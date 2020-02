Высокий гость из-за океана: почему США начали проявлять активный интерес к Белоруссии • 53 • Украина Вслед за рядом высокопоставленных представителей администрации Дональда Трампа в Белоруссии побывал госсекретарь Майк Помпео. Он пообещал назначить посла в Минске, заявил о готовности поставлять нефть, а также отметил, что США «хотят помочь Белоруссии быть суверенным государством». Обсуждались и перспективы взаимодействия Минска и НАТО. Белорусский МИД призвал Соединённые Штаты играть более «активную роль» в стране. Эти заявления прозвучали на фоне очередного экономического спора между Москвой и Минском вокруг поставок энергоресурсов. Как отмечают эксперты, США заинтересованы в ослаблении связей между Белоруссией и Россией. Однако аналитики напоминают, что сотрудничество с Вашингтоном может обернуться плачевными последствиями, и это хорошо видно на примере Украины. Александр Лукашенко и Майкл Помпео © Kevin Lamarque / Reuters Госсекретарь США Майк Помпео 1 февраля посетил Белоруссию. В ходе визита он встретился с президентом страны Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем. Встреча белорусского лидера с американским гостем в субботний день, судя по официальным заявлениям, прошла в тёплой атмосфере. Александр Лукашенко шутил, заявив, например, что в Белоруссии «диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу-воскресенье, а президент работает». Также он напомнил Помпео, что давно, хоть и «заочно», с ним знаком. По словам Лукашенко, спецслужбы Белоруссии сотрудничали с американцами во время работы Помпео «в прежней должности» (в 2017—2018 годах Помпео руководил ЦРУ). «Очень хорошо, что вы после разного рода недопониманий в отношениях между Беларусью и США, абсолютно безосновательных недопониманий прошлых властей, рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну: что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, какая тут демократия, много её, мало и так далее», — заявил Лукашенко на встрече с Помпео. Итоги переговоров Глава Госдепа был не менее любезен. В частности, он заявил, что США и Белоруссия приближаются к отмене санкций. В 2008 году, после того как Вашингтон ввёл против Минска ограничительные меры из-за ситуации с правами человека в постсоветской республике, из Белоруссии отозвали американского посла. Однако, по словам Помпео, в скором времени в Минск назначат главу диппредставительства в ранге посла. Также Помпео предложил обеспечить Белоруссию нефтью. Ранее Александр Лукашенко заявлял о намерении диверсифицировать поставки нефти, чтобы снизить объёмы, закупаемые у России, до 30—40%. «Мы провели длительную беседу по экономическим вопросам. Господин Лукашенко сказал, что у белорусов есть своя страна — суверенная и независимая и они не могут быть частью какого-либо другого государства. Соединённые Штаты Америки хотят помочь Белоруссии быть суверенным государством, — цитирует госсекретаря США агентство БелТА. — Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100% по конкурентным ценам. Мы самые крупные производители энергоресурсов в мире. И всё, что вам нужно, — обратиться к нам». При этом во время визита в Белоруссию Помпео особо подчеркнул, что США не собираются ставить белорусов перед выбором, развивать им отношения с Вашингтоном или с Москвой. Владимир Макей по итогам переговоров с Помпео заявил, что у Минска и Вашингтона «по ряду направлений подходы и интересы совпадают или перекликаются». В частности, был отмечен значительный потенциал экономического сотрудничества. Также, по словам белорусского министра, состоялся «обмен мнениями о ситуации в регионе и о перспективах взаимодействия Беларуси с блоком НАТО». Белорусский министр призвал США к более «активной роли» в постсоветской стране. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции во Дворце независимости в Минске

© Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости Высокие гости Майк Помпео — не первый высокопоставленный американский чиновник, который посещает Белоруссию в годы президентства Дональда Трампа. Ещё в конце октября 2018 года Минск посетил преемник Виктории Нуланд на посту помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл. За две недели до своего визита, выступая на заседании Атлантического совета*, Митчелл поставил Белоруссию в один ряд с Украиной и Грузией, заявив, что их национальный суверенитет — «наиболее надёжная защита от российского неоимпериализма». В августе прошлого года в Минск прибыл занимавший тогда должность советника президента США по национальной безопасности Джон Болтон. На встрече с ним Александр Лукашенко предложил обеим странам начать отношения «с нового листа». Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон общается с журналистами в Минске после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

© Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости А уже в сентябре 2019-го в Минске побывал заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл. В отличие от России, взаимодействие которой с НАТО свелось к нулю после воссоединения РФ с Крымом в 2014 году, Белоруссия активно сотрудничает с Североатлантическим альянсом. 9 декабря прошлого года экс-глава Генштаба Олег Белоконев заявил, что«Беларусь готова к совместным учениям с НАТО, идут даже переговоры о возможных форматах». В конце прошлого года ТАСС со ссылкой на информацию Минобороны Белоруссии сообщил, что республика ведёт переговоры с НАТО по проведению совместных миссий миротворческого плана. При этом в Минске заявляют, что взаимодействие Белоруссии с НАТО не идут в ущерб сотрудничеству с Российской Федерацией. В американских стратегических центрах единодушия по вопросу политики в отношении Белоруссии нет. Так, в апреле прошлого года исследовательский центр RAND опубликовал доклад «Перенапряжение России: конкуренция с выгодных позиций», который был подготовлен в рамках проекта Управления сухопутных войск США. В этом документе рассматривается возможность продвижения «смены режима» в Белоруссии, спонсируя оппозицию и инициируя беспорядки. Впрочем, отмечается, что этот вариант несёт значительные риски и, вероятнее всего, приведёт к ухудшению ситуации с безопасностью в Европе. «Белоруссия — единственный настоящий союзник России. Успешное содействие смене режима и переориентация страны в сторону Запада стали бы для Москвы настоящим ударом», — утверждается в докладе. При этом эксперты RAND считают, что для достижения этой цели США «могут избрать противоположный подход и попытаться использовать недавние волнения, чтобы выстроить более тесные отношения с режимом Лукашенко, предложив ему экономическую помощь». В свою очередь, в сентябре 2019 года связанный с ЦРУ Джеймстаунский фонд опубликовал доклад «Рост значения Белоруссии на балтийском фланге НАТО». В нём отмечается, что в нынешнем состоянии Минск «не позволяет базирование на своей территории российских сухопутных и воздушных сил, что уже само по себе, даже без вступления Белоруссии в состав Североатлантического альянса, удовлетворяет интересам НАТО». При этом автор доклада президент фонда Глен Ховард надеется, что по мере усиления взаимодействия Минска с НАТО можно будет вывести его из союза с Москвой. «Взаимодействуя с Белоруссией, НАТО в действительности может помочь этому небольшому государству стать форпостом на пути российского неоимпериализма», — говорится в докладе американского фонда. Американские солдаты в Польше

© U.S. Army «Ликвидация» или «нормализация» На Ровенской АЭС произошло отключение третьего энергоблока Как заявил в беседе с RT директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, активизация политики США на белорусском направлении, итогом которой стал первый за более чем четверть века визит госсекретаря США в Минск, может быть вызвана «реальной перспективой создания нового союзного государства России и Белоруссии». По мнению эксперта, в Вашингтоне могли именно таким образом интерпретировать и конституционные изменения, о которых в послании Федеральному собранию заявил президент России. «В результате конституционных изменений в России может сложиться достаточно равновесная, рассредоточенная система власти, что открывает возможность для равноправного союза России и Белоруссии. США же создание такого нового геополитического субъекта воспринимают как угрозу», — заявил Валерий Коровин. Белоруссии не стоит надеяться, что с помощью США она укрепит свой суверенитет, отмечает эксперт. Пример Украины показывает, что результат может быть прямо противоположным. «Лукашенко будет обманут, причём будет обманут самым жестоким образом. Он не только не получит нефть по тем ценам, по которым хочет, — они вообще ничего не получат. Зачем американцам белорусские нефтепродукты на европейском рынке, когда этот прекрасный рынок может быть заполнен самими американцами? Это возможно, только если белорусская нефтяная продукция будет полностью продана американским магнатам», — считает Валерий Коровин. По мнению политолога, любые новые договорённости Минска с Вашингтоном сейчас — это путь к «ликвидации Белоруссии как суверенного государства». В свою очередь, научный сотрудник Института философии Национальной академии наук Белоруссии Пётр Петровский заявил, что Белоруссия занимается «нормализацией отношений» с США». «На сегодняшний день российско-американские отношения находятся на порядок выше по интенсивности, нежели белорусско-американские, — заявил в беседе с RT Петровский. — Есть два решения этого вопроса во имя гармонизации нашей внешней политики. Либо РФ будет понижать свой уровень отношений с США, либо Республика Беларусь будет повышать свой — до уровня российско-американских отношений. Как известно, сегодня в России имеется посол США, американские визы россиянам получать легче, есть различные инвестиционные американские программы. В Белоруссии всего этого нет». В том, что касается вопроса поставок нефти, белорусский эксперт признал, что решение Лукашенко искать нефть не в России является «политическим» и вызвано нежеланием Минска платить премии российским нефтяным компаниям, которые в прошлом году поставили Белоруссии загрязнённую нефть. В Ровенской области Украины на карантин закроют почти 270 школ По словам Петровского, сейчас «мы видим попытки использовать американский фактор для того, чтобы улучшить переговорные позиции с топливно-энергетическим комплексом РФ». Для американцев же сближение с Белоруссией — «это определённая политическая игра в регионе» с целью «продемонстрировать своё внешнеполитическое влияние, так как Беларусь является главнейшим союзником России». «Республика Беларусь ни в коем случае не рассчитывает на какое-то партнёрство с США, потому что понимает, что у Вашингтона есть свои интересы, которые далеко не всегда совпадают с интересами Белоруссии, а тем более с её союзническими обязательствами перед РФ», — утверждает белорусский политолог. По мнению профессора НИУ ВШЭ Дмитрия Евстафьева, усиление взаимодействия на американских условиях чревато для Минска «украинским вариантом развития государственности и экономики». Обещаниям Помпео, по его словам, не стоит верить. «Это абсолютно манипуляторные вещи, направленные на то, чтобы оторвать Белоруссию от России и заставить Александра Лукашенко сделать политические заявления, которые выведут его за линию невозврата в отношениях с Москвой», — заявил в комментарии RT Евстафьев. * «Атлантический совет» (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





