессиональный и несистемный политик», — резюмировал Мухин.